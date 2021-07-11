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天災住家滿目瘡痍 善後花小錢省大錢

梁源

夏季颶風季開始了，居家隨時可能遇到意外，一旦風雨過後，屋主面對滿目瘡痍，一方面要善後，還要找到划算的解決方案，十分頭痛；所以在下一件倒楣事發生以前，若能學會如何減低危機，往往可以花小錢省大錢。

庭院樹被吹倒

花費：移除80呎的倒樹，動輒要1000元以上。

標準的房屋險會支付房屋或車庫的損壞；投保者只要負擔自付額；被樹砸壞的汽車，若是投保綜合汽車險（全險）通常可獲理賠。

如果倒樹砸到已投保的建築物，房屋險在一定限度內會支付砍伐和移除樹木的費用；否則你需自掏腰包。一個簡單的工作從200元起跳；但是，靠近住家的大樹砸到房屋，移除費時費工，所以帳單可能要幾千塊錢。

找到最划算價錢

若是倒下的大樹離房屋有段距離，景觀設計師（landscapper）可以代勞。但是，對於複雜的移除工作，考慮請個植樹師（arborist），國際樹木種植協會執行長凱特琳·波利漢說：獲ISA認證的植樹師可以安全移除倒樹，同時減少進一步的損害風險。可以上網瀏覽包商風評、請包商提供保險證明、證書或執照。

地下室淹水了

花費：地下室污水排水泵（sump pump），150至400元

淹水損害修復專家會根據淹水的深度和骯髒程度，清乾地下室收費從500至1萬元不等。標準的房屋險通常不理賠暴風雨帶來的淹水。

找到最划算價錢

及時處理可以最大限度地減少持久性損害。聯邦疾病防治中心說，如果你家在24到48小時內沒有完全清除積水，黴菌很快就會到處生長。屋主一定要把任何不能馬上清潔和弄乾的東西全部扔掉，例如地毯和室內裝潢。不要浪費寶貴的時間到處比價，尤其暴風雨災害範圍通常很大，你的鄰居家中也會受損，大家都在打電話找人善後；所以只要找到清潔公司肯接單，就趕緊訂下來。

看看住家附近有沒有大型的水災善後連鎖店，或者請你的保險經紀推薦當地專門從事積水清理的公司。如果你投保了洪水險或下水道險，保險公司通常會立即派遣善後小組上門協助保戶。

即使找到有人可以幫忙，也要及時把地下室物品移到乾燥的地方。

可以先使用排水泵、濕乾兩用吸塵器或用水涌自行去除積水；打開所有門窗。當電力可以安全使用時，插上除濕器，並使用風扇來通風，減少地下室的潮濕。

你可以通過國家洪水保險計畫（floodsmart.gov）獲得洪水保險；平均每年的保費約700元。你也可以在你的家庭保單上加一個下水道險，每年多花40到160元。另一個選項：安裝一個檢測淹水的設備，價格在50元到500元之間。如果發生淹水事故，低端版本會透過智能手機提醒你；貴一點的功能更多，有的會啟動抽水泵。

保險 洪水 汽車

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