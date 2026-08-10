Tiffany走入夏日寶石盛放的

「Raffia金縷織夢」篇章：鉑金與黃K金戒指，鑲嵌主石18.02克拉的糖塔形切割坦桑石。圖／Tiffany & Co.提供

在Tiffany & Co.（簡稱Tiffany）的品牌歷史中，Blue Book不只是高級珠寶型錄，而是品牌對頂級工藝與珍稀寶石最重要的年度宣言。1845年時Tiffany推出美國第一份郵寄型錄，將珠寶、銀器與奢華物件介紹給大眾。這本以Tiffany Blue為封面的型錄，逐漸演變為Tiffany珠寶創作的舞台，回應當代美學。

今年Tiffany以《Hidden Garden花語祕境》作為Blue Book高級珠寶系列主題，帶領人們走入由繁花、珍禽、藤蔓、蜂巢與彩色寶石構築而成的自然奇境。系列由首席藝術長Nathalie Verdeille攜手工坊共同創作，分為春、夏、秋三季陸續發表。此次的夏季篇章，在剛開幕的香港 利園三期旗艦店展出。

首席寶石學家Victoria Wirth Reynolds親自導覽。淵博健談的她不只談寶石的克拉數與產地，更強調一件珠寶如何被設計、被配戴，以及如何與收藏者產生情感連結。她說Nathalie從品牌歷史檔案與品牌傳奇設計師Jean Schlumberger的經典設計出發，再以當代眼光重新詮釋。

天堂鳥

每一隻鳥，都有自己的性格

「Paradise Bird天堂鳥」篇章以經典Bird on a Rock石上鳥為靈感，透過一系列胸針作品描繪奇幻珍禽振翅欲飛的姿態。鳥兒棲息在綠玉髓、紫玉髓、錳鋁榴石等珍罕寶石之上，羽毛以點彩畫般的手法排列祖母綠、綠松石、碧璽。金箔鑲嵌琺瑯與刻面寶石交錯，使作品既有繪畫般的層次，也有生命振翅瞬間的靈動。

「天堂鳥是寶石學家團隊與設計師密切合作的成果，」Victoria說。這次使用的澳洲礫背蛋白石極為罕見，其中一顆帶有鐵礦石成分，外觀竟似木化石般深邃而有紋理。「它不像一般那種閃耀的蛋白石，反而像大自然留下的一段記憶，正是它迷人之處。」

她說，每一隻天堂鳥都有自己的個性。「有些鳥比較驕傲，有些比較活潑，有些則有種安靜的優雅。很多收藏者選擇Bird on a Rock，不只是因寶石稀有，而是因為他們覺得某一隻鳥的性格和自己相契合。」

Daisy金鈺雛菊

Schlumberger雛菊的全新色調

「Daisy金鈺雛菊」轉向圖騰與律動之美。原型來自Schlumberger經典18K金雛菊，祖母綠式切割風信子石與濃郁圓潤的祖母綠蛋面寶石形成鮮明對比，花瓣以柔軟網狀結構手工打造，再以鑽石勾勒雕塑般紋理。

寶石學家說，「把藍色風信子石與祖母綠放在一起，整個色調就改變了。」她形容，原本雛菊是明亮柔和的花朵，但這次的藍與綠使它變得更清新立體與現代感。

Raffia金縷織夢

坦桑石的藍紫色火光

「Raffia金縷織夢」篇章以自然界的編織紋理為靈感，透過鉑金與黃金交錯結構，呈現柔韌而富有幾何感的光澤。主石為糖塔形坦桑石，這款寶石與Tiffany有深厚歷史連結，品牌於1967年發現並命名Tanzanite（坦桑石），讓這來自坦尚尼亞的藍紫色寶石登上國際舞台。

「坦桑石最迷人的地方是它的多色性」，她說，「在深藍色裡會看到紫羅蘭色的火光。它不是單調的藍，會隨著視角改變。」系列作品中，坦桑石濃郁的藍紫色與紅寶石形成鮮明對比，繩索般的金屬鍊條則呼應Schlumberger標誌性的扭繩元素。

Petals蔓舞芳瓣

橄欖石的純綠光澤

「Petals蔓舞芳瓣」以更輕盈的姿態接續花園的敘事。靈感來自Schlumberger作品中緞帶與花苞的互動，枕形切割橄欖石以鮮明綠色調成為焦點，鑽石緞帶輕柔環抱寶石，隱藏其中的花苞帶來一抹奇想。

Victoria指出，此系列選用高品質橄欖石。「這批橄欖石顏色均勻飽和，是純粹的綠色。」這樣的綠，放在夏季篇章中顯得格外清新。

她形容Petals像「風中的一條緞帶」：「它不是直接告訴你『我是一朵花』，而是用曲線、花苞和寶石去暗示花園裡的動態。」

Jean Schlumberger骨董珠寶

從當代花園回望傳奇源頭

此次展覽令人驚喜的尾聲，是34件由Jean Schlumberger設計的骨董珠寶，絕大多數來自美國上流社會極具品味與影響力的富豪收藏家Bunny Mellon珍藏。她長年收藏Schlumberger為Tiffany設計的珠寶，並將其中大量作品捐給維吉尼亞博物館。另有部分展品來自Tiffany Archive。

「看這些骨董作品，你會更明白為什麼Schlumberger對Tiffany這麼重要。」寶石學家說，「他的作品不是冷冰冰的珠寶，它們都有個性。他很喜歡自然，但不是複製自然，而是『重新發明』自然。」在這些骨董珠寶中，可以看見他標誌性的扭繩線條、充滿生命感的花卉與動物意象，以及對彩色寶石近乎大膽的運用。

這也讓《Hidden Garden花語祕境》的當代新作與骨董珠寶之間形成迷人對照。一邊是Nathalie以今日高級珠寶工藝重新展開的盛夏花園；另一邊則是Schlumberger在20世紀中後期創造的奇幻自然世界。Tiffany以珠寶串起時間，也以寶石保存想像。

「Paradise Bird天堂鳥」篇章：鉑金與黃K金礫背蛋白石胸針。圖／Tiffany & Co.提供

名模Abby Champion配戴Paradise Bird系列作品。圖／Tiffany & Co.提供

「Paradise Bird天堂鳥」篇章：鉑金和黃K金胸針。圖／Tiffany & Co.提供

「Daisy金鈺雛菊」篇章：黃K金與鉑金項鍊。圖／Tiffany & Co.提供

「Petals蔓舞芳瓣」篇章：鉑金與黃K金鑲嵌橄欖石和鑽石戒指。圖／Tiffany & Co.提供

Jean Schlumberger設計的骨董珠寶，1962。圖／Tiffany & Co.提供

「Blossom繁花熾影」篇章：鉑金與黃K金耳環。圖／Tiffany & Co.提供