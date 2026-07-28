HUBLOT顛覆表款 探索奇幻
韓團BTS防彈少年團成員之一的田柾國（Jung Kook）繼日前成為HUBLOT全球品牌大使後，近日再度發表全新宣傳視覺，只見他以一身極簡絲質緞面襯衫乾淨俐落，更以手上的超跑：HUBLOT MP-10雙垂直上鍊陀飛輪玄影黑陶瓷款，將冷靜、睿智與風格收錄進整體造型，勢不可擋。
作為BTS年紀最小的成員，Jung Kook一路從曾被選秀節目淘汰的少年，成為今日現象級藝人，並展現歌唱、舞蹈、電玩、繪畫的多樣性才華。
2023年他以《Golden》交出不輸團體時期的成績，2025年並以個人作品持續擴張版圖，「Seven」與「3D」分別空降Billboard Hot 100冠軍與第5名，加上2026年正式成為Hublot品牌代言人，跨足瑞士高價精品領域。
MP-10玄影黑陶瓷款全球限量50只，其迷人之處正在於顛覆了時間的表現形式。
包括四組垂直滾軸負責顯示時間，同時弧形動力儲存顯示則像儀表板般清楚直觀，綠、橘、紅三色能量提示則讓人聯想到超跑轉速表的紅區，最複雜迷人的欣賞之處則是下方傾斜35度的飛行陀飛輪，以及HUB 9013自製機芯垂直堆疊的結構，像是將變速箱與動能系統都微縮在手腕的方寸之間，更像帶人「開箱」了一具微縮引擎艙，讓機芯運轉指引名為時間的方向，前進探險無人抵達的奇幻夢境。
他在成為HUBLOT全球品牌大使後，釋出全新宣傳視覺，以極簡絲質襯衫搭配MP-10玄影黑陶瓷款，凸顯冷靜、睿智與高級精品風格。 這款腕錶以四組垂直滾軸顯示時間，弧形動力儲存像儀表板般直觀，並以綠、橘、紅能量提示與傾斜35度飛行陀飛輪，打造強烈超跑感。 內容提到他從曾被淘汰的少年成長為現象級藝人，兼具歌唱、舞蹈與創作等多樣才華，並憑《Golden》與單曲成績持續拓展個人版圖。
精華 FAQ
他在成為HUBLOT全球品牌大使後，釋出全新宣傳視覺，以極簡絲質襯衫搭配MP-10玄影黑陶瓷款，凸顯冷靜、睿智與高級精品風格。
這款腕錶以四組垂直滾軸顯示時間，弧形動力儲存像儀表板般直觀，並以綠、橘、紅能量提示與傾斜35度飛行陀飛輪，打造強烈超跑感。
內容提到他從曾被淘汰的少年成長為現象級藝人，兼具歌唱、舞蹈與創作等多樣才華，並憑《Golden》與單曲成績持續拓展個人版圖。
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