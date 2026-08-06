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迪麗熱巴、宋威龍神仙顏值同框 MIKIMOTO頂級珠寶北京亞洲首展

記者孫曼／即時報導
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MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴配戴L'éclat珠寶出席北京頂級珠寶展。(...
MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴配戴L'éclat珠寶出席北京頂級珠寶展。(MIKIMOTO提供)

日本頂級珠寶品牌MIKIMOTO全新頂級珠寶系列「L'éclat」日前於北京前門文華東方酒店舉辦亞洲首展，為亞洲巡展揭開序幕。品牌此次以「光」為創作核心，帶來59件全新頂級珠寶作品，並邀請全球品牌代言人迪麗熱巴、宋威龍，以及超模奚夢瑤共同出席，透過珍珠、鑽石與彩色寶石演繹品牌對光影美學的最新詮釋。

「L'éclat」源自法文，意指「璀璨光芒」。此次展覽選址北京中軸線核心的前門文華東方酒店，不僅鄰近故宮天安門等歷史地標，也呼應品牌希望藉由文化底蘊映襯珠寶藝術的理念。

59件頂級珠寶均以珍珠、鑽石及彩色寶石等不同材質折射出的光影變化，打造豐富層次。

MIKIMOTO全球代言人宋威龍配戴頂級珠寶。(MIKIMOTO提供)
MIKIMOTO全球代言人宋威龍配戴頂級珠寶。(MIKIMOTO提供)

MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴配戴最新頂級珠寶系列項鍊與耳環。(MIKIMO...
MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴配戴最新頂級珠寶系列項鍊與耳環。(MIKIMOTO提供)

MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴配戴L'éclat珠寶出席北京頂級珠寶展。(...
MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴配戴L'éclat珠寶出席北京頂級珠寶展。(MIKIMOTO提供)

MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴配戴L'éclat Stellaire頭飾。...
MIKIMOTO全球代言人迪麗熱巴配戴L'éclat Stellaire頭飾。(MIKIMOTO提供)

MIKIMOTO全球代言人宋威龍配戴頂級珠寶龍形胸針。(MIKIMOTO提供)
MIKIMOTO全球代言人宋威龍配戴頂級珠寶龍形胸針。(MIKIMOTO提供)

超模奚夢瑤配戴MIKIMOTO頂級珠寶系列耳環與項鍊。(MIKIMOTO提供)
超模奚夢瑤配戴MIKIMOTO頂級珠寶系列耳環與項鍊。(MIKIMOTO提供)

超模奚夢瑤配戴MIKIMOTO頂級珠寶系列耳環與項鍊出席北京頂級珠寶展。(MIK...
超模奚夢瑤配戴MIKIMOTO頂級珠寶系列耳環與項鍊出席北京頂級珠寶展。(MIKIMOTO提供)

MIKIMOTO全球代言人宋威龍配戴頂級珠寶龍形胸針出席北京頂級珠寶展。(MIK...
MIKIMOTO全球代言人宋威龍配戴頂級珠寶龍形胸針出席北京頂級珠寶展。(MIKIMOTO提供)

MIKIMOTO全球代言人宋威龍配戴頂級珠寶龍形胸針出席北京頂級珠寶展。(MIK...
MIKIMOTO全球代言人宋威龍配戴頂級珠寶龍形胸針出席北京頂級珠寶展。(MIKIMOTO提供)

其中「L'éclat Originel」運用南洋白珍珠、白南洋珍珠母貝及鑽石，描繪劃破宇宙的光束；「L'éclat Stellaire」則以珍珠與鑽石勾勒流星劃過天際的軌跡；「L'éclat Éternel」透過不同切割鑽石沿著金屬線條排列，呈現光線向外延展的律動感。

每顆珍珠的位置、每一顆鑽石的切割角度與鑲嵌方式，都需經過精密計算，才能讓不同材質交織出最理想的光影效果。

除了作品本身，兩位全球品牌代言人也成為焦點。迪麗熱巴配戴全新L'éclat頂級珠寶亮相，南洋白珍珠、日本Akoya珍珠搭配鑽石項鍊與戒指，層層堆疊出豐富珠光，在燈光映照下展現溫潤與璀璨兼具的視覺效果，也呼應系列以光為靈感的設計主題。

另一位全球品牌代言人宋威龍則配戴龍形胸針現身，巧妙呼應名字中的「龍」字。胸針設計汲取中國傳統龍形意象，再透過MIKIMOTO珠寶工藝重新演繹，融合文化象徵與當代設計語彙，成為活動現場最具辨識度的作品之一。

奚夢瑤身上的作品則以白南洋珍珠與鑽石交織出的流星意象，展現系列兼具柔和珠光與耀眼鑽光的特色，襯托她從容優雅的氣質。

L'éclat Solaire項鍊。(MIKIMOTO提供)
L'éclat Solaire項鍊。(MIKIMOTO提供)

L'éclat Originel項鍊。(MIKIMOTO提供)
L'éclat Originel項鍊。(MIKIMOTO提供)

L'éclat Stellaire頭飾。(MIKIMOTO提供)
L'éclat Stellaire頭飾。(MIKIMOTO提供)

L'éclat胸針。(MIKIMOTO提供)
L'éclat胸針。(MIKIMOTO提供)

迪麗熱巴配戴的L'éclat項鍊。(MIKIMOTO提供)
迪麗熱巴配戴的L'éclat項鍊。(MIKIMOTO提供)

L'éclat耳環。(MIKIMOTO提供)
L'éclat耳環。(MIKIMOTO提供)

精華 FAQ

  • 品牌在北京前門文華東方酒店舉辦全新頂級珠寶系列「L'éclat」亞洲首展，正式為亞洲巡展揭開序幕，並以北京作為首站展示最新創作。

  • 系列以「光」為核心概念，共推出59件作品，透過珍珠、鑽石與彩色寶石的搭配，呈現不同光影層次，強調精密工藝與視覺璀璨感。

  • 迪麗熱巴以珍珠與鑽石珠寶襯托溫潤光澤，宋威龍配戴龍形胸針呼應名字與文化意象，奚夢瑤則以流星概念作品展現柔和珠光與耀眼鑽光。

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