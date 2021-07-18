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水槽堵住、空調壞了 別驚慌

梁源

我家水槽堵住了！修理費平均1250元，可能要更換部分下水道

如果你不能用手動的皮碗泵或塑膠snake（五金店出售的一種廉價下水道清淤器）來清除堵塞物，找一個通渠公司用專業snake清理排水管，可能要花費100到300元。提供家庭維修服務計畫的HomeServe公司的米漢說，如果從家中到下水道幹管的下水道堵塞或破裂，屋主將支付更多的費用：從平均大約350元用專業snake來疏通下水道管道並解決堵塞問題；嚴重的話要更換整個下水管道，費用可能高達3400元。

聯繫幾個通渠公司估算一下；或從有水管堵塞經驗的鄰居那裡打聽一下。詢問一下清除堵塞的價格，如果他們發現更大的問題，是如何收費的。

現在有許多家庭用品公司可以租到專業級的snaker，價格比專業通渠要合算，有時甚至不到75元，就可租用半天；小型snaker可以清除排水管堵塞，大型的可以處理下水道堵塞。

我家空調壞了！$2000+標準家用空調

家中如果裝用中央空調，據HomeAdvisor資料，更換一台中央空調要花1500到8000元，不過使用壽命較長，通常至少為10年。

首先，找出操作手冊，嘗試一些基本的故障排除。如果你還沒有找到修理店，可以向朋友和鄰居打聽一個值得信賴的承包商，或者通過Better Business Bureau、Nextdoor、Angi（以前是Angie's list）或其他來源查看當地的推薦廠家。或直接瀏覽空調製造商的網站，瞭解你所住地區是否有代理商。

你可能有資格享受聯邦或州的稅收減免或退稅，以幫助支付符合能效標準的新HVAC系統的成本。你可以瀏覽EnergyStar.gov網站了解稅收減免詳情。只要把你的郵遞區號輸入州的可再生能源和效率激勵措施資料庫，就可查到你所住地區可以利用的優惠措施。

在換季之前，你可以自行檢查空調，參考製造商網站的建議，按照列出步驟自行操作；或者打電話請一個專業人士登門檢查。例如，Trane建議首先檢查斷路器是否跳閘，然後關閉恆溫器一到三個小時，看它是否能自行調整。如果空調吹出來的風不冷，可能是空氣濾清器髒了，需要清潔或更換。

每年在換季以前都應該檢查家中空調系統；這項服務的收費一般在70元到150元之間。北卡羅來納州夏洛特市的Lowe家庭用品店經理麥考伊說：「適當的保養很重要。」他建議每三個月左右更換一次空氣濾清器。

如果空調不冷問題出在冷媒（refrigerant）不足，那麼可以找空調專業人員來檢查是否有洩漏問題。空調專家說，如果你家的空調運行正常，就不必更換冷媒。萬一找專業人士協助，不要讓他們只是給你家的空調加滿冷媒然後離開。你要請他們查明洩漏原因，根除隱患，不然很快又要找他們幫你再加滿冷媒。

北卡羅來納州 退稅

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