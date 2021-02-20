40層住宅大樓電梯2部夠用？網友：重點在電梯速度

一名網友PO文提到，他目前看重一間有40個樓層的住宅大樓，但大樓卻只有兩部電梯，於是他就好奇的詢問廣大網友「40個樓層共用2部電梯夠嗎？」示意圖／ingimage

對大部分的人來說買房前，除了要考慮價錢外，也必須考量房屋的裝潢、設施等細節，才不會花了大錢卻買到不滿意的房子。日前就有一名網友在《 Mobile 01 》中PO文提到，他目前看重一間有40個樓層的住宅大樓，但大樓卻只有兩部電梯，於是他就好奇的詢問廣大網友「40個樓層共用2部電梯夠嗎？」

原PO在文中表示，他最近相中一間不錯的房子，認為不管是在坪數還是單價方面都相當滿意，因此有考慮購入，不過他仔細觀察後卻發現，該房屋大樓共有40層樓卻只有2部電梯，這讓他擔心每次使用電梯都要等很久，便直呼「這樣等待的時間會很久嗎？」希望能有網友出面解答。

PO文一出後，立刻引來眾多網友留言，紛紛回應「保證上、下班時間讓你等到不要不要的」、「40樓不管有幾戶，2部電梯都不夠用吧」、「假設遇到電梯故障就完了」、「電梯的數量與停樓層數量有一定計算方式，不是光憑感覺就行了」、「這樣絕對不夠，還是多比較幾間會比較好」、「香港 公寓滿多這種的，有一次去找朋友，真的等滿久的」、「怎麼想都不夠吧，就算一層只有兩戶感覺還是會等很久」。

不少內行網友也提出建議，「一層樓幾戶比較重要，現在電梯很多都會有管控機制，例如上下班時間，A電梯到幾樓B電梯到幾樓、「若一層兩戶以下，就夠用，若一層三戶以上，就不夠用」、「像是我家是12人慢速電梯，即使只有地上8樓和地下4樓，也是會等到一肚子火」、「重點是『電梯速度』，且是否雙電梯都有到達停車場，樓層雖高但如果電梯速度夠快，有時會比低速電梯的配置還要好」。