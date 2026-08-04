舒淇現身南法 卡地亞交響曲 獻上寶石樂章

舒淇配戴全新頂級珠寶系列出席聖特羅佩午宴。圖／卡地亞提供

卡地亞（Cartier）日前於法國南部度假勝地聖特羅佩（Saint-Tropez）的聖莫爾城堡（Château Saint-Maur），發表全新Le Chœur des Pierres高級珠寶系列，中文譯名「寶石的合唱」，亦暗含「寶石之心」的雙重寓意，以地中海海濱美景烘托出珠寶源於自然、同時超越自然的藝術之美。全球品牌大使舒淇 、英國傳奇影星蒂妲絲雲頓（Tilda Swinton）、好萊塢 女星柔伊莎達娜（Zoe Saldana）均共襄盛舉。

卡地亞頂級珠寶部總監亞歷克薩阿比特博爾（Alexa Abitbol）將此系列形容為「一曲獻給寶石的頌歌、一部耀眼奪目的交響曲。」珠寶設計師如同指揮家，透過獨特的結構與色彩排列，引導純淨、比例勻稱且充滿情感共鳴的寶石和諧共奏。此次發表為該系列的第一篇章，共125件作品。

經典風格變奏 重塑傳奇圖騰

TUTTI KANYA項鍊是卡地亞經典水果錦囊（Tutti Frutti）風格的當代變奏。項鍊以一顆色澤濃郁的30.33克拉尚比亞雕刻祖母綠為中心，四周環繞紅寶石、藍寶石與祖母綠雕刻而成的花冠、葉片與漿果。主圖案可拆卸作為胸針，傳統串珠工藝製成的紅寶石流蘇則可依搭配需求垂墜頸後或胸前。

美洲豹自1914年以來便是卡地亞不可或缺的標誌，PANTHÈRE KENTIA項鍊以一顆純淨深邃的50.13克拉斯里蘭卡凸圓形切割藍寶石為主石，設計上大膽對比凸圓藍寶石曲線與整體的幾何線條，邊緣以密鑲鑽石勾勒輪廓，美洲豹生動的立體雕塑姿態營造野性張力。

以老虎為主角的HARYMA項鍊，結合5顆總重28.04克拉的帝王托帕石，琥珀金澤溫暖濃郁，呈階梯式錯落排布。栩栩如生的老虎輪廓深邃立體，雙眼鑲嵌祖母綠，周圍以白色、黃色、橙色鑽石及石榴石還原老虎皮毛的絢麗光暈。採全段鉸接結構的項鍊服貼頸部，圖元風格鍊條以量身切割的縞瑪瑙延伸斑紋視覺感。

凝聚蒼穹雲海 展現極致之美

受兩顆大尺寸的圓潤祖母綠啟發，SOLENARA項鍊體現了卡地亞簡約純粹的美學追求，圓潤輪廓的祖母綠化作縱向排列的吊墜，與鑽石的幾何形狀形成對比，不對稱結構巧妙構成視覺上的和諧平衡，呈現流暢的動態美感。TELLURA項鍊則是一件極具想像力的珠寶雕塑，靈感來自30顆鑽石的別緻形狀，透過抽象的視覺表達，描繪火山噴發、岩漿流動的壯麗景象。

Le Chœur des Pierres更受到8顆獨特寶石的啟發，打造8款戒指。突破傳統的SPECULA戒指選用兩顆總重6.44克拉的三角形鑽石作為可轉換珠寶的主角，重新詮釋經典「Toi & Moi」設計。

一顆20.24克拉sugarloaf切割哥倫比亞祖母綠為TETRAYA戒指的主角，寶石兩側改良盾形鑽石的幾何造型，18顆量身切割的紅寶石構成鑲邊，對比配色致敬品牌的經典傳承。

STRATELIA戒指以錯落有致的層次點綴祖母綠形切割鑽石，襯托中央23.35克拉馬達加斯加枕形切割藍寶石，藍寶石下方採通透開放設計，彷彿將蒼穹與雲海的壯闊光影納於其中。

TUTTI KANYA項鍊，鉑金鑲嵌祖母綠、藍寶石、紅寶石、鑽石。圖／卡地亞提供

TETRAYA戒指，鉑金鑲嵌祖母綠、紅寶石、鑽石；STRATELIA戒指，鉑金鑲嵌藍寶石、鑽石。圖／卡地亞提供

Tilda Swinton配戴全新頂級珠寶系列出席聖特羅佩午宴。圖／卡地亞提供