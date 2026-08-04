Cartier限定LOVE手環 彩寶閃耀繾綣愛意

LOVE黃K金10顆彩色寶石手環，鑲嵌2顆黃色剛玉、2顆錳鋁榴石、2顆紫水晶、2顆粉紅剛玉、2顆沙弗萊石，隨附螺絲起子。圖／卡地亞提供

頂級珠寶品牌卡地亞（Cartier）經典的LOVE手環迎來全新限定彩寶新作，共有6種款式，透過各色天然彩寶，重新詮釋象徵羈絆與愛意的螺絲設計，讓這款問世超過半世紀的經典珠寶，跳出金屬原色框架，為穿搭注入全新活力。

經典螺絲紋路 名人名流摯愛

LOVE手環於1969年在紐約誕生，由設計師Aldo Cipullo發想，在歐美嬉皮文化興起、自由戀愛觀念盛行的時代，他參考中世紀束帶與工業螺絲元素，打造必須搭配專用螺絲起子才能開闔的環型珠寶，象徵甘願為愛羈絆。產品上市後迅速風靡歐美演藝圈，包括約翰藍儂、伊莉莎白泰勒等名人相繼配戴，從此奠定經典地位。

50多年來，LOVE系列從初代黃金手環，陸續延伸出玫瑰金、白K金等不同材質，以及同系列戒指、項鍊、耳環等豐富品項，成為卡地亞的代表性之作。

自誕生以來，螺絲紋路與可打開配戴結構是LOVE手環的靈魂標誌，簡約環身承載情感寓意，歷經數十年依舊是珠寶市場的熱銷經典。

兩大類六款式 鎖緊專屬浪漫

LOVE手環全新限定版分成鋪鑲彩色寶石、螺絲點綴彩寶兩大類共6種款式。前3款為整圈密鑲設計，配色經過精心構思：玫瑰金鑲滿粉紅剛玉、白K金搭配藍寶石、黃K金則鑲嵌綠色的沙弗萊石，原螺絲位置改用10顆鑽石替代，整環如綴滿寶石的華麗緞帶。

另外3款則是在10處螺絲定位鑲嵌逐漸變化色彩的繽紛寶石：玫瑰金、黃K金選配黃藍寶、橙榴石、粉藍寶、沙弗萊石與紫水晶；白K金則搭配海水藍寶、坦桑石、藍寶石等，冷暖色彩層次分明。

全系列採限定發行，並沿用經典的6.1毫米標準寬度與原版鉸鏈與螺絲機構，每只手環皆附專屬起子，延續傳統配戴儀式感。

LOVE玫瑰金10顆彩色寶石手環，鑲嵌2顆黃色剛玉、2顆橙色石榴石、2顆紫水晶、2顆粉紅剛玉、2顆綠色石榴石，隨附螺絲起子。圖／卡地亞提供

LOVE黃K金鋪鑲沙弗萊石手環，隨附螺絲起子。圖／卡地亞提供

LOVE玫瑰金鋪鑲粉紅剛玉手環，隨附螺絲起子。圖／卡地亞提供

LOVE白K金10顆彩色寶石手環，鑲嵌2顆海水藍寶、2顆紫水晶、2顆藍寶石、2顆粉紅剛玉、2顆坦桑石，隨附螺絲起子。圖／卡地亞提供

LOVE窄版白K金鑲鑽手環(由上至下)、LOVE白K金10顆彩色寶石手環、LOVE白K金鋪鑲藍寶石手環。圖／卡地亞提供