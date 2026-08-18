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2027春夏巴黎男裝周 打造法式雅痞海岸派對Louis Vuitton

記者孫曼／專題報導
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路易威登2027春夏男裝系列大秀在巴黎國際大學城打造衝浪場景。圖／路易威登提供
路易威登2027春夏男裝系列大秀在巴黎國際大學城打造衝浪場景。圖／路易威登提供

巴黎男裝周期間，路易威登（Louis Vuitton）男裝創意總監Pharrell Williams選在巴黎國際大學城打造一座巨型人造浪潮與沙丘場景，在盛夏高溫下發表2027春夏男裝系列。以「A Dandy Experience」（雅痞體驗）為主題，融會加州衝浪文化、旅行精神與法式雅痞氣質，讓秀場宛如一場月光下海岸派對。

這一季靈感源自衝浪者的生活方式。Pharrell將傳統西裝輪廓重新鬆弛化，以城市與海岸之間的旅行者為主角，透過寬鬆雙排扣西裝、針織衫、連帽上衣與機能外套，營造不經意的優雅。潛水服材質與高性能剪裁面料交錯運用，磨舊、修補與日曬褪色效果則模擬衝浪者長年與海浪共處的生活痕跡。整體設計延續他近年持續深化「新雅痞」風格，並以更自由、波希米亞的方式重新定義男性的優雅。

工藝細節依然是焦點。Pharrell持續探索「錯視」技法，透過特殊紡織與立體加工，讓看似平凡的面料在近距離觀看時呈現豐富層次。酸性色調、棋盤格紋與滑板文化圖騰穿插其中，呼應他自身的街頭文化背景。

配件部分則延續路易威登的旅行基因：Monogram迷你包、衝浪板造型配件、低筒滑板鞋及大量皮革旅行袋成為亮點，鞋款輪廓有濃厚滑板鞋風格，而海洋元素則透過串珠刺繡與手工裝飾呈現。

品牌永續理念 支持復育珊瑚

秀場中央停放的銀色露營車與玻璃屋裝置，也象徵衝浪者自由移動的生活哲學。品牌同時宣布支持法屬玻里尼西亞珊瑚修復計畫，預計種植1,000株珊瑚，將永續理念納入敘事之中。大秀當晚前排星光雲集，除了「大熊餐廳」的傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White），還包括韓流天團BTS成員j-hope、孔劉、朱一龍、龔俊、平野紫耀、王嘉爾、施柏宇、泰國人氣演員Fourth Nattawat等都出席看秀。

鬆弛的西裝輪廓和垂墜感布料散發休息氣息。圖／路易威登提供
鬆弛的西裝輪廓和垂墜感布料散發休息氣息。圖／路易威登提供

寬鬆的雅痞風格西裝與衝浪板。圖／路易威登提供
寬鬆的雅痞風格西裝與衝浪板。圖／路易威登提供

傑瑞米艾倫懷特(Jeremy Allen White)。圖／路易威登提供
傑瑞米艾倫懷特(Jeremy Allen White)。圖／路易威登提供

丹寧褲上點綴的珠繡猶如藤壺。圖／路易威登提供
丹寧褲上點綴的珠繡猶如藤壺。圖／路易威登提供

BTS成員j-hope。圖／路易威登提供
BTS成員j-hope。圖／路易威登提供

孔劉。圖／路易威登提供
孔劉。圖／路易威登提供

連帽上衣與多口袋背心傳遞出街頭潮流氣息。圖／路易威登提供
連帽上衣與多口袋背心傳遞出街頭潮流氣息。圖／路易威登提供

平野紫耀。圖／路易威登提供
平野紫耀。圖／路易威登提供

波西米亞風格編織披肩搭配丹寧與卡其褲。圖／路易威登提供
波西米亞風格編織披肩搭配丹寧與卡其褲。圖／路易威登提供

精華 FAQ

  • 秀以「A Dandy Experience」為主題，Pharrell Williams在巴黎國際大學城搭出人造浪潮與沙丘，營造如月光海岸派對般的盛夏氛圍，將法式優雅與衝浪生活感融合。

  • 設計以衝浪者與城市旅行者為靈感，將雙排扣西裝、針織衫、連帽上衣與機能外套鬆弛化，並運用潛水服材質、褪色與修補效果，展現更自由的「新雅痞」風格。

  • 配件延續旅行基因，包含Monogram迷你包、衝浪板造型配件、低筒滑板鞋與旅行袋；品牌也宣布支持法屬玻里尼西亞珊瑚修復計畫，預計種植1,000株珊瑚。

加州

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