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開放式廚房實用？過來人曝致命缺點「會後悔」

編輯部／綜合報導
開放式廚房會在居家裝潢中加分，但實不實用引起網友討論。 （Ingimage）
開放式廚房會在居家裝潢中加分，但實不實用引起網友討論。 （Ingimage）

隨著人們對飲食的注重，廚房漸漸變成買房考量的空間之一，開放式廚房美觀卻也有其他缺點。網友在「批踢踢實業坊」上討論，開放式廚房實不實用，因為日本住宅的室內設計中，多半採用開放式廚房，網友好奇這樣料理起來，油煙味應該會擴散到整屋子都是吧，他詢問大家對開放式廚房的想法。

原PO解釋，他最近在看日本住宅的室內設計，他發現開放式廚房出現的頻率不少，原PO指出「但是，日本料理也有許多蒸煮炒炸的料理吧，像是炸天婦羅、炸豬排、煎魚、鐵板料理（大阪燒、廣島燒、文字燒）、蒸蛋、茶碗蒸等等」，他覺得以上料理，如果用開放式廚房製作，會滿屋子都是油煙味，原PO詢問「開放式廚房好用嗎？有點難理解，日本住宅為何（使用）開放式廚房好像不少」。

網友看完認為，開放式廚房最致命的缺點就是油煙味，裝了會後悔，「如果跟客廳一起，油煙味會燻死你」、「好看，但是炒菜或炸東西就知道厲害了」、「中華料理不適合，如果是很清淡的煮法就還好」、「風向很重要不然煙味倒灌很悲劇，不然就做沙拉就好」、「有次跟朋友在中島櫃用電烤盤烤肉，烤完拖地板三天」。

也有人覺得，買台好的抽油煙機就可以解決問題了，「要很強的抽風機才行」、「通風做好的話，其實還好」、「開放式一定有味道啊，無所謂」、「其實燉煮的很香欸，充滿房間也很香」、「現在很多好的抽油煙機，開下去就沒什麼味道了」、「怎樣都會有味道，好處就是不用在廚房另外裝一台冷氣」。

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