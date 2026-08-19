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CELINE法式優雅 自定義

記者釋俊哲／專題報導
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CELINE Flair亮澤牛皮革小型手提包。圖／CELINE提供
CELINE Flair亮澤牛皮革小型手提包。圖／CELINE提供

與巴黎文化密不可分的時尚品牌CELINE，其2026冬季大秀首發於歷史與學術核心的法蘭西學會，體現品牌扎根法國文化的強度。日前品牌於香港舉辦了靜態預覽，呈現服裝、包款、配件與絲巾全系列，成為冬季新品於亞洲的風格暖身。

由於這是創意總監Michael Rider上任後的第三場秀，受到各方高度留意，他最終選擇回歸服裝本質，將焦點放在「個人風格」，提供女性自由詮釋衣櫥的可能性。他在繼承品牌黑白核心色調的同時，大膽加入紅、紫、粉色與動物印花。喇叭形狀散見於雙排扣外套、褲裝，甚至一款運用柔軟小羊皮並在兩側縫線加強結構感的小黑裙，展現巴黎女性的自由與風雅。

在服裝史中，喇叭輪廓很容易讓人聯想到1960年代末期以至1970年代的自由、反叛與波希米亞氣息；然而喇叭結構並不需要與復古畫上絕對等號，對CELINE而言，2026冬季服裝正實踐了一種可能性：將其重新結構、調節得更為現代比例，同時不顯拘謹；事實上，CELINE甚至鼓勵穿著者可以自己的風格進行搭配，CELINE帶來了靈感、但不是標準答案，關於時尚？你自己也可以說了算。除此之外，2026冬季大衣與上衣則加入箱形立體結構，並於裙裝應用了圓形肩線，在結構與柔軟、合身與寬鬆、克制與感性間找到完美平衡。

精緻緞面（Satin）並被刻意加入了折痕，創造歲月的優雅洗禮，Michael Rider並透過同色調層次穿搭（Tone on Tone）與單色造型（Monochromatic Dressing），將羊毛與絲緞、霧面與光澤、光滑與粒面皮革等不同面料的光澤與同色系堆疊，看似大膽中延續CELINE經典內斂的DNA。

Flair Bag下月上市 結構感 流動感兼具

包款方面，預計8月底上市的新款核心Flair Bag包款延伸自經典設計，其獨特的外擴輪廓融合結構感與流動感，結構化頂部與柔軟下擺形成鮮明對比。鎖扣尺寸縮小，同時具有打開上蓋後出現第二個Triomphe Logo殘影視覺的「影子效應」，這讓原本非常具象化的Triomphe帶來一種隱喻、模糊的印象，反而深入潛意識，強調了一種不費力、但很具辨識度的巴黎印象。

另一只冬季重點包款：17 Bag則為16 Bag的延伸，透過多隔層的風琴夾式設計，提高了收納容量；同時他還有著靈活造型可能，由於提帶可以自由調整長度，因此17 Bag可運用手抓、單肩背或斜背，回應當代女性對實用與精緻感並存的需求。

另外，CELINE同時針對七夕情人節將發表以「太陽與月亮」組合為主題印花的七夕限定系列，浪漫的古典插畫風格也象徵了愛情隱喻，同時散見於牛仔褲後口袋刺繡與絲巾，展現法式古典與中式浪漫的風格交集，將每一天都留下如巴黎生活般的回憶、讓每天都如情人節般唯美浪漫。

繁複、風格多變的絲巾是CELINE 2026冬季的重點造型單品。記者釋俊哲／攝影
繁複、風格多變的絲巾是CELINE 2026冬季的重點造型單品。記者釋俊哲／攝影

全新CELINE 17包款，可肩背、斜背或手提，帶來多元造型可能。圖／CELIN...
全新CELINE 17包款，可肩背、斜背或手提，帶來多元造型可能。圖／CELINE提供

CELINE Flair亮澤牛皮革中型手提包。圖／CELINE提供
CELINE Flair亮澤牛皮革中型手提包。圖／CELINE提供

CELINE藝術總監Michael Rider。圖／CELINE提供
CELINE藝術總監Michael Rider。圖／CELINE提供

深色的Trench Coat大衣在內襯使用了彩色格紋，營造出貌似沉穩但內在熱情的...
深色的Trench Coat大衣在內襯使用了彩色格紋，營造出貌似沉穩但內在熱情的法式印象。圖／CELINE提供

CELINE 17粒面牛皮革手提包。圖／CELINE提供
CELINE 17粒面牛皮革手提包。圖／CELINE提供

Trench Coat長風衣的內襯選用以彩色格紋，展現出法式風格冷靜與熱情的一體...
Trench Coat長風衣的內襯選用以彩色格紋，展現出法式風格冷靜與熱情的一體兩面。圖／CELINE提供

CELINE 2026冬季系列立基於「張力與鬆弛」的概念，並以修長垂直、結構化剪...
CELINE 2026冬季系列立基於「張力與鬆弛」的概念，並以修長垂直、結構化剪裁、雕塑感圓潤輪廓為三大主軸。記者釋俊哲／攝影

刻意仿舊、甚至呈現出摺痕效果，成為一種法式摩登、經典風格的體現。圖／CELINE...
刻意仿舊、甚至呈現出摺痕效果，成為一種法式摩登、經典風格的體現。圖／CELINE提供

精華 FAQ

  • 大秀首發於法蘭西學會，凸顯品牌與巴黎、法國文化的深厚連結，也展現CELINE扎根本土文化、以法式氣質作為設計根基的品牌立場。

  • 他回歸服裝本質，聚焦個人風格與自由搭配，延續黑白基調並加入紅、紫、粉與動物印花，同時重新調整喇叭輪廓，使整體更現代且不拘謹。

  • Flair Bag強調結構與流動感，17 Bag提升容量與背法彈性；七夕限定系列則以太陽與月亮印花結合牛仔與絲巾，呈現法式古典與中式浪漫交融。

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