省錢又合意 DIY組裝太陽能板樂無窮

把太陽能板舉到屋頂。（圖皆為作者提供）

棗子剛剛摘完不久，冬天就來臨了，原來熱熱鬧鬧的棗園，一下子就安靜了下來，沒有了往日的喧嘩，掉光葉子的棗樹，就像那脫下盛裝洗盡鉛華的貴婦人，在冬天大好的時光冬眠，休養生息，以待來年更加華麗地登場。

我和先生在棗園為棗樹瘦身整容，偶爾一聲鳥鳴，還有那忽然不知道從哪裡竄出來、受到驚嚇的像小狗般大小、跑得像馬那麼快的野兔，打破這個寧靜。在暖暖的冬陽下靜靜地幹活，歲月靜好！

太陽下山早，我們也趁著這個機會好好休息生養，不緊不慢的把冬天該做的事情一件件做好。

裝設好的太陽能版。 太陽能接入屋內電閘。

1.裝太陽能

加州每天都充滿了陽光，不裝太陽能真是辜負這大好陽光，當先生說要裝太陽能的時候，我真是好期待。期待有用不完的清潔能源，每天晚上都可以把屋前屋後的燈點得亮亮的，能夠多多使用先生愛心為我建造的桑拿房，家電隨便用，如果造個溫室也不愁電費了，這跟有錢隨便花沒兩樣啊，想想都開心。

對裝太陽能這個事情，先生從來就沒有猶豫過。我倒是跟他算過帳，我們要裝25千瓦的系統，投資要十多年才能收回，十多年以後又要換新的系統了。我弱弱地問先生：「Are you sure？」他說按現在的用電量和電力公司PGE的收費，是需要十多年才收回成本，「萬一PGE電費每年漲價呢？」是啊，我為什麼沒想到會漲價呢。

先生在矽谷一家公司買了太陽能系統，租了一個平板車，開自家大卡車去拖回來。好傢伙，這個系統有76塊太陽能板，每塊40多磅重，加上一些附件，把一個大平板堆得滿滿的，我倆花了幾個小時才把它們卸下來，放在大大的倉庫裡。

先是大兒子周末回來幫先生把一些桿子等附件搬到屋頂，把支撐太陽能板的架子裝起來，先生再慢慢地把線路接好。最挑戰的是要把這76塊太陽能板搬上屋頂，我有恐高症，他也知道不可能指望我。

電纜把太陽能引入屋內。 自己動手裝設太陽能板。

我建議租個堆高機，再請個老墨幫忙把太陽能板抬上去，先生深知老墨不守時，租堆高機很貴，而且要提前一天就租好運來，第二天老墨一來就開工；如果第二天老墨不來，那我們就要每天付租金，這不是辦法。

我一直說先生是鍾馗，家裡凡是有東西不明不白罷工了，電視機、洗衣機、洗碗機、發電機、手機、電腦、拖拉機、剪草機、吸塵器、烤箱微波爐、冰箱、空調取暖、燈泡、水泵、下水道、廁所、汽車 （機械、電路、車上微電腦、車體、車窗）這些他都修，得益當年做學生窮，有個南韓來的博士生教他修汽車，一輩子受益。我剛工作的時候，汽車被人家打爛玻璃，取走方向盤，把方向盤下面的電線齊刷刷割斷，微電腦拿走，先生竟全部修好了。還有這個機那個機，莫名其妙不工作的時候，我就會喊先生過來，只要他的氣場一到，有時這些機器竟又乖乖開始工作了，我直呼鍾馗！而他只是謙虛一笑：「我是學機械的。」偏偏我也是學機械的，他一天到晚取笑我：「你學了這麼多年機械，只會用潤滑油。」

裝設太陽能板的平台。

先生土法上馬，把一個長長的鋁合金梯子綁在拖拉機前面，在梯子前方用木板做了一個放太陽能板的平台，在我的監督下試了幾個回合，挺靈活，挺安全的，漂亮！我為他點讚！

萬事俱備。先生打電話找老墨，每小時35元，約好第二天早上10點過來，沒想到第二天10點鐘的時候，老墨真的打電話來說不能來了，幸好沒有租堆高機，否則真令人焦心啊。

又等了一天，老墨終於露面，那天天氣非常好，暖暖的豔陽，微風拂面，先生和他配合默契，一切順利，我抓緊時機照相錄視頻，立此存照。每次舉四塊太陽能板上去，幹了不到三個半小時，原來覺得很大的一件事情就解決了，真棒！我們付了老墨140元，由於還有兩天就是新年，我們還給了他一盒cookie和一袋巧克力，他歡天喜地回家逗孩子去了。

剩下來的工作就容易了，大兒子回家過新年，正好給他一個學習鍛鍊的機會，父子兵花了兩天時間不到就全部完工。這麼大的工程只花了140元人工費，好了不起！先生上網查了一下，裝一個25千瓦的太陽能系統，人工費大概要6萬3000元，我們的更複雜，要挖溝鋪兩條電纜，一條是去電線桿的，一條去房子的main panel，加上這些費用就更貴了。挖溝鋪電纜都是我們自己做的，省了這麼多錢，我看先生肯定有好幾個晚上抱著那6萬多元的「虛擬貨幣 」，睡得美滋滋的。

裝設好的太陽能板。

系統裝完以後，縣裡的inspector過來檢查通過，我們還要聯繫電力公司PGE接電網，可是PGE的效率太差，一個Email兩個禮拜都不回，我們當年為了把電接到這塊地，跟PGE打交道，花了兩年時間，這次我們已經被磨得非常有耐心了。不急，等吧。

巴桑嫁接。

2.果樹剪枝嫁接和種新樹

每年冬天果樹休眠時，是修剪造型的最好時機。這個時候葉子掉光，每根枝椏都看得清清楚楚，交叉枝徒長枝，一目了然，該剪的剪，該修的修，下手毫不留情，就像雕塑一樣，只有經過千錘百刀才能修成正果；對巴桑樹更是哪裡看不順眼就剪掉它、鋸掉它。棗樹修剪，經過三年的學習和摸索，現在終於有點明白什麼是「一剪子堵，二剪子發」意思，尤其是Shanxi Li這個品種，如果不想它長，就一剪子堵住它，來年被堵住的能量就會轉化成好多木質化的棗吊，真奇妙。

剪完枝後，不知不覺地表就解凍了，桑樹的樹液開始流動，正是嫁接的時候，嫁接完桑樹又嫁接棗樹，每天都在練刀。

修剪後的棗樹。

種樹是先生的活，他用鐵牛挖坑，喜歡一個人慢慢種，我問他要不要幫忙，他說不要，一個人種如果種不好，沒有人提意見。不用我辛苦種樹，我還偷著樂呢，提什麼意見，沒意見。

希望若干年以後，果樹長大了，樹根老到gopher啃不動了，果園也定型了，再也不用嫁接和種樹了。

把剪下來的枝條打碎。 靜悄悄的棗園。

3.賣巴桑和棗樹的枝條

賺錢買花戴，說的是賺錢沒有壓力，自己賺點錢就可以用來買自己喜歡的東西。我們怎麼覺得壓力這麼大呢？現在的花啊草啊樹啊都很貴，這個禮拜買了兩棵手指般粗細，約3呎高Paw Paw，就要300元，其他的花花草草果樹也貴得彷彿割肉那麼痛，我在大華99買了兩棵蠟梅，要200多元。先生給我施加壓力：「老婆啊，你要賺錢來買花戴呀！」冬天除了賣有機桑葉茶外，沒有其他東西好賣了，哪裡去賺錢？「把你拿去賣了，75元／小時」，這是我在1996年賣先生的價錢。那時公司有一個專案，要用到先生的流體力學傳熱超導方面的知識，我跟經理討價還價，把他賣了75元／小時。現在賣他是做contractor，20多年沒有漲價，很划得來啊。先生工作那麼認真，品質好，肯定能賣得出去，我要把壓力回給他。

有個群友去年今年都找我要棗樹的枝條，建議我賣枝條，我想想小小的棍子也能賣錢，好興奮，馬上在微信 群朋友圈、Etsy、eBay上賣巴桑和棗樹的枝條，沒想到還真是很受歡迎，Etsy、eBay上每天都有幾個訂單，客戶表示很滿意，說從來沒有見過打蠟的枝條，說我們的枝條品質好，我們的溝通好，服務好，發貨迅速。但是賣出一個訂單，扣除平台費、運費、包裝費等成本，就沒幾塊錢了，還不算去郵局的時間和汽油費。我們幾塊錢幾塊錢的賺，到現在已經賣出500元多一點了，成績很好，夠買兩棵Paw Paw樹的錢了，但還不夠我買花花草草的錢，賺了錢還是沒有花戴，任重而道遠，先生還需努力啊！

Paw Paw樹苗。

4.育苗

先生今天把Paw Paw種下後，馬上把膝蓋上面的一節枝條剪下，叫定桿，我把剪下來的枝條撿起來去插枝，對先生說：「如果能插活，兩年以後我把它命名李余門泡泡果，把這300元賺回來。以後我們家培育的品種，都用李余門命名（先生姓余）。先生笑我：「Paw Paw要異花授粉，我們要命名它為李余門婆婆果，李余門公公果才對。」 「好，婆婆果公公果，就這樣定了。」把蠟梅的枝條剪掉一半時，捨不得扔掉，全部插枝了，期待能長出幾棵，把買蠟梅這200元賺回來。

我們夫婦倆天天晚上在折騰，不亦樂乎，插了一大堆石榴、百香果、棗樹、蠟梅、斐濟果、葡萄、玫瑰的枝條，還下了不少酸棗的種子，期待他們能夠生根發芽長大。幻想著這小小的種子種到泥土裡，到時候發芽生根長葉，長成參天大樹，碩果累累，真是好令人激動啊。

農閒時節並不閒，種完樹後又要裝fence，給長長的driveway鋪地磚，熟鐵（wrought iron）的fence已經買回來幾個月，都還沒有時間去裝，下個月該把它裝起來了。

冬去春來，疫情之下很多人都在家悶得慌，我們每天有機會在外面靜靜地幹活，從春到秋，從冬到夏，呼吸著新鮮空氣，享受著大自然寧靜，心中除了感恩還是感恩！