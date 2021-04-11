賭城炒房10年 擁4屋當包租公

紅瓦白牆，1925呎的兩層樓獨立屋，當時的買價才13萬元。（圖為作者提供）

80年代中期我來美國留學學，當年12月放寒假，我在開車往洛杉磯探親的路上經過賭城 拉斯維加斯，好像鄉巴佬進了大觀園，驚為天堂，從此對賭城留下了好印象。

畢業後，我在洛城定居，任職銀行，主要負責商業房地產貸款 工作。由我經辦的款項中，有好幾筆是建築貸款，提供資金給建築商蓋住宅，所以我必須追蹤每一個單位蓋的進度、賣價和是否有人下單購買。

兩房兩浴帶一車庫和小院的連棟屋，很受小家庭歡迎。（圖為作者提供）

2007年夏末，房地產的買賣和房貸的「便捷」都衝到歷史新高。經歷過美國景氣循環而且身居第一線的我，心中有著一絲絲的不安，沒多久，建商們報給我的銷售紀錄顯示，一戶戶已經預售的單位被買家取消了，從此揭開了金融海嘯 的序幕。

金融海嘯 房地慘

之後「房地慘」，尤其是住宅的價格暴跌，很多屋主眼看房貸金額甚至比房屋價值還高，乾脆拒付貸款，寧可讓房子被查封，連鎖反應又造成了以房貸為主業的銀行紛紛倒閉。我當時也受到影響，必須為新房子賣不出去、建築貸款又到期而傷透腦筋的建商解套，日子過得真是痛苦。

在樹上發現知了殼，證明賭城的夏天是有蟬鳴的。 （圖為作者提供）

話說賭城本來就是沙漠城市，地多的是，博彩業又提供了大量工作機會，於是你蓋我買，房價一日三市衝昏了頭， 金融海嘯一來，賭城變成全美的重災區；最慘的時候，平均180元一平方呎的二手屋，跌到70元以下，也就是說只剩下四成不到。一個近2000呎三房兩浴的獨立屋，原價30多萬元，只剩下13萬元；康斗（condo）更慘，1000多呎兩房兩浴，五、六萬元就可以買到，而且貸款銀行為了儘快打銷呆帳，只接受現金出價。但是這種「小物件」，百萬富豪們看不上眼，反而最適合手上有個十萬八萬閒錢的小老百姓。我因為工作的歷練有一定的敏銳度，知道這種價錢比當時的造價還低，有危險就有機會。2010年感恩節後，我開車帶著老母親、內人和妹妹，踏上了賭城炒房的首發團。

慎選地段 好出租

賭城是一個有200萬人的大城市，我之前做過市場調查，選定好區的韓德森（Henderson），因為是第一次買，沒有底氣，所以先定位在便宜的康斗，買的目的是要出租不是自己住所以只要屋況良好，格局方正，價錢合理就行；不必摻雜太多個人主觀的喜惡。記得經紀人帶我們看完五、六戶，回洛杉磯之前我們馬上就下單出價了。

很快的在隔年1月，我們以6萬7000元成交了一戶近1300呎兩房兩浴在二樓非常漂亮的康斗，找人油漆換地毯，再加上成交手續費，總成本是7萬5000元。我自己在地產網站上打廣告，很快的就以800元租給了一對西語裔夫妻，男的在雜貨店打工，女的當清潔打掃。他們一直住了五年多，因為女兒學跳芭蕾舞怕吵到樓下住戶才搬走。

我們這筆租金，扣掉社區管理費、地稅、保險、維修等，一年可以淨拿6000多元，相當8%的投資報酬率；而當時銀行定期存款利率連1%都不到。

記得當時「去賭城買房」是一句很流行的話，但是講歸講，敢去的人不多，理由大多是太遠了、管理不了、租不出去、房客信用不好……等等；其實賭城很多的房客原本就是屋主，因為金融海嘯房子被查封而留下壞信用。我卻反向思考，這是大環境使然，房客本身也是受害者，只要他們拿得出工作收入證明，再加上我的「面試」過關就接受，根本就沒有「查信用」這回事。

院子本來是草地，自來水公司有補助，轉成不耗水的石子地。（圖為作者提供）

首發成功 再投入

有了第一個成功案例，我在家中成了領頭羊，很快的我又在韓德森買了一戶近2000呎，三房兩浴兩層樓的獨立屋。走路可以到學校、公園和社區活動中心，買價加裝修共14萬元，以每月1200元租給了一對白人夫妻，女的是護士，男的在攻讀博士，同時在安全警衛公司工作。他們共住了六年，因為父母年邁不得已又搬回東岸老家。扣掉開銷，這棟獨立屋一年可以帶進來1萬多元的現金收入。

就這樣東拼西湊，又從洛城自己住的房子借出淨值，我們湊了40多萬元，在賭城買了一戶康斗、一戶連棟屋和兩棟獨立屋，如今這四戶房產的市價已超過100多萬元，房租也有調漲，一年可以淨收4萬元，是我們退休安養天年的重要倚靠。這十年來我以誠待人，房子該修的修，有壞了該換的換，房客有困難打聲招呼，遲交幾天我也不會收罰金，就這樣，房客一住都是好幾年不會搬走。

投資報酬 可達8%

賭城其實有很多華人地產管理公司，收費也算合理，約是租金的8%。我因為房客都一住多年没有變動，所以除了那個康斗，其他三户都是自己管，在當地也有可信頼的修理匠（handyman）幫我打理。今年因為疫情，很多人失業交不出房租，政府下令房東不得因此驅逐房客；就算如此有了「護身符」，我們的房客除了一戶退租搬回老家 （之後也順利漲價再租出去），其他三戶都依約準時交租。

我的兄弟姊妹也依樣畫葫蘆，買了租，租了買，手上的閒錢得以活用，如今也都有豐厚的回報。因為賭城生活費低，房子便宜地產稅也省，算盤打一打，也有親人乾脆從洛城「移民」賭城，搬過去落戶了。

現在講起來好像風清雲淡，但是當時的過程真的是可以用「掙扎」二字形容，因為每一戶都要經過看房、出價、文件來往、交割、裝修、登廣告、帶申請人看房、簽約等這些步驟。也因為是銀行屋，社區大門和信箱鑰匙早已遺失，必須本人持產權證明分別到管委會和郵局申請補發，所以搞定一户，平均洛城賭城兩地要跑八、九次。

遮雨棚和房屋同寬，很適合家庭烤肉等活動。（圖為作者提供）

反向操作 嘗甜果

每每周五下班回到家扒兩口飯，就要開夜車出發，賭場周末的旅館特貴，所以只能在自己買的單位打地鋪過夜。換門鎖、小修小補的，要帶上工具DIY，訂購洗衣烘衣機、冰箱等，人還要在現場等著給送貨的開門，遇上急事開車拼一天來回也家常便飯。回想起來，我人在賭城時都是餓著肚子過的，因為時間有限，辦事優先，到了周日就又要趕回家，準備周一上班啊。

金融海嘯，顧名思義金融業首當其衝，我當時上班要處理呆帳，下班要去賭城買房，一根蠟燭兩頭燒，完全是憑著一股信念支撐了下來。2012年房價跌到谷底後開始反彈，我們拿最小的錢作了最大化的投資，很高興家人們也選擇相信我的判斷，一路扶持熬了過來，如今我們都當了小包租公包租婆。回想來時路，不覺得辛苦，反而覺得一切是那麼的甜美。