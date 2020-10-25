全美200萬棟房屋 野火風險高

全美有近200萬棟房屋面臨野火威脅的風險。（美聯社）

根據CoreLogic的最新數據，美國 有將近200萬的房屋遭受野火的威脅。 根據這家分析商發布的《2020年野火風險報告》，全美有197萬餘棟房屋的野火破壞風險較高；這些房屋的重建總成本超過6380億元。

這些野火破壞風險較高的房屋，加州最多，占有76％，但這些房屋的重建價值占總數的近84％。洛杉磯都會區裡面臨野火破壞的單戶住宅數量最多，其次是加州河濱市和聖地牙哥。尚未結束的2020年野火季節就證明了這一點，2020年野火季節有可能成為近年最具破壞性的一年。

消防員奮力撲救，也是杯水車薪。（美聯社）

分析報告指出，加州、俄勒岡和華盛頓州的野火，奪走居民生命，導致成千上萬建築物焚毀，要從野火中恢復，可能需要數年時間。聖塔羅莎在2017年遭到「塔布」大火的摧殘，2018年遭遇野火的天堂市仍在重建。今年，COVID-19大流行給已經野火的危險帶來了更多的複雜因素，並且有可能破壞原材料、製造和運輸的供應鏈，使重建的努力格外艱難。

野火 96.4%發生在15州

富比世雜誌引述的野火數據表明，在過去兩年中，美國遭遇野火燃燒的總面積中，約96.4％位於易發火災的西部13個州，以及阿拉斯加和佛羅里達州。這15個州是全美最易受野火影響的州，並可能因野火而造成嚴重財產損失。由於其面積和森林面積的集中，阿拉斯加州 過去占全美野火總面積的很大一部分；而佛羅里達州，即使濕度和降雨量較高，但也經常發生大面積的野火。

隨著美國國人口持續增加，城市開發越來越向郊區擴散，使得更多的房屋和企業將面臨野火威脅。 realtor.com的首席經濟學者海爾說：這些地區的房地產市場肯定會受到大火的干擾，但隨著流離失所的居民在附近市場尋找臨時避難所，對房屋的需求將迅速反彈。她補充說，不幸的是，這意味著新一輪的購房者和租房者，在已經陷入庫存短缺困境的市場中尋找房屋；價格在短期內可能會快速上漲，但長期走勢仍不確定。

海爾說，遭遇野火地區的房屋價格最終是上漲還是下跌，取決於當前的業主是否願意留下並重建，該地區是否吸引新的購房者，以及儘管有發生火災的危險，建築商是否繼續發展。

洛杉磯大都會區面臨野火危險的單戶住宅數量最多，其次是河濱市和聖地牙哥大都會區。前十大受野火威脅的住宅中，有76％位於加加，但這些住宅的重建成本價值占全美重建成本的近84％。

評估報告的首席危害分析師傑弗瑞說，新冠病毒改變了世界各地人們的日常生活，並給原本已經致命的危險帶來了更多併發症。在新冠疫情中增加一場野火，社區可能會突然陷入後勤挑戰，因為它對撤離或離開家園的居民，帶來了額外的避難需求。

野火是一種獨特的危險，因為其破壞程度通常是兩極制的─房屋要麼被大火所掠過，要麼全損。當大火舖天蓋地掩至，除了森林之外，灌木叢和草叢時常助燃野火，其引火程度要比庭院裡裝飾性植物大得多。由於森林條件、氣候和地形，美國西部特別容易遭受野火破壞，每年造成山林火災，要比毀滅性野火的數量多得多。

今年的新冠大流行，使原已脆弱的經濟雪上加霜。自從這一波經濟危機開始，由於建屋需求增加，以及木材廠關閉，木材價格一直持續上漲。野火破壞直接影響了房屋市場，據估計，到2023年，建築行業將面臨100萬技術工人的短缺。新冠大流行導致許多建商無法進行必要的結構和景觀緩解措施，使高風險地區更容易遭受野火破壞。

野火過後，僅剩光秃秃的磗牆。（Getty Images）

近年來房屋價格飛漲，一場野火過後，許多居民發現，自家投保的火險遠不足重建的成本。早在2017年10月北加州毀滅性的圖布斯大火（Tubbs Fire）之後，許多居民突然發現自家的房屋保險 差額達到數十萬元。評估報告指出，保險公司的保險範圍是基於重置成本，而不是當初的建築成本，這種情況就會發生。該評估報告建議屋主，和保險公司定期重新評估房屋的重建價值，以防止保險不足是很重要的，因為重建的材料和人工成本會定期波動。

保險不足的房屋可能會導致許多屋主失去足夠的理賠，在火災後無法重建。在這樣的情況下，屋主通常會放棄抵押貸款，從而導致違約率飆升。新冠大流行的全部影響仍然未知，但原材料、製造和運輸的供應鏈可能會中斷，從而導致災難後的維修和重建工作困難重重。