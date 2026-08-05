Dior Diorissima珠寶 自然收納寶石中

模特兒演繹全新Diorissima高級珠寶系列作品。圖／Dior提供

Dior日前發表全新Diorissima高級珠寶系列，由Dior Joaillerie創意總監Victoire de Castellane以抽象與自然主義交織的手法，薈萃自然、海洋、星穹的藝術盛宴，風格大膽自由，滿溢奇幻想像力。

這次Diorissima系列突破傳統珠寶框架，以繁茂綠意、深邃水域、神秘星座三大主題構築夢幻三聯畫，呼應品牌創辦人迪奧先生熱愛萬物生命、癡迷自然花草的初心，同時融入超現實想像。整體系列宛如一座奇幻珍奇櫥櫃，揭開自然秘境的無限風采。

繁茂綠意篇章以紫藤、幸運草、纍纍果實為靈感，運用祖母綠、沙弗萊石、粉紅尖晶石等寶石，勾勒花草綻放的蓬勃生機；深邃水域沉浸在湛藍色調裡，藍寶石、帕拉伊巴碧璽、紅碧璽交織出魚群、珊瑚、海藻悠游的海底景致；神秘星座則以黃鑽、蛋白石演繹朝陽、日蝕與流雲，將宇宙光影收納珍貴寶石之中。

繽紛珠寶的拼貼藝術，詮釋了Victoire de Castellane的創作風格。設計師透過寶石形狀、鏤空、並置與色彩層次的交錯搭配，讓每一件珠寶都彷彿可配戴的微型畫作。

Diorissima Florissima蛋白石戒指。圖／Dior提供

Diorissima Glycines粉紅尖晶石項鍊，玫瑰金鑲嵌12顆共重12.53克拉粉紅尖晶石、鑽石、粉紅紅寶石、粉紅剛玉。圖／Dior提供