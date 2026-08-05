極繁與極簡Boucheron Serpent Bohème珠寶
百年法國高級珠寶世家Boucheron（寶詩龍）全新Serpent Bohème系列Vintage主題新作與鑽石新品。全系列以溫婉的水滴造型象徵蛇首，精雕細琢的蛇身在黃金鱗片的映襯下瀟灑生姿，展現靈蛇獨有的神祕張力。
這次焦點包含3件Serpent Bohème系列Vintage新品，新作巧妙延續水滴型蛇首與黃金鱗片的經典特色，並打破既定框架將珠寶改以左右對稱的形式進化為新符碼，另同步推出8件Serpent Bohème系列鑽石新品，同樣延續該系列的扭索項鍊、鑲鑽水滴和圓珠飾邊等細節，但分別帶來極繁風格的長項鍊與極簡風格的短項鍊，滿足當代風潮的多變品味。
其中，Serpent Bohème系列鑽石長項鍊以中央向兩側依序遞減、呈放射狀的流蘇式（Fringe）設計，除體現19世紀中葉的「考古復興主義」（Archaeological Revival Style），透過將水滴幾何規律且垂直懸掛的手法更帶有幾分「花環型項鍊（Garland Necklace）」的聯想，一旦在晚宴或舞會中搭配黑色或香檳金色晚禮服，都能傳遞落落大方與典雅。
另一款短項鍊則走簡約輕巧路線，無論搭配棉質襯衫或小洋裝都有不錯效果，色彩上無論奶油白、駝色、或復古燕麥色皆能讓珠寶襯托整體造型，並接軌時下看似不經意但講究的輕奢風潮，展現法式隨興。
本次亮點包含3件Vintage新品與8件鑽石新品，皆延續水滴蛇首、金色鱗片、扭索與圓珠飾邊等經典元素，同時加入左右對稱、長短鍊等更貼近當代的設計語彙。 Vintage新作保留水滴型蛇首與黃金鱗片的辨識度，並打破既定框架，改以左右對稱形式呈現，讓經典靈蛇意象更具新鮮感，也形成新的系列符碼。 鑽石長項鍊以流蘇式放射設計營造華麗感，適合晚宴或舞會搭配黑色、香檳金晚禮服；短項鍊則走簡約輕巧路線，搭配襯衫、小洋裝或奶油白、駝色等服裝都很合適。
精華 FAQ
本次亮點包含3件Vintage新品與8件鑽石新品，皆延續水滴蛇首、金色鱗片、扭索與圓珠飾邊等經典元素，同時加入左右對稱、長短鍊等更貼近當代的設計語彙。
Vintage新作保留水滴型蛇首與黃金鱗片的辨識度，並打破既定框架，改以左右對稱形式呈現，讓經典靈蛇意象更具新鮮感，也形成新的系列符碼。
鑽石長項鍊以流蘇式放射設計營造華麗感，適合晚宴或舞會搭配黑色、香檳金晚禮服；短項鍊則走簡約輕巧路線，搭配襯衫、小洋裝或奶油白、駝色等服裝都很合適。
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