Dior Diorissima珠寶 自然收納寶石中
Dior日前發表全新Diorissima高級珠寶系列，由Dior Joaillerie創意總監Victoire de Castellane以抽象與自然主義交織的手法，薈萃自然、海洋、星穹的藝術盛宴，風格大膽自由，滿溢奇幻想像力。
這次Diorissima系列突破傳統珠寶框架，以繁茂綠意、深邃水域、神秘星座三大主題構築夢幻三聯畫，呼應品牌創辦人迪奧先生熱愛萬物生命、癡迷自然花草的初心，同時融入超現實想像。整體系列宛如一座奇幻珍奇櫥櫃，揭開自然秘境的無限風采。
繁茂綠意篇章以紫藤、幸運草、纍纍果實為靈感，運用祖母綠、沙弗萊石、粉紅尖晶石等寶石，勾勒花草綻放的蓬勃生機；深邃水域沉浸在湛藍色調裡，藍寶石、帕拉伊巴碧璽、紅碧璽交織出魚群、珊瑚、海藻悠游的海底景致；神秘星座則以黃鑽、蛋白石演繹朝陽、日蝕與流雲，將宇宙光影收納珍貴寶石之中。
繽紛珠寶的拼貼藝術，詮釋了Victoire de Castellane的創作風格。設計師透過寶石形狀、鏤空、並置與色彩層次的交錯搭配，讓每一件珠寶都彷彿可配戴的微型畫作。
系列由Victoire de Castellane操刀，結合抽象與自然主義，將自然、海洋、星穹三大元素化為珠寶語言，營造自由大膽且充滿幻想的視覺世界。 Diorissima分為繁茂綠意、深邃水域與神秘星座三部分，分別取材自花草果實、海底生態，以及朝陽、日蝕與流雲等宇宙景象。 她以祖母綠、沙弗萊石、藍寶石、帕拉伊巴碧璽等寶石，搭配鏤空、並置與色彩層次，讓每件作品都像一幅可配戴的微型畫作。
精華 FAQ
系列由Victoire de Castellane操刀，結合抽象與自然主義，將自然、海洋、星穹三大元素化為珠寶語言，營造自由大膽且充滿幻想的視覺世界。
Diorissima分為繁茂綠意、深邃水域與神秘星座三部分，分別取材自花草果實、海底生態，以及朝陽、日蝕與流雲等宇宙景象。
她以祖母綠、沙弗萊石、藍寶石、帕拉伊巴碧璽等寶石，搭配鏤空、並置與色彩層次，讓每件作品都像一幅可配戴的微型畫作。
上一則
NBA／因熱火時期詹姆斯開始打球 埃奇庫姆談新隊友：以為教練在騙我
下一則