裝修師傅提醒4個易錯點 開放式書櫃、白瓷磚小心後悔

開放式的書櫃，使用上要多考慮。圖／摘自Pelexs

每個人都想要打造自己心目中最完美的家，總想著家裡要多漂亮、多完美，甚至還要好拍照，但專業的裝修老師傅，更見多識廣，常常漂亮的裝修，實際使用上，卻會產生不少麻煩，以下4項是許多人會犯的裝修錯誤，還是要仰賴老師傅的建議啊！

一、開放式書櫃

為展現出自己的氣質，很多人在裝潢時，都會訂製開放式的書櫃，這樣客人來家中時，才會展現出一種文青的質感。但老師傅提醒，開放式書櫃，非常容易堆積灰塵，除非是很熱衷打掃的人，不然最後就是灰塵堆積，常常會後悔。

因此建議可以做透明玻璃是的櫃門，或是書本比較多的話，可以做前後兩層互拉的設計，避免太多灰塵堆積。

二、訂製衣櫃

衣櫃要好好選擇。圖／摘自Pelexs

關於訂製衣櫃，各有各的立場，有些人會認為，訂製衣櫃才不會浪費空間，也不會買到尺寸不合的衣櫃，讓衣櫃上方堆積灰塵。但也有人認為，如果是訂製衣櫃，到時候搬家時，也無法帶走，很浪費錢。

師傅建議，先看看自己衣服的量有多少，其實不一定都要訂製，可以選擇組裝式的衣櫃，譬如IKEA就有靠層板可以組裝的衣櫃，可以徹底解決空間問題，也不怕帶不走。

三、廚衛用小磁磚

白磁磚其實很難清潔。圖／摘自Pelexs

廚房浴室的瓷磚，常讓不少人抉擇再三，白色控的人，會想要貼滿白色小磁磚，或是其他顏色的小磁磚，但師傅就說，如果是貼小磁磚，勢必一定會有縫隙產生，縫隙就會藏污納垢，清潔上也很麻煩，因此要貼磁磚，建議要貼大磁磚，避免留下縫隙，以後比較好整理。

四、廚房檯面的選擇

對於愛煮菜的人來說，廚房檯面的選擇也很重要，目前主流為人造石與石英石，特別是石英石很多人喜歡，但師傅提醒，石英石如果挑選材質不好，很容易沾染污漬，蠻多師傅其實建議使用不鏽鋼為檯面，好清潔又不怕髒，只是要跟家裡的裝潢相互搭配。