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廚房裝修7要點 水龍頭、門板都有學問

文／記者劉小川
廚房廚櫃門板建議採用容易清潔的材質。（取材自pexels）
廚房廚櫃門板建議採用容易清潔的材質。（取材自pexels）

廚房是家中風水的財庫，更掌管了家人的脾胃，整修上要花更多心思打點，細節更是不能馬虎。裝修業者統計出以下幾個在廚房裝修上容易遇到的狀況，以及裝修小技巧，搞懂才能讓廚房使用起來順手又順心。

門板 選好清潔的

為了與室內裝修有呼應，門板在顏色、材質有許多不同的變化。但為了讓廚房使用的時間更長久，在選擇廚房的櫥櫃門板時，建議挑選簡單、不複雜、不雕花、光滑烤漆面、壓克力板，比較方便清潔，畢竟廚房是最多油煙的地方。

插座 要夠多夠用

由於管線需要隱藏，所以在裝修前就必須考慮清楚放置的位置。在插座的安置上，也不是隨意地擺放或有放就好，要裝對位置，好比說櫥櫃內、水槽下、防濺板（不靠近有水處）等，不僅在使用時方便，也不會造成在使用者上礙手礙腳的問題。

足夠的插座就能在廚房使用上更方便。（取材自pexels）
足夠的插座就能在廚房使用上更方便。（取材自pexels）

水龍頭 抽拉式方便

廚房水槽可裝抽拉式的水龍頭，可方便清洗水槽及杯盤。若裝設的是固定型的水龍頭，在清洗流理台時，就有更多的不方便加上清潔困難度增加，建議可以在裝修的時候加裝。

照明 以白燈為佳

在廚房不要安裝氣氛燈，因為在廚房工作的人，需要足夠的照明，如切菜、料理魚等都需要，以白色燈光為佳，還能裝幾盞感應燈，這樣臨時要到廚房才不會發生危險。

有好的照明，才能讓使用者更安全。（取材自pexels）
有好的照明，才能讓使用者更安全。（取材自pexels）

電器 須考量空間

廚房電器是最密集擺放於廚房的，有洗碗機、烘碗機、烤箱、水波爐、氣炸鍋、冰箱、果汁機等，挑選電器上，有方便開啟的置納空間再買，雖然插座夠用，也不要讓廚房變成隱形的危險地帶。

地板 要止滑防滑

無論在洗碗、切菜、烹調時，都會不小心把水濺出。機動性高的廚房使用者，忙進忙出地煮菜、出菜，若踩在沾了水的地板，很可能一不小心就會滑倒，所以在止滑裝修要細心且講求安全，若沒考慮防滑磁磚，建議可以鋪上止滑腳踏墊。

門 可選軌道式滑門

在廚房端出菜的那刻，軌道式滑門就盡到了安全的責任，因為不知道門後方是否剛好有人要進出，可能因此導致被撞倒的可能性，手裡還端著熱騰騰的菜。選擇拉門還能節省空間、又美觀。

廚房端出菜的那刻軌道式滑門就盡到了安全的責任。（取材自pexels）
廚房端出菜的那刻軌道式滑門就盡到了安全的責任。（取材自pexels）

中風

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