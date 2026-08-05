極繁與極簡Boucheron Serpent Bohème珠寶

Boucheron Serpent Bohème系列耳環，黃金、鑲嵌鑽石。圖／Boucheron提供

百年法國高級珠寶世家Boucheron（寶詩龍）全新Serpent Bohème系列Vintage主題新作與鑽石新品。全系列以溫婉的水滴造型象徵蛇首，精雕細琢的蛇身在黃金鱗片的映襯下瀟灑生姿，展現靈蛇獨有的神祕張力。

這次焦點包含3件Serpent Bohème系列Vintage新品，新作巧妙延續水滴型蛇首與黃金鱗片的經典特色，並打破既定框架將珠寶改以左右對稱的形式進化為新符碼，另同步推出8件Serpent Bohème系列鑽石新品，同樣延續該系列的扭索項鍊、鑲鑽水滴和圓珠飾邊等細節，但分別帶來極繁風格的長項鍊與極簡風格的短項鍊，滿足當代風潮的多變品味。

其中，Serpent Bohème系列鑽石長項鍊以中央向兩側依序遞減、呈放射狀的流蘇式（Fringe）設計，除體現19世紀中葉的「考古復興主義」（Archaeological Revival Style），透過將水滴幾何規律且垂直懸掛的手法更帶有幾分「花環型項鍊（Garland Necklace）」的聯想，一旦在晚宴或舞會中搭配黑色或香檳金色晚禮服，都能傳遞落落大方與典雅。

另一款短項鍊則走簡約輕巧路線，無論搭配棉質襯衫或小洋裝都有不錯效果，色彩上無論奶油白、駝色、或復古燕麥色皆能讓珠寶襯托整體造型，並接軌時下看似不經意但講究的輕奢風潮，展現法式隨興。

Boucheron高級珠寶系列Serpent Bohème項鍊。圖／Boucheron提供

Boucheron Serpent Bohème系列腕表。圖／Boucheron提供

從靈蛇蛻變為水珠意念的Boucheron Serpent Bohème系列珠寶，展現古典與當代的溫柔交織。圖／Boucheron提供