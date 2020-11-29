屋簷下／發揮巧手 從家庭工頭做起​

花兩年時間除去住宅斜坡上野草，種上桃紅色小花的地被植物（Ice plant），春天來臨呈現一片美景。

華人遷居到美國 後，只要買了房屋，男主人自然而然就會有個新頭銜─家庭工頭，英文名稱叫Handyman。本意是做雜工或做零活的人，有一雙巧手可以做任何裝修小工程，由室內到室外，從地下室水管到屋頂的瓦片，從前院澆水系統到後院燒烤箱，皆能翻新換舊，使有毛病的部分修好再用。道理很簡單，男主外、女主內，有如家庭主婦會下廚房，家庭主夫會剪草坪。

美國DIY的相關產業發達，各種工具使用簡單容易上手，當你釘鐵釘時，鎯頭不會打到手；用電動手鋸時，能讓鋸子走直線；有這兩個基本功夫就可以出師。要是當家男主人手不巧的話，只好雇一個需付錢的Handyman來做了，這就要祈禱老天爺能找到一個可靠又公道的雜工為府上幹活。

我從小看到老爸在家有空閒時動手做東做西，久而久之，從自己騎的腳踏車開始，換鏈條、補內胎、上油、清潔等等保養工作都不成問題，老爸對我們三兄弟說的名言是「不要怕手會髒，用肥皂洗兩遍就乾淨了」。

高中畢業，在台灣 進入中正理工學院機械系，有一科工廠實習課，感覺很對我胃口，在畢業之前我利用時間在小工廠裡，用手工打造16副黃銅製的少尉一條槓軍階，送到台北市萬華金鋪請師父鍍上一層薄純金，可防鏽，雖然要花掉一筆小錢，送給全班同學做畢業紀念卻是值得的。

台灣的標準住家面積很小，沒有空間可以放工具，更不可能有工作台供使用，家裡若有任何需要修修補補的雜工，打一個電話，巷口的小店師父就可以來修理，又快又便宜，使得沒有環境也沒需要男主人兼任Handyman。

單槍匹馬蓋車庫

1978年，來美求學期間，一次機會看到學校幾個工匠在整修教室，不論是外牆或內部隔間，皆是使用木材，裝拆牆壁好似非常容易，只需要榔頭、鐵撬、手電鋸、樓梯及捲尺等工具而已，然後補縫隙上油漆就走人，真是快速輕鬆。

次年轉到芝加哥上任一家小公司做機械工程師，以洪荒之力買下一間小小房屋，後院有點空地可以蓋1.5車位的車庫。芝城地寒天凍沒有車庫的確不方便，注意到有一家賣材料的DIY商店，有時會有特價，出售1.5車位車庫的全部材料（混凝土地坪不算），包括一步一步施工的工程圖。經過詳細閱讀此圖紙後，好像只需要少許手工具及一部手電鋸便能完工。

與太座商量後，他說我是痴人說夢自不量力，她是不會幫我作這種工作，兩個閨女才八歲及九歲，也沒指望會幫忙。我考慮再三，在工作空隙及周末動工算是鍛鍊身體，應該不是太難，結果半年後吃過不少苦頭總算完工。鄰居送來一瓶紅酒，瓶口上綁了一個漂亮的大紅蝴蝶結，面帶微笑的說：「Joe，我現在才肯定中國人是如何建造萬里長城的。」

造艘小船試手藝

住了六年半冰天雪地的芝加哥後，搬來洛杉磯新公司任職老本行，一次有機會去參觀遊艇展覽，對於能在水上駕一艘快艇的感覺好像很過癮，參考展覽會收到的一大堆資料，以當時的財力好像沒有能力買一艘漂亮的船，但拿到一份自造遊艇的廣告，確實很有意思。心動不如行動，經過幾年做雜工的鍛鍊，認為可以造一艘雙人坐馬達快艇。買一份詳細圖樣不到50元，船用木材必須在專門店鋪購買，再增添一些電動工具，在車庫裡就這樣一步一步看圖樣，一片片木板順序組合。

先將龍骨安置好，呈船底朝天情況，等一層玻璃纖維黏好，三層防水油漆塗完，再一個鷂子翻身，裝修內艙。至於操控船左右轉動方向的系統，我決定自行設計，到廢車廠買了一個汽車 方向盤，用1/8直徑鋼纜及滑輪將30匹馬力的舷外引擎連結起來，這樣船長就可以專心看正前方駕駛。

半年後完工，先到汽車管理處申請行船執照，沒錯！船舶的執照在車管處申請，申請書有一欄問到製造廠是那家，我說沒有製造廠，是我自己做，車管處辦事的小姐說，就填上Homemade呀！可見在美國自建船舶很普遍。

將船拖到有湖的公園，倒車將小船沿斜坡下水並不是想像的那麼簡單，老妻及女兒們看到小艇先是能四平八穩的浮在水面，我坐在船長位置發動馬達，慢速離開碼頭，然後推足油門使小船快速如飛似的在湖面上滑行，繞一圈回到碼頭，嘴巴笑的咧到耳根，半年來在車庫裡辛苦工作的結果終於開花結果。兩人都對我豎起大拇指，笑容滿面說一聲讚！第一位乘客是我那勇氣十足的小女兒，同時指導她駕駛的小技巧，我知道她等不急要當船長。再繞一圈回到碼頭，才換老妻上船接受乘風破浪的感覺。

有道是買船的第一天很高興，因為有錢有閒可以多一個大玩具享受人生，自家人獨樂樂或找朋友來可以眾樂樂，等到幾年玩興過後，不論船大船小都要找空間放置，定期保養修理開銷少不了，有船人家算是多一個大累贅。於是想到處理掉這個大玩具，賣船的方式只有自售或讓商家回收，這兩個方式都不是很快，說不定一年或更久，等船呈灰頭土臉的情況還沒賣掉，所以賣船的當天一定也更高興。雖然我的小船占一個車位，可以放在家裡存放，每年夏天張羅朋友到公園聚會順便輪流玩船，幾年之後興頭已過，決定不自己出售，將小艇捐給慈善機構，也省掉很多麻煩，算是結束這一段與自造小船的緣份。

建築執照手到擒來

即然快艇都能自造，朋友建議我去考一個B級建築師執照（General constructer），這倒是一個新鮮主意，我知道老中每三人中就有一人考上買賣房地產執照，只要將考古題讀熟後，考試對老中是小菜一碟十拿九穩。建築師執照也有考古題，但決不是只要讀考古題就能通過的事情，我也到專考建築師執照的補習班上課，通常說來水、電、瓦斯、土方、冷暖氣等等知識，我很容易進入情況，法律條文我卻相當頭大，只有生吞活剝將條文背下來，考了兩次算是通過。理論上有了建築師執照就可以開一家公同，接受一般房屋建築的包工。我考慮再三，第一，年歲不再年輕；第二，不是正規建築業；第三，專業是機械工程，想要改做另外一行，不是很容易，因為沒有班底，如果當做副業幹的話很難會成功，建築師執照就算是多給我一些知識。

接下來前前後後十幾年，我在洛杉磯找地建房子出售，共計也有十幢大小不同的房子，多少用到建築執照一些知識，也使得最後一幢自住的房屋順利完成。好朋友知道我有這個專長，只要是有房屋要加建的問題，都會打個電話詢問我的建議，我老早就向友人宣布，出主意絕對免費。

家庭工頭的進階

在美國每家都有一個Handyman，老美很喜歡看圖造物這方面嗜好，各地方皆有志同道合的俱樂部，互相切磋交換情報。其他能夠在車庫完工的物品真是眾多五花八門，我曾經有意造一輛老爺汽車，心想完工後開在大街上一定很拉風，但需要先買一台車床，造一些買不到的零件，還需要有很多電焊的技術，考慮很久沒有跨出這一步。

再想，如果能造一個百分之一比率的火車模型，放在車庫一個角落上，有山洞、河谷、森林、鐵橋及市鎮，火車行走起來一定很有意思。也看過手藝更高的男人，花上幾年功夫在車庫組裝一台超輕型單人飛機在天空翱遊等等。太座大人說，看看就好，要組裝這些玩意，等下輩子再說。