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Chopard蜂巢座鐘 傳遞永續

記者孫曼／綜合報導
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L'Horloge de Table Ruche蜂巢座鐘，全球僅限量10件。圖／...
L'Horloge de Table Ruche蜂巢座鐘，全球僅限量10件。圖／蕭邦提供

瑞士高級製表品牌蕭邦（Chopard）為歡慶Fleurier製表工坊成立30周年，特地攜手瑞士資深座鐘大廠L'Épée 1839，耗時兩年打造出L'Horloge de Table Ruche蜂巢座鐘，融合高級製表、珠寶工藝與聲學美學，全球僅限量10件，為頂級藏家必收的藝術級時計珍品。

Fleurier表廠在1996年、蕭邦聯合總裁Karl Friedrich Scheufele推動下正式成立，是品牌邁向垂直整合製表的重要里程碑。不僅自建機芯研發與生產體系，更完整傳承瑞士珍稀傳統工藝。

30年來，Fleurier表廠一直是高級製表領域的翹楚，更是鳴表的權威，而最新的頂尖之作無疑正是這款L'Horloge de Table Ruche蜂巢座鐘。

蜂巢與蜜蜂是蕭邦經典象徵，源自19世紀創辦人Louis Ulysse Chopard在鐘表上使用的圖案，寓意勤勉、精準與團隊精神。Fleurier表廠不僅以蜜蜂作為工坊標誌，廠區內亦實際飼養蜜蜂，傳遞永續環保理念。高約26公分的座鐘以七層硼矽酸鹽玻璃環層疊構成蜂巢輪廓，直徑16.5公分的蜂巢內為精密機械機芯，鍍金底座更襯托蜂巢溫潤光澤。

蜂巢上裝飾著三隻以脫蠟鑄造工藝製作的18K黃金手工蜜蜂，水晶雕琢翅膀剔透如真，象徵Scheufele家族三代傳承，其中兩隻蜜蜂尾針分別指示小時與分鐘。

座鐘具備整點、半點自動報時、靜音與按需報時三種模式，頂層玻璃鐘罩做為音簧，敲擊聲音清悅悠揚。

雙發條盒機芯擁有長達8天的動力儲存，靜音模式下最多可報時1440次。

L'Horloge de Table Ruche蜂巢座鐘製作過程。圖／蕭邦提供
L'Horloge de Table Ruche蜂巢座鐘製作過程。圖／蕭邦提供

L'Horloge de Table Ruche蜂巢座鐘製作過程。圖／蕭邦提供
L'Horloge de Table Ruche蜂巢座鐘製作過程。圖／蕭邦提供

精華 FAQ

  • 它是蕭邦為慶祝Fleurier製表工坊成立30周年所推出的作品，並與瑞士座鐘大廠L'Épée 1839合作，歷時2年完成，定位為頂級藏家收藏的藝術級時計。

  • 蜂巢與蜜蜂是蕭邦的經典象徵，源自創辦人Louis Ulysse Chopard的圖案，寓意勤勉、精準與團隊精神，也呼應工坊實際飼養蜜蜂的永續環保理念。

  • 座鐘採雙發條盒機芯，動力儲存可達8天，具備整點、半點自動報時、靜音與按需報時3種模式，且靜音模式下最多可報時1440次。

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