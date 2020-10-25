加州野火 燒漲保費、房價

美西野火造成的損失，將帶動全美火險保費上漲。（美聯社）

今年加州 的山林野火毀壞了超過400萬英畝的土地和近8000棟建築，這種前所未有的破壞，讓全美的屋主，尤其是美國西部的屋主擔心，來年的火險保費 恐怕要大幅上漲。

在野火面前，消防員也力有未逮。（美聯社）

在冠狀病毒疫情導致銷售下降之後，加州的房地產業已顯示出復甦的跡象，但經紀人擔心這種反彈勢必會受到阻礙。CNBC節目《Listing Impossible》的明星柯曼（Aaron Kirman）說，他已經看到有些房屋的年度火災保險 費用，從2萬元躍升至20萬元。

柯曼說，這種保費上漲程度，使很多買家打了退堂鼓。加州經濟已經因冠狀病毒的封城而癱瘓，房地產業是加州從此類災難中反彈的經濟指標之一，但是，當買家發現要承受比平均水平高出200％的火災保險費時，不能不重新考慮購屋成本。

野火所經之處，片瓦不留。（Getty Images）

在新冠疫情爆發之前，火災保險費原本已加重房地產交易的困難。由於2017年和2018年的野火破壞，給保險公司造成了超過240億元的損失；而在2019年，超過35萬名屋主看到他們原先的保單被取消，而他們難以找到負擔得起的新保單。房地產專家說，如今，高昂的火災保險費率令購房者望而卻步，並扼殺或推遲了一些交易。

道格拉斯·埃利曼（Douglas Elliman）西部地區經紀業務執行長科特勒說：看看過去兩年以及今年遭受的災難性野火，保險公司肯定會提高保費，一些屋主要想找到負擔得起的保險，可能會有些麻煩。這些屋主在廣泛比價後，最後可能被迫選擇「加州FAIR計畫」。

野火所至地區，房屋被焚全毀。（美聯社）

科特勒舉出加州帕薩迪納的一宗案件為例，一名保險經紀說，在完全控制野火之前，他不會簽下新的財產火險。在聖塔芭芭拉（Santa Barbara），一位買家原已決定購買一棟150萬元的房屋，但成交之前發現，房屋的火災保險每年將花費四、五萬元；最終，買家退出了交易。洛杉磯加大茲曼房地產中心的教授薩斯曼說，火險保費飆升，將對加州以及幾乎所有房地產生重大而深刻的影響。一般人往往認為，如果他們不住在危險地區，就不會受到（保費上漲）影響，但這種想法不對，保險是所有人共同承擔的風險，即使只有加州理賠，也會帶動全美保費上漲。

保費漲價 融資遇到麻煩

保費上漲讓房地產交易面臨另一個障礙：買家在獲得融資時會遇到麻煩。用來抵押貸款的房子需要火災保險，即使一些買家不願投保高額火險，願意自我承擔這樣的風險；但是若是房屋要抵押貸款，那就非要投保火險不可。薩斯曼教授說，一個可能的解決的辦法是創建州保險制度，像加州地震局（California Earthquake Authority）就有一個這樣的計畫，它為加州屋主提供地震保險；薩斯曼建議，可以為火災保險創建類似的計畫。加州保險廳長萊拉表示，州府將採取措施保護屋主免於失去保單，並幫助他們減輕風險和降低保費。薩斯曼說，如果私營的保險公司拒絕在加州的大部分地區提供保險，要麼讓州府加入並提供保險，要麼讓抵押貸款銀行修改其要求，否則會增加房屋買賣的難度。

原本葱綠的社區，野火過後滿目瘡痍。（美聯社）

科特勒說，儘管很難找到價格合理的火災保險，但目前房市需求仍然強勁，尤其是在加州聖塔芭芭拉和洛杉磯縣。 他說，由於貸款利率低，因此買家對購房的興趣很大，在6月、7月和8月，市場需求非常強勁；而最大的問題是房源供應不足；

房屋網站realtor.com發現，在遭受野火重創的社區中，房價正在向上攀升。納帕縣9月份的掛牌價中位數為129.9萬元，較去年增長30.1％；索諾瑪縣的中位數掛牌價為80萬9550美元，較去年增長了7.7％。第三季度的交易量也有所增長，納帕縣和索諾瑪縣的交易量與去年同期相比增長了40％。同時，隨著越來越多的公司允許其員工遠程全職工作，一些加州人選擇遷離該州。

在過去幾年中加州人口一直在減少，這種趨勢很可能在2020年持續下去。 薩斯曼說，新冠疫情加劇了這一趨勢。從愛達荷州的波夕（Boise）到亞歷桑納州鳳凰城（Phoenix），與加州相鄰的所有這些二級城市都向加州人招手。