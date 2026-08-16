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胡歌帥出新高度 穿Giorgio Armani新任總監首作2026秋冬經典重現

記者孫曼／即時報導
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胡歌演繹Giorgio Armani 2026秋冬系列眼鏡形象。(圖／ORSIN...
胡歌演繹Giorgio Armani 2026秋冬系列眼鏡形象。(圖／ORSINI GROUP提供)

Giorgio Armani發布2026秋冬系列廣告大片，全球形象代言人胡歌化身優雅紳士，在東方意境濃厚的竹紋背景中演繹品牌最新男裝與眼鏡。畫面以簡潔而富有情緒的鏡頭，捕捉胡歌舉手投足間的沉著氣質，呼應Giorgio Armani一貫低調、流動而不失精準的優雅美學。

此次大片以竹紋、樹木、花束等意象串起自然與人文，並以導演椅造型的Dustin Chair及場記板，呼應胡歌演員與故事講述者的身分。片中，胡歌身著由Leo Dell'Orco主導設計的Giorgio Armani男士系列。這也是Dell'Orco首次完整主導Giorgio Armani男裝系列，延續品牌經典剪裁語彙，著重流動廓形、寬鬆比例、柔軟輪廓及反應光線變化的材質，讓傳承與創新取得平衡，體現出Armani標誌性的優雅精神。

大片中更特別以竹紋牆紙呼應東方文化意涵，象徵傳統文化中的君子之風；Armani Fiori花束則寓意高貴、堅韌、謙和與生命力。 胡歌以內斂神態詮釋Armani「疏離於形，親近於心」的美學哲思，讓人想起他近期擔綱主演的《生命樹》劇集同樣以自然保護為主題，巧妙連結廣告中的自然意象與他的銀幕形象。

胡歌演繹Giorgio Armani 2026秋冬系列形象。(圖／ORSINI ...
胡歌演繹Giorgio Armani 2026秋冬系列形象。(圖／ORSINI GROUP提供)

精華 FAQ

  • 全球形象代言人胡歌擔綱出鏡，他在大片中以沉著內斂的姿態詮釋優雅紳士形象，並演繹品牌最新男裝與眼鏡系列。

  • 此次由Leo Dell'Orco首次完整主導男裝系列，延續Armani經典剪裁，並強調流動廓形、寬鬆比例、柔軟輪廓與能反映光線的材質。

  • 大片以竹紋、樹木、花束與導演椅等元素串連自然與人文，象徵君子之風、堅韌與生命力，也呼應胡歌演員與講述者的雙重身分。

胡歌

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