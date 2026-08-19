CELINE法式優雅 自定義

CELINE Flair亮澤牛皮革小型手提包。圖／CELINE提供

與巴黎文化密不可分的時尚品牌CELINE，其2026冬季大秀首發於歷史與學術核心的法蘭西學會，體現品牌扎根法國文化的強度。日前品牌於香港 舉辦了靜態預覽，呈現服裝、包款、配件與絲巾全系列，成為冬季新品於亞洲的風格暖身。

由於這是創意總監Michael Rider上任後的第三場秀，受到各方高度留意，他最終選擇回歸服裝本質，將焦點放在「個人風格」，提供女性自由詮釋衣櫥的可能性。他在繼承品牌黑白核心色調的同時，大膽加入紅、紫、粉色與動物印花。喇叭形狀散見於雙排扣外套、褲裝，甚至一款運用柔軟小羊皮並在兩側縫線加強結構感的小黑裙，展現巴黎女性的自由與風雅。

在服裝史中，喇叭輪廓很容易讓人聯想到1960年代末期以至1970年代的自由、反叛與波希米亞氣息；然而喇叭結構並不需要與復古畫上絕對等號，對CELINE而言，2026冬季服裝正實踐了一種可能性：將其重新結構、調節得更為現代比例，同時不顯拘謹；事實上，CELINE甚至鼓勵穿著者可以自己的風格進行搭配，CELINE帶來了靈感、但不是標準答案，關於時尚？你自己也可以說了算。除此之外，2026冬季大衣與上衣則加入箱形立體結構，並於裙裝應用了圓形肩線，在結構與柔軟、合身與寬鬆、克制與感性間找到完美平衡。

精緻緞面（Satin）並被刻意加入了折痕，創造歲月的優雅洗禮，Michael Rider並透過同色調層次穿搭（Tone on Tone）與單色造型（Monochromatic Dressing），將羊毛與絲緞、霧面與光澤、光滑與粒面皮革等不同面料的光澤與同色系堆疊，看似大膽中延續CELINE經典內斂的DNA。

Flair Bag下月上市 結構感 流動感兼具

包款方面，預計8月底上市的新款核心Flair Bag包款延伸自經典設計，其獨特的外擴輪廓融合結構感與流動感，結構化頂部與柔軟下擺形成鮮明對比。鎖扣尺寸縮小，同時具有打開上蓋後出現第二個Triomphe Logo殘影視覺的「影子效應」，這讓原本非常具象化的Triomphe帶來一種隱喻、模糊的印象，反而深入潛意識，強調了一種不費力、但很具辨識度的巴黎印象。

另一只冬季重點包款：17 Bag則為16 Bag的延伸，透過多隔層的風琴夾式設計，提高了收納容量；同時他還有著靈活造型可能，由於提帶可以自由調整長度，因此17 Bag可運用手抓、單肩背或斜背，回應當代女性對實用與精緻感並存的需求。

另外，CELINE同時針對七夕情人節將發表以「太陽與月亮」組合為主題印花的七夕限定系列，浪漫的古典插畫風格也象徵了愛情隱喻，同時散見於牛仔褲後口袋刺繡與絲巾，展現法式古典與中式浪漫的風格交集，將每一天都留下如巴黎生活般的回憶、讓每天都如情人節般唯美浪漫。

繁複、風格多變的絲巾是CELINE 2026冬季的重點造型單品。記者釋俊哲／攝影

全新CELINE 17包款，可肩背、斜背或手提，帶來多元造型可能。圖／CELINE提供

CELINE Flair亮澤牛皮革中型手提包。圖／CELINE提供

CELINE藝術總監Michael Rider。圖／CELINE提供

深色的Trench Coat大衣在內襯使用了彩色格紋，營造出貌似沉穩但內在熱情的法式印象。圖／CELINE提供

CELINE 17粒面牛皮革手提包。圖／CELINE提供

Trench Coat長風衣的內襯選用以彩色格紋，展現出法式風格冷靜與熱情的一體兩面。圖／CELINE提供

CELINE 2026冬季系列立基於「張力與鬆弛」的概念，並以修長垂直、結構化剪裁、雕塑感圓潤輪廓為三大主軸。記者釋俊哲／攝影

刻意仿舊、甚至呈現出摺痕效果，成為一種法式摩登、經典風格的體現。圖／CELINE提供