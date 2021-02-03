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為住宅加保險 防電器變凶器

文／記者沈婉玉
老舊機型的除濕機易導致火災。（本報資料照片）
老舊機型的除濕機易導致火災。（本報資料照片）

火災、地震堪稱住宅兩大隱形殺手，若住宅因地震或火災受損，或意外事故波及第三人，都恐重創家庭經濟。除事先做好預防措施外，投保「住宅火險」也能讓屋主在事後獲得實質上的補償，有助於降低財物損失與被求償的風險。

為避免意外事故發生， 專家指出，事前的損害防阻，如住宅加裝火警警報器或滅火器、隨時記得關閉瓦斯等不可少，事後的損害填補，如保險規畫也應超前部署。

專家說，居家有五大電器兇手，包括電風扇、冷氣機、電暖器與除濕機、延長線，及保險絲與室內配電線路。電風扇開啟時聞到燒焦味、或扇葉轉動卡卡還發出喀喀聲，就要特別注意。要避免冷氣機卡滿灰塵、汙泥等雜物而阻礙散熱，使火災風險提高。電暖器與床鋪不要放太近，或與其他電器共用延長線。使用除濕機烘乾衣物，要小心衣物阻擋進出氣循環。延長線使用要做好通風散熱，保險絲與室內配電線路要定期檢視及維護。

火災、地震、竊盜……綜合險全保障

專家建議，應將火災、地震、對第三人的責任等風險列入住宅保險的考量，並選擇可將動產及不動產保險金額彈性共用、實損實賠的居家綜合保險，以提高居家安全保障。在規畫住宅保險時，不妨考慮居家綜合保險，將基本的住宅火險、地震險、居家竊盜損失、日常生活責任險等保障一網打盡，一次購足居家保障。

冷氣及電風扇如果使用不當或未定期維修，容易短路，釀成火警。（本報資料照片）
冷氣及電風扇如果使用不當或未定期維修，容易短路，釀成火警。（本報資料照片）

保險 地震

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