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Van Cleef & Arpels 在理性與感性之間的詩意美學

記者孫曼／專題報導
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2025年發表的Naissance de l'Amour自動機械裝置，邱比特小天...
2025年發表的Naissance de l'Amour自動機械裝置，邱比特小天使會隨著座鐘內部集成鐘琴的樂聲，從由細緻彩漆漸層羽毛堆疊的羽籃中緩緩升起。圖／梵克雅寶提供

腕表研發部總監Rainer Bernard專訪

把一片宇宙捕捉在手掌上、將「花開有時」的瞬間即景永恆，或重現蜂鳥輕盈飛舞花間的振翅，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的時計，將大自然豐富多樣的美態，用物理機械原理譜寫成一次次打動人心的「詩意複雜功能」。

Rainer Bernard及其團隊就是梵克雅寶時間詩篇的作者。不論是莎翁的十四行、或李杜的五絕七律，我們被詩打動的瞬間，未必理解對仗平仄和五步抑揚格的原理細緻之處，但眼耳所感受的美，確實通達心中。一如寫詩，製表師以無比理性的精準機械結構，逐字建構成絕對感性之美。

故事先行

從靈感萌芽到機芯成型

「在梵克雅寶，研發始於故事，有時甚至只是一句話。」Rainer Bernard解說創作的過程：靈光來了，然後所有團隊成員，包括工匠、設計師、工程師，從一開始就圍坐在同一張桌子討論如何呈現這個主題想法，「這是一個迭代的過程，團隊會在假設的框架中討論各種可能，隨著每一次再聚首，細節會變得愈來愈具體，直到我們確認技術可行，才開始進行琺瑯顏色、雕刻、機芯與外殼的測試。」

他形容這個過程像是循著一條螺旋的軌跡往圓錐的頂端前行，直到抵達頂點。「在梵克雅寶，技術、故事與藝術是高度融合的。我們不能先做好機芯再思考表盤設計。」他以經典的戀人之橋為例，在最初構思戀人相聚的概念之初，就需要討論場景配置與畫面的動態編排，需要構築畫面的專業工匠共同參與並提出看法，最終才能達到「看不見技術邊界」的境界。「每個人的貢獻都不可或缺，若少了一方，銜接就會不平整。團隊工作很大一部分就是協調不同專業領域。」

不怕失敗

創新之路要反覆試錯

「開發一件複雜作品平均需要4年的時間，有時更久。因為我們在做非常創新的嘗試，常會遇到需要長時間攻克的技術難題。」他舉例在今年日內瓦鐘表與奇蹟（Watches & Wonders Geneva）表展上，品牌發表的全新創作Midnight Jour Nuit Phase de Lune，在構思時就提出希望能呈現浩瀚宇宙中滿天星斗的黑夜之景，沒想到卻需要花費2年時間才研發出前所未有的黑色砂金石，因為傳統砂金石的製作配方一經改變，就會導致銅結晶無法於玻璃中生長，經過反覆不斷嘗試新的配方比例和製成程序，才終於呈現出理想的視覺對比效果。

他笑說他無法透露團隊成員有多少人，但他們像是一起經歷許多趟旅行的長期旅伴，彼此有一定的默契，在屢次犯錯、失敗的過程中一起學習。「對我們來說，失敗並不是問題，因為失敗讓我們知道『此路不通』，進而轉向正確的方向，這正是創新的動力。」他說，「如果不能犯錯，大家就會因為害怕失敗而停止嘗試。建立不怕犯錯的文化至關重要。」

重視好奇心

興趣孕育無限靈感

他曾多次在訪問中提到，他非常鼓勵研發團隊成員擁有製表以外的生活與興趣愛好。「好奇心是創造力的基礎。在面試時，我會觀察應徵者的愛好，例如他們是否喜歡造腳踏車、修車、繪畫或滑雪。熱情的人通常具備技術上的好奇心。如果一個人的『詞彙量』（生活經驗）愈豐富，就愈能結合不同領域的靈感，找到前所未有的解決方案。」

他自己也不例外。「我熱愛歌劇，非常喜歡攝影。我喜歡在街頭觀察人並為陌生人拍攝肖像，透過攝影與人建立連結，捕捉光的魔力與人際互動。」他一說到攝影，就褪下了嚴肅的工作表情，眼裡閃爍光彩，「我工作空檔也會到處走動拍攝，例如今日一早我就去了熱鬧的吳興街市場，也拍攝了下塌飯店的員工，大家都很活潑且有趣。人們在被看見、被記錄的時候，就會和你產生連結。人與人的連結正是創作動人之處。」

韶光之美

用不同維度理解時間

Rainer Bernard自小就喜愛修理機械玩具、腳踏車和汽車，並渴望了解如何創造這些東西，因此也毫無懸念地進入機械工程領域。他曾於美國從事光纖與主機板設計，並曾於法國雷射產業工作，但或許父親收藏布穀鳥機械鐘的影響，潛移默化地引導他走上製表之路，「家裡總是充滿時鐘的聲音。」他笑說，「鐘表對我而言是會呼吸的機械奇蹟：它有心跳、頻率且需要能量。」

進入製表領域後，他在梵克雅寶已15年，「這是我的夢想工作，在這裡我們擁有很大的創作自由，可以從一個點子出發，在完全不知道如何實現的情況下開始研發，透過工程技術在幕後將藝術構思轉化為現實，這非常有成就感。」

對他來說，梵克雅寶的「詩意時間」又是什麼？「就像透過不同視覺效果與維度去理解時間，有時你必須『花一點時間』才能讀取時間，例如Lady Arpels Heures Florales Cerisier腕表，需要你用點心思去數開了幾朵花。這提醒我們，時間是我們擁有最珍貴的東西。就像我所熱愛的攝影能連結起不同的人，我們的時計鼓勵人們享受生活。」

2026年的Lady Retrouvailles Célestes腕表，為戀人橋...
2026年的Lady Retrouvailles Célestes腕表，為戀人橋兩人相逢的愛情故事續寫新篇章。圖／梵克雅寶提供

梵克雅寶腕表研發部總監Rainer Bernard。圖／梵克雅寶提供
梵克雅寶腕表研發部總監Rainer Bernard。圖／梵克雅寶提供

2024年推出的Lady Arpels Brise d'Été腕表，按下啟動後...
2024年推出的Lady Arpels Brise d'Été腕表，按下啟動後表盤上的花卉與花莖會隨風輕輕左右搖曳，彷彿夏日微風拂過。圖／梵克雅寶提供

2022年推出的Lady Arpels Heures Florales Ceri...
2022年推出的Lady Arpels Heures Florales Cerisier腕表，體現瑞典植物學家林奈的「花鐘」概念，以花朵的綻放來指示小時。圖／梵克雅寶提供

2019年的Lady Arpels Pont des Amoureux腕表，將時...
2019年的Lady Arpels Pont des Amoureux腕表，將時間的流逝轉化一對男女在巴黎藝術橋上相聚的故事，並以按需啟動的裝置隨時展演。圖／梵克雅寶提供

2018年的Lady Arpels Planétarium腕表將浩瀚的太陽系星...
2018年的Lady Arpels Planétarium腕表將浩瀚的太陽系星體運行軌道，微縮於直徑38毫米的表盤之中。圖／梵克雅寶提供

2026年發表的Midnight Jour Nuit Phase de Lune...
2026年發表的Midnight Jour Nuit Phase de Lune腕表，按啟動能顯示實時月相。圖／梵克雅寶提供

精華 FAQ

  • 品牌研發通常先從故事或一句靈感出發，再由工匠、設計師與工程師共同討論，逐步確認技術可行性，之後才進入琺瑯、雕刻、機芯與外殼等細部測試。

  • 他認為失敗不是問題，而是判斷方向是否正確的重要訊號。團隊透過反覆犯錯與修正，才能排除不可行方案，建立不怕失敗的文化，持續推動創新。

  • 文章指出，品牌以不同視覺維度詮釋時間，讓讀者不只是看時間，而是透過花朵綻放、星空夜景等設計去感受時間之美，進而珍惜生活中的每一刻。

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