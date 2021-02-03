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高齡族群居家用電 插好別插滿

文／記者黃有容
延長線插座最忌插好插滿。(本報資料照片)
延長線插座最忌插好插滿。(本報資料照片)

這陣子天冷，高齡長者因健康考量，常會使用各種保暖、除濕等家電，不過，如整理電線方式錯誤、高熱源家電集中於同一個延長線插座等用電不慎的行為，都可能導致難以挽回的後果，例如觸電、燒傷、火警，甚至爆炸，居家用電必須相當小心。

根據中華民國內政部消防署「全台火災次數、起火原因及火災損失統計」指出，2017年至2019年間，「電氣因素」起火每年都占所有火災次數逾一成，也是發生火災原因前三名。去年前11個月，因電氣因素引發的火災就高達2626次，幾乎每個月都是全國起火原因榜首。

電線皮破了就該換

除了火災，若是用電不慎導致觸電，可能造成呼吸停止、窒息、心臟停止等狀況，甚至通過人體的電流可能導致人體皮膚、肌肉或身體內部的器官被燒傷。為防止觸電，正確安裝與操作電器設備是最重要關鍵，例如當電線絕緣皮有剝落狀況， 會造成內部銅線外露，要盡快更換；在家中潮濕處或重要迴路的地方，建議找合格電器承裝業者加裝漏電斷路器。

能源局根據居家用電的不同環境，分別對高齡族群民眾提出用電安全建議。

拔插頭不要用扯的

以客廳來說，沙發旁的延長線總是有許多不同中小型家電同時使用，常在客廳活動的長者要注意三點用電安全：首先，家電的電線不要隨意綑綁在一起，容易造成電線溫度過高；第二，不要以拉扯方式拔除插頭，應用手握插頭取下，電線被拉扯容易造成內部銅線斷裂，使電流流過時造成負荷增加，導致高熱產生危險；延長線具備保險絲，遇用電負載過量時，會自動斷電，較為安全。

在浴室用吹風機，除建議加裝漏電斷路器，吹風機電線也不要長期纏繞。（本報資料照片）
在浴室用吹風機，除建議加裝漏電斷路器，吹風機電線也不要長期纏繞。（本報資料照片）

大功率電器不過載

冬天夜晚低溫，長輩在臥室裡使用電暖器等高熱源產品時，要記得遠離易燃物品，例如棉被、衣物、木櫃等，並單獨使用一個插座，建議可在插座上加裝漏電斷路器或插座定時器；電暖器、除濕機、空氣清淨機等大功率電器產品，也最好單獨使用一個插座，避免用電負載過量。

浴室穿拖鞋防觸電

浴室中幾乎都有插座，洗完澡想盡快吹乾頭髮，必須特別注意慎防漏電、觸電，建議可於插座加裝漏電斷路器；在浴室等潮濕處所，穿著拖鞋或擺放地墊，也可有效降低觸電危險。另外，要避免於潮濕的浴室使用電器，使用時雙手也要記得保持乾燥。

廚房家電避開高溫

過年前家家戶戶大掃除，清洗廚房前，記得先把熱水器、微波爐等常用家電的插頭拔除，可移動的電器用品，更應該先移到別的地方。同時，在廚房若使用延長線，插座千萬不要「插好插滿」，也要避免放置在高溫環境或高熱源產品的附近，例如爐具、烤箱等，以免高溫熱將電線塑膠溶解，造成銅線外露及短路起火。

高齡族群居家用電四大情境注意事項 製表／黃有容
高齡族群居家用電四大情境注意事項 製表／黃有容

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