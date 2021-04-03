風水開門見梯、浴廁無窗…竟影響財運、床事

（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

住家可見樓頂加蓋 易招小偷盜竊

禁忌指數 ：★★★

住家可見附近建築樓頂的樓梯間，竟會招致小人來犯？

屋宅後方建築有頂樓加蓋，女主人會紅杏出牆？

彌勒佛笑咪咪，能趕跑小人？

【說禁忌】

住宅附近建築的屋頂，若有明顯凸出物，例如：樓頂加蓋、樓梯區間，或更後方有更高的建築，視覺上可明顯看見凸出一節，像個人探出頭窺視著自家住宅，就是觸犯了風水禁忌中的「探頭煞」。

1. 小人覬覦，被竊破財

顧名思義，探頭煞是指「小人探頭」。若遇探頭煞格局，視覺上就好像有個人伸出頭來窺視自己，覬覦自家的財產，而帶給人無形的壓力。受此煞影響，不僅居住者會常犯小人，嚴重者甚至會惹上官司是非，在處理糾紛的過程中傷神勞力。探頭煞除了會影響個人運勢之外，會導致家中容易招小偷盜竊，損失財物，破財不斷。

2. 不安於室，紅杏出牆

有句俗話說：「後探出母舅」，意指若是從住宅後方可看見「小人探頭」，家中的女主人容易紅杏出牆。因為後陽台屬陰，主女，如果從後陽台或房屋後段的對外窗看出去，也能看到探頭煞，會導致家中女性心猿意馬，不安於室，甚至發生紅杏出牆的情況。

【風水小物】歡喜佛、如意、粗鹽

欲化解探頭煞，可在家中正對煞處的位置擺放一尊彌勒佛，也就是俗稱的「歡喜佛」。歡喜佛象徵著和氣生財，代表可用「和氣」化解小人帶來的威脅。也可以擺放「如意」，取其「萬事吉祥如意」的意思，能保家宅平安。如意的材質以玉石最佳，因為「玉」與「遇」諧音，能助居住者「遇見」貴人和好事。此外，還可以在紅包袋內裝入粗鹽，分量大約為紅包袋的一半，再拿去廟裡過香火，之後用紅線繞七圈綁起來，吊在沖煞之處，也能稍減探頭煞帶來的不良影響。

【實例分享】

我曾到台中陳先生家中看風水，站在他家的陽台可明顯看到附近建築有「小人探頭」，且距離很近，導致他的口舌是非特別多。有一次，他因小事情與鄰居吵架，一怒之下打了對方一拳，最後勞煩警察出面調解。陳先生氣消之後，親自登門向鄰居道歉，但對方還是堅持告他傷害。後來我建議他請一尊歡喜佛放在沖煞處，並再次向鄰居誠心道歉，對方最終願意撤銷告訴，而兩人之間的關係也慢慢改善。

【阿湯哥 說風水】

有些建築會將屋頂設計成尖形或是有明顯的尖角，以增加設計感。但如果從家中看出去，可以清楚看到這些尖形屋頂，就是觸犯了風水禁忌中的「屋角煞」。住宅犯到屋角煞，會導致居住者頭部容易受傷；若是屋角正沖到大門，居住者容易有官司糾紛、家中人丁也會有血光之災；沖後門則會易遭小人暗算；沖窗戶易患眼疾，家中女性容易有婦女疾病；沖到廚房就代表家中財庫破損，不利聚財。

開門見梯 財運溜滑梯

禁忌指數：★★★★

開門見向下樓梯，居住者運勢會節節敗退？

室內樓梯正對大門，財氣留不住？

門口放招財紅地墊，能夠增強財運？

【說禁忌】

若是住家大門外正對著樓梯、斜坡，或是室內樓梯正對大門，且距離很近者，都是觸犯了風水禁忌中的「開門見梯」，屬於退財格局。

1. 財運下滑，節節敗退

在風水學中，向下的樓梯為「溜財梯」，若是門外正對此梯，就會形成退財的「捲簾水」格局，導致居住者的財運如溜滑梯般直線下降，不但不利進財，也不利守財，在工作方面更有節節敗退之意。且門為口、梯為舌，「開門見梯」也表示居住者容易有口舌是非和官司糾紛。此外，室內樓梯正對大門口，財氣留不住。

2. 事業波折，升官不順

若是開門見向上梯，但是距離較遠，超過150公分以上，是「步步高陞梯」，有助於工作發展；低於150公分以下，距離過近者，工作和財運會出現波折，就算有升官機會，過程也不順遂。

【風水小物】紅地墊、白水晶球

欲化解「開門見梯」的破財影響，可以在門口放一張紅地墊，用喜氣補財氣。此外，也可以在大門上方懸掛白水晶球，因白水晶球有折射效果，可讓向下梯變成向上梯，由「節節敗退」格局變成「步步高陞」格局。

【實例分享】

一位從美國 回來的展小姐，因為熱愛美國影集「欲望城市」（Sex and the City），於是在郊區租了一棟跟影集女主角家外觀很相似、大門外有向下樓梯的大坪數透天厝。但搬進去之後，不但自己與鄰居有口舌爭吵，擔任醫生的兒子也因有醫療糾紛吃上官司，最後賠了500萬台幣。我到她家看風水時，告訴她大門對向下梯是破財格局，建議她最好租期一滿就搬家，未搬期間也要在大門上方掛上能調整氣場的白水晶球。後來她搬家後，破財情況大有改善。

【阿湯哥說風水】

若是大門外正對向下斜坡，財氣就會隨著下坡流失，無法順利進入家門，導致居住者進財困難；此外，也會常常出現破財情況，不利守財，在工作方面難有升官機會。此格局與開門見梯相比，影響更為嚴重。

浴廁無窗 夫妻性生活失調

禁忌指數：★★★★

廁所壓在樓梯下，會導致人際關係變差？

浴室空氣不流通，容易罹患腎臟疾病？

土種盆栽竟能挽救失和婚姻？

【說禁忌】

如果家中的浴廁沒有對外窗，導致空氣不流通；或是浴廁蓋在樓梯下，被無形壓力壓著，都觸犯了風水禁忌中的「桃花不聚」格局。

1. 桃花不開，夫妻失和

在風水學中，浴廁主沐浴桃花，而沐浴桃花又對應到人體的生殖系統。因此若是浴廁內無對外窗或蓋在樓梯下，就會因光線不足與空氣不通，使溼氣難散，相對的會導致居住者桃花運勢差，也造成夫妻其中一方容易有性冷感的問題，最後因性生活不協調，而感情失和。

2. 氣場混濁，易罹腎病

此外，浴廁屬水，空氣不流通象徵著水氣凝滯不流動，氣場會變得渾濁，導致居住者容易罹患腎臟疾病。

【風水小物】土種盆栽、窗貼

欲化解上述格局，可在浴廁內的牆上貼窗貼，營造有窗戶的感覺，並加強除溼措施，使溼氣退散。此外，還可在浴廁內放土種黃金葛等綠色盆栽，藉其生命力改善浴廁陰暗氣場。

【實例分享】

有位住在淡水的丁小姐，因為不喜歡冬天洗澡時，被灌入浴室的冷風吹到，所以請人將浴廁內的窗戶封起。原本一開始她還很得意自己的決定，但到了夏天，又密不通風，且和同居男友的性愛次數愈來愈少。她想起曾在節目上聽我說過，浴廁無窗會導致伴侶性冷感，因此請我到家中看看是否能夠在不開窗的情況下，改善此格局。我到現場後，發現窗戶已經用水泥牢牢封起，於是建議她買窗貼貼在原窗戶處，營造假窗感覺，並加強通風設施。據了解，過一陣子丁小姐與男友性生活恢復正常，後來奉子成婚。

【阿湯哥說風水】

浴廁屬陰，是陰性磁場很強的地方，因此適合放黃金葛、長春藤等陰生植物，而屬陽的植物，如：向日葵、水仙等，則不能放在浴廁中。此外，浴廁內最好以明亮顏色為主色，忌用黑色。