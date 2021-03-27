化解窮忙 6大破財居家風水要避免

（圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

坊間開運招財方法百百種，想要提升財運，讓自己的金錢財運滾滾來，就要先了解您的家中或辦公室，是否有破財的風水煞氣。立即檢視是否有下列不良風水，馬上揪出影響財運的六大破財格局，對症下藥一一破解，擺脫窮忙，讓財神來敲門。

鄰近宮廟、警局

神壇、寺廟等宗教場所和警察 局，都是屬於周遭能量較為雜亂的地方，連帶使周圍的氣場產生不良影響，如果住宅靠近這些地方，容易導致居住者易遭小人陷害，且易與人發生口舌糾紛，甚至官司上身。此外，以風水角度來說，宗教場所容易聚集陰氣，導致健康和財運的下滑。

【破解方法】欲化解宮廟煞帶來的不良影響，可在面對煞處的位置擺放九宮八卦 鏡或八卦圖來化解，也可以在屋內擺放畫有四神獸的風水盤，利用神獸的瑞氣改變磁場。

路沖、壁刀等外煞

房屋位於道路交接處，就是觸犯了風水禁忌中的路沖煞，以T字形路沖居多，道路像箭一樣，朝屋宅直沖而來。住在路沖處，受到直沖氣場影響，會使人脾氣暴躁，久而久之容易生病，嚴重者甚至常常遇到車禍 。此外，房屋面對對面建築的壁刀，如同一把大刀砍進家中，易影響家中成員健康，難逃血光之災。常會因意外等影響健康因素，而有大筆的醫療費用支出。

【破解方法】若住家位於路沖處，可以在面對煞處的位置放置石敢當、石獅子，鎮宅保平安。壁刀有逢刀見血之意，若住宅沖犯此煞，居住者輕則腰痠背痛，重則有血光之災，要化解壁刀則需在面對煞處擺放九宮八卦鏡或八卦圖來化解。

樑壓財位

想要招財致富，在居家／辦公室風水中的財位需要特別注意，一個房子內有幾個重要的財位，分別是大門斜45度角的明財位、個人財位和房子的財位，都可依這幾格財位去布局。如果財位上方有橫樑，會影響居住者求財辛苦，生財之路倍感辛苦有壓力，且常有意外破財之事。求財不順加上意外破財，會有吃緊的經濟狀況發生。

【破解方法】若有樑下是財位的不良風水問題，可以在財位上擺放頂天彌勒佛，彌勒佛長耳圓肚笑容滿面， 又稱歡喜佛、笑佛、能招來好運。頂天彌勒佛取其雙手向上頂天姿勢，主化解風水上的「樑煞」，效果奇佳。再加上歡喜佛雙手捧金元寶頂天，向上頂煞、元寶匯財，等同化煞為財，寓意歡喜進財。

廚房外推懸空

廚房是家中財庫，如果將廚房外推至陽台處，就會超出原本的宅基範圍，下方的地氣也會變成懸空狀態，因而導致財庫見空，居住者留不住錢財。若是廚房外推後，下方剛好是水溝、河流，更象徵著錢財如流水，居住者的財運跟著水一去不復返，也是無財庫的格局。

【破解方法】如果家中已是廚房外推的格局，且無法利用裝潢將其推回，建議可在灶台四周圍擺放白水晶柱，利用白水晶柱能提升地氣、增加能量以及柱體能上頂的原理，化解地氣懸空的問題。

廚廁相對

有些家庭礙於格局關係，所以廚房、餐廳門正對廁所門，會觸犯風水禁忌中的「廚廁相沖」的格局。廁所是家中穢氣聚集地，面對象徵財庫的廚房，一旦穢氣外洩，就會沖破財庫，導致居住者守財困難。對於家中開銷不太會計算、常會亂花錢、對於財務狀況不清楚、不擅於理財；在有錢就花的狀況下，無法守財。

【破解方法】廁所五行屬水，廚房屬火，兩門相對有「水火不容」之意，最好在門上加裝門簾，同時也能阻擋廁所內的穢氣和陰氣外洩。廁所內也要加強通風，保持乾燥。

開放式廚房

廚房象徵家中的財庫，如果廚房採無隔間的開放式設計，即使人站在客廳也能一覽無遺，如此一來代表財庫外露，財氣也會往外流失。這種格局會導致居住者錢財流失快，存不了錢。且客廳為主，主男主人；廚房為從，主女主人，若是客廳與廚房之間沒有隔間，代表家中無主從之分，女性會變得較強勢，致使男主人有無形壓力，出現居住不穩，常常在外奔波，甚至流連在外不回家的情況。

【破解方法】欲化解開放式廚房格局帶來的不良影響，可以在廚房與客廳間設計一個高度能遮住爐灶的吧檯，也可以利用屏風作為客廳和廚房空間的隔牆，如果家中用透明玻璃作為隔間，最好改成霧面玻璃。