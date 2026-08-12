我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨威州州長初選 密爾瓦基郡郡長克勞利獲勝

民主黨威州州長初選 韓裔洪倫廷暫落後

Dior不完美中發掘美

記者孫曼／專題報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
對材質與工藝的實驗貫穿整個系列。圖／Dior提供
對材質與工藝的實驗貫穿整個系列。圖／Dior提供

Dior 2027夏季男裝系列於巴黎尼辛德卡蒙多博物館（Musée Nissim de Camondo）正式揭幕。這座博物館曾是Moïse de Camondo的私人宅邸，收藏了豐富的18世紀裝飾藝術品，與品牌創辦人迪奧先生對該時期美學的深厚熱情遙相呼應。創意總監Jonathan Anderson巧妙利用該空間目前正處於修復階段、尚未對外開放的「過渡狀態」，營造出一種介於過去與未來之間的未完成感，進而呼應本季主題：「在不完美之中發掘美」。

Jonathan Anderson透露，選擇此處作為發表場地，最初是因為參觀藝術家Edmund de Waal在此舉辦的展覽時，注意到這棟建築。「之後我對它的歷史產生了興趣。 我喜歡把『新』帶入這種歷史空間的概念。」他解釋，迪奧先生和Moïse de Camondo都在『再創造』與『保存』之間尋找平衡，也因此，他刻意在通常靜謐的博物館空間中，為此注入Fred again..極具當代能量的音樂體驗。

「核心概念是歷史與當代的對比」Jonathan Anderson說。由身兼製作人與DJ的Fred again..特別創作的混音秀場音樂，取樣了KTNA、Mabe Fratti與Jamie T等藝人的創作，甚至加入Christine and the Queens的原始音檔。透過這種解構與重組的手法，熟悉的聲音被賦予全新意義，微妙的細節被放大，與服裝設計中對經典元素的翻轉形成了完美的聽覺與視覺聯動。

本季美學是前兩季概念的延續與演化，主要的概念都是解構原本很正式的東西，傳統的燕尾服不再拘謹，而是以寬鬆的版型呈現，甚至大膽搭配破洞牛仔褲；精緻的訂製大衣則與粉色牛仔短褲形成強烈對比…這都是無比具象的印證，不同時代的理念並置，以出人意料的方式重塑現有的元素。「這個系列講的是夜晚結束時的那種狀態：一切變得更鬆散、更自由。像是一場社交晚會慢慢變成家庭派對。」Anderson將這種解構手法比喻為派對尾聲之際，當社交禮儀的束縛逐漸鬆動，人們找回了最真實、自由的狀態。

服裝設計深度演繹了Dior的歷史檔案，卻不落窠臼。1979年Dior高級訂製服中的視覺錯置（trompe-l’oeil）絲巾圖案，被重新轉化為刺繡真絲襯衫與圍巾，透過視角的轉換展現「熟悉事物被重新認出時所產生的愉悅感」。Dior標誌性的Bar Jacket亦迎來新生，以長流蘇的形式點綴在袖口與下擺，將雕塑般的結構賦予動態的生命力。有的則是以創新的實驗材質達到新生的效果：傳統的條紋西裝改以印花方式呈現在透明雪紡上，圓點圖案改用亮片鋪陳，千鳥格紋則捨棄織紋而改採印花，這些對已知元素的轉化，無疑正是一種「在不完美中尋找美」的實踐。

配件部分同樣貫徹了這種「重新詮釋」的精神。全新的Dior Ribbon運動鞋結合了牛仔材質與亮眼的復古配色，為正式服裝增添活潑的街頭氣息。包款設計則充滿溫暖的觸感，復古的鋸齒編織毯被轉化為隨身包袋，柔軟的牛仔托特包則低調地壓印上經典的Cannage籐格紋，甚至在絲緞靴等細節處裝飾了瓢蟲刺繡。整體視覺在金屬色、土色系中，融入了黃色、薄荷綠、淡粉色等粉彩色調，為解構的叛逆中注入溫潤的優雅。

包括品牌大使Jimin、Dior美妝日本品牌大使山下智久、韓國新生代男團CORTIS成員金主訓（Juhoon）、嚴成玹（Seonghyeon）與安乾鎬（Keonho）、男星鄧為、陳星旭、于適都特地出席看秀。

Dior 2027夏季男裝系列大秀在法國巴黎尼辛德卡蒙多博物館登場。圖／Dior...
Dior 2027夏季男裝系列大秀在法國巴黎尼辛德卡蒙多博物館登場。圖／Dior提供

燕尾服以寬鬆的版型呈現。圖／Dior提供
燕尾服以寬鬆的版型呈現。圖／Dior提供

條紋西裝以「印花」方式呈現，而非傳統織品，並印在透明雪紡上。圖／Dior提供
條紋西裝以「印花」方式呈現，而非傳統織品，並印在透明雪紡上。圖／Dior提供

Dior美妝日本品牌大使山下智久出席Dior 2027夏季男裝系列大秀。圖／Di...
Dior美妝日本品牌大使山下智久出席Dior 2027夏季男裝系列大秀。圖／Dior提供

男團CORTIS成員金主訓、嚴成玹與安乾鎬出席Dior 2027夏季男裝系列大秀...
男團CORTIS成員金主訓、嚴成玹與安乾鎬出席Dior 2027夏季男裝系列大秀。圖／Dior提供

Dior 2027夏季男裝系列大秀尼辛德卡蒙多博物館舉辦。圖／Dior提供
Dior 2027夏季男裝系列大秀尼辛德卡蒙多博物館舉辦。圖／Dior提供

19世紀風格的刺繡被手工重現於經典麂皮綁帶鞋上。圖／Dior提供
19世紀風格的刺繡被手工重現於經典麂皮綁帶鞋上。圖／Dior提供

牛仔布在褲裝、襯衫與包款中以不同方式被重新處理。圖／Dior提供
牛仔布在褲裝、襯衫與包款中以不同方式被重新處理。圖／Dior提供

精華 FAQ

  • 因為這座博物館正處於修復中的過渡狀態，與本季想呈現的未完成感相呼應，也讓品牌得以在歷史空間中加入新意，形成過去與未來並置的效果。

  • 他強調歷史與當代的對比，並以解構、重組方式重新詮釋Dior檔案元素，讓正式服裝變得更鬆動自由，像從社交晚會走向家庭派對的尾聲。

  • 包括燕尾服搭配破洞牛仔褲、Bar Jacket加入長流蘇、條紋與圓點改以印花或亮片呈現，配件則有Dior Ribbon運動鞋、編織毯包與低調壓印Cannage的牛仔托特包。

上一則

冷凍水餃不用煮 微波爐8分鐘上桌 網驚：發現新世界

下一則

邊跳傘邊刺青 佛州38歲狂男寫下金氏紀錄

延伸閱讀

CHANEL 2026 Métiers d'art首爾重現

CHANEL 2026 Métiers d'art首爾重現
Van Cleef & Arpels 在理性與感性之間的詩意美學

Van Cleef & Arpels 在理性與感性之間的詩意美學
宣傳「奧德賽」 千黛亞紅毯「神話穿搭」美到封神

宣傳「奧德賽」 千黛亞紅毯「神話穿搭」美到封神
封面故事／古今篇 奧德賽熱潮 照見當代失序焦慮

封面故事／古今篇 奧德賽熱潮 照見當代失序焦慮

熱門新聞

旅程結束後別急著丟棄登機證，之後還可能派得上用場，丟棄紙本登機證時也要注意，建議以安全方式銷毀避免個資外洩。登機證示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Aibek Skakov ）

下飛機先別丟登機證 留在身邊有三用途

2026-08-05 19:25
酪梨是一種非常百搭的食材，無論做成味噌湯或餃子等日常料理，都能充分享受濃郁綿密的口感。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ivan Vi）

挑選酪梨「外皮特徵」 美味程度差很大 一次學會3種美味吃法

2026-08-06 22:25
近期網友票選最喜愛的「軍裝美男」，左為「九門」陳偉霆、右為「這一秒過火」張凌赫。(取材自豆瓣)

網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越

2026-08-07 20:25
網友指稱美國餐飲消費減少，主因是外食太貴加上小費增加。示意圖，非新聞當事者。(路透)

美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉

2026-08-09 20:25
很多人做炒蛋時會加牛奶，但名廚波登和貝潘炒蛋時都不加任何液體，因為會稀釋蛋的味道。炒蛋示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Alfredo Alvarado）

炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感

2026-08-09 22:25
一對夫妻為慶祝退休，進行溫泉旅行，沒想到返家後竟看見85歲母親突然帶著3個大行李坐在客廳，還直接開口說：「從今天起，我要住在這裡。」讓兩人當場愣住。 (示意圖／AI生成)

65歲夫妻旅行返家一開門驚見3大行李 退休夢當場碎了

2026-08-04 19:25

超人氣

更多 >
基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段

基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段
馬斯克：強烈推薦大家去中國看看

馬斯克：強烈推薦大家去中國看看
財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠
華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」
照顧99歲老媽月花1萬元 7旬夫妻不敢退休、也沒有為自己存錢

照顧99歲老媽月花1萬元 7旬夫妻不敢退休、也沒有為自己存錢