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家犬咬人 別私了

梁源

鄰居被我家的狗咬了，她要告我！

平均損害：2020年狗咬索賠的平均保險支出5萬245元。

房主和租房人保單通常包括狗咬責任和法律費用（保險人一般都會雇用律師處理），直至保單的責任限額，通常為10萬至30萬元。

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如果你需要律師代你處理狗咬官司的話，不是找你熟識的律師，而應該找一個精通養狗糾紛的專家。波士頓專門代理狗咬案件的律師傑若米·科恩說：「你需要的是一個瞭解狗咬相關法律事務，且能為你維護權益的民事辯護律師。」

你可以自己動手

有時候，你可以通過向鄰居支付醫療費用來結束這宗訴訟。「如果你的狗100%有過錯，而受害者是另一隻狗，那麼提供支付合理獸醫費用，首先示好，雙方很有可能不必纏訟。」科恩說。如果受害者是人，而遭狗咬傷並不嚴重，那麼提出支付醫療費，釋出善意也可能有幫助，他補充說。「如果被咬者傷勢嚴重，最好找律師出面，而不要嘗試自己解決。」

你可以未雨綢繆

看看你投保的範圍是否包括你的狗；如果不事先了解一下，待狗狗闖禍，可能賠償的金額遠高於你歷年付出的保費。不是所有的狗都可投保，例如阿拉斯加雪橇犬、杜賓犬、德國牧羊犬、鬥牛太和羅威納犬，由於比較兇猛，並非一定獲得承保。加州塔扎納的獨立保險經紀羅斯說，要投保一定數額的責任險，從30萬元到50萬元的話，每年只需額外花費50元至80元。

我家到處都是臭蟲！

平均損失：請滅蟲公司處理，每間卧室收費200元以上。

臭蟲電視台的主持人傑夫·懷特說，即使家中居住面積不大，專業滅蟲公司上門，帳單約在600至1500元。根據HomeAdvisor的研究，在美國，每間卧室滅蟲的平均成本是200到400元。

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選擇一家使用多種方法來解決問題的公司（不僅僅是噴灑殺蟲劑），因為滅蟲劑使用頻繁，臭蟲往往具有抗藥性，對一般殺蟲劑具有抵抗力。Terminix的臭蟲專家古柏建議，屋主還需要90天或更長的保修期，以免一次不能清除家中的臭蟲。

你可以自己動手嗎？

在清除臭蟲工作上，最好還是交給專業人士處理。懷特說，自己用噴霧器或其他化學物質噴灑床下或屋角，試圖解決問題可能會讓問題變得更糟：「這會把臭蟲趕到更隱閉的角落，反而後患無窮。」

你可以未雨綢繆

花錢買兩個罩子─一個罩住床墊，一個罩住床座─這種罩子是專門設計的，用來防止臭蟲；每件大約30元左右。避免從街上撿別人丟棄的家具。古柏說，可以考慮購買臭蟲監測器，因為只有大約50%的老年人被臭蟲咬了以後，會出現皮膚瘙癢；有時臭蟲存在並無明顯徵兆。懷特說，在每張床或沙發裝上監測儀，約花費20至30元，可以檢測出80%以上的蟲害。

保險 醫療費 保費

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