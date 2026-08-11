Hermès之家10大亮點

以新龐德街為主題的愛馬仕絲巾。記者錢欽青／攝影

走進這座6連棟的「愛馬仕 之家」，多數人會被充滿天光的中庭和螺旋樓梯抓住目光。但它真正的講究，藏在需要放慢腳步才看得見之處，愛馬仕把歷史痕跡成為空間的骨架，新與舊化為一場深刻對話。以下10個亮點，是造訪時最值得駐足賞析的片刻。

166：從福寶大道24號

開始的數字旅行

新龐德街166號不只是地址，也被品牌轉化成一段數字詩。166拆成1＋6＋6＝13，1＋3＝4，4乘以第六座Maison的6，便回到24，也就是巴黎福寶大道24號、第一座Maison的地址。這個細節蘊含品牌的幽默感、家族記憶，以及倫敦與巴黎原點之間的隱形連線。

設計這座家的事務所

來自愛馬仕家族

愛馬仕的空間，一直都是由RDAI這間巴黎建築事務所擔綱。創辦人Rena Dumas是第五代掌門人Jean-Louis Dumas的妻子，也是現任藝術總監Pierre-Alexis Dumas的母親。從1970年代起，一手建立起愛馬仕低調溫暖、像家多過像店鋪的空間語彙。她的信念是：「真正的奢華，是讓人感覺自在。」

她於2009年辭世後，RDAI由Denis Montel接棒。Denis強調，愛馬仕從不想打造「旗艦店」，每一座Maison都該像一棟真正有人住過的宅邸。「傾聽一棟建築想說什麼」，他這樣形容自己的工作。對他而言，空間最重要的是光線、材質與時間感；「空間應該像一本被翻閱多年的書」。倫敦這座家，他期望像是「走進一位品味非凡的朋友家中」。

招牌螺旋梯展現建築美學

這棟樓1847年起是英國百年珠寶銀器品牌Asprey的總部，由6棟喬治亞式聯排宅邸組成、屬二級歷史建築。2000年代初，建築大師Norman Foster的事務所把這6棟樓重新整合，加蓋中庭天頂與螺旋樓梯。愛馬仕2009年買下，隨後由RDAI花了5年（2021–2026）修復。他們沒有拆掉那座旋轉樓梯，以石灰岩與玻璃重組，扶手包覆小牛皮，讓它成為整個空間的骨幹，把歷史巧妙轉化成最吸睛亮點。

玻璃中庭：

被光影喚醒的花園

中庭原本是一處戶外後院，他們把前人做出的玻璃天頂再往上移，一段倫敦後院的記憶，就此成為愛馬仕的室內花園。天光雲影，盡收眼底。

玻璃天頂四周那些十八、十九世紀的牆面，昔日朝著街道，如今全部朝內而立，上頭點綴各式浮雕：鐵匠的印記、交叉的鑰匙、帽飾等，全是房子前世留下的碎片。腳下鋪的是馬廄常用的威爾斯端木地坪，讓人每一步都踏在與馬匹記憶相連的材質上。

藏著設計師簽名的花園噴泉

頂樓有兩座相連的花園，一座朝新龐德街，一座朝格拉夫頓街。操刀的是園藝設計師Julian Giorgi，花園裡的花盆與植栽容器全是他親手設計，連噴泉石塊裡也藏著他的簽名。

整座英式自然主義風格花園的概念，圍繞土火水風四大元素展開：風，是空氣的流動與花草的香氣；水，是噴泉潺潺的聲音；火，是陽光的溫度與光線；土，則化作地面那片約克石鋪面，每一塊地磚的紋樣也都出自他手。是一座要用五感體驗的花園。

把英式花園搬進室內：

Katie Scott的植物壁紙

從第二入口進來是美妝、香氛與時尚珠寶空間。這裡像一座溫室花園，牆面是倫敦插畫家Katie Scott親手創作的植物主題壁紙；空間裡還有綠色調馬賽克、藤編桌、熔岩石桌面、Ledmore綠色大理石壁爐、坎布里亞板岩桌面與櫻桃木展示櫃。

能修，就不換：

骨董電梯，與三樓的工匠

建築修復過程中，特意搶救了一部維多利亞時代的骨董電梯，如今還能運作。據說全世界幾乎只有一位工程師懂得操作與維護這部老機器。

同樣的態度，延續到三樓的皮革維修工坊。我們和來自法國的工匠Alexandra聊天，她說在倫敦已待了4年，明年1月會有新工匠加入。愛馬仕的工匠透過全球輪調，在不同城市之間交流技藝與文化。

50位工匠與無數英倫名店

整個修復計畫動用50位頂尖工匠，每個房間都有自己的語言：男裝區用壓紋深海軍藍牆布，沉穩考究；馬術空間以稻草與馬鬃鑲嵌細工裝飾牆面，向馬具起源致敬。

細看出處：座椅來自英國家具品牌Soane Britain，鏡面玻璃磚出自Poesia Glass Studio，木作牆板由DKT製作。英倫工藝與法式精神，就在這些手工細節裡交會。正如建築師Denis Montel所說：「我們設計的不是商店，而是承載工藝、記憶與情感的場所。」

馬：

愛馬仕永遠的第一位客人

馬，是愛馬仕的第一位客人。一切始於馬，這份初心被收錄進了整座房子。馬術系列俯瞰中庭，四周是以稻草與馬鬃鑲嵌細工打造的木牆；中庭的端木地板來自馬廄的記憶。中庭中央是一匹由英國藝術家Jessica Wetherly創作的大型白馬雕塑。關於馬的肖像、繪畫、藝術品也在空間隨處可見。

一封英倫情書，

與一個藝術收藏狂

愛馬仕與倫敦的情誼由來已久。1927年開始打入英國市場。1961年首度進駐倫敦皮卡迪利拱廊街。Robert Dumas的名言：「愛馬仕是最英式的法國品牌。」而把整個倫敦計畫，等於一封法國品牌寫給英國文化致敬的情書。

這份情緣最深處是在4樓的Émile Hermès典藏，靈感來自巴黎福寶大道24號的私人收藏室。Émile是第三代掌門人，他把巴黎一間馬具鋪轉型為全球生活風格品牌，也是個近乎痴迷的收藏家。如今這份痴迷延續到倫敦：全館500件藝術品，多半出自這個超過兩萬件館藏的私人收藏。

細品空間與時光之美

新龐德街166號最動人的地方，不是宏偉的建築量體，而是願意留住歷史與光陰。維持舊牆、修復地板、保留古董電梯，也讓工匠繼續為物件延長生命。

陽光從中庭灑落，玻璃天頂下，螺旋樓梯拾級而上，牆面、地板、藝術品與工匠的手藝各自說著故事。下次走進愛馬仕之家，或許先別急著看包包，那些要慢下來才察覺的城市紋理、歲月光影，才是這裡最動人的部分。

頂樓英式自然主義風格花園，要用五感親自體驗。記者錢欽青／攝影

展示美妝、香氛的空間像一座溫室花園，牆面是倫敦插畫家Katie Scott親手創作的植物主題壁紙。圖／愛馬仕提供

「愛馬仕之家」展示空間。記者錢欽青／攝影

頂樓有兩座彼此相連的花園，操刀的是園藝設計師Julian Giorgi，花園裡的花盆與植栽容器全是他親手設計。記者錢欽青／攝影

4樓的Émile Hermès典藏，靈感來自巴黎福寶大道24號的私人收藏室。圖／愛馬仕提供

「愛馬仕之家」招牌螺旋梯。記者錢欽青／攝影

新龐德街166號不只是地址，也轉化成一段數字詩。圖／愛馬仕提供

走進「愛馬仕之家」，總會被那座充滿天光的中庭和螺旋樓梯抓住目光。記者錢欽青／攝影