HUBLOT×歐足總歐洲聯賽 全新限量計時表 暗藏榮耀獎盃
HUBLOT宇舶表自2015年擔任歐足總歐洲聯賽（UEFA Europa League）官方時計，今年合作邁向10周年，同時HUBLOT亦發表了第三次聯名、珍貴且限量50只的「經典融合系列歐足超級聯賽計時碼表」，以象徵榮耀的橙黑雙色閃耀登場，成為近期運動表款的話題新作。
宇舶表早在2006年便跨入足球領域，長期支持足球運動。除歐足總歐洲聯賽外，品牌也參與世界盃與英超聯賽，同時跨足帆船、棒球等多元賽事。
此種熱愛挑戰、勇於跨界的精神展現了對體育運動的熱忱，更有追求精準、全力以赴的熱血精神。
全新HUBLOT「經典融合系列歐足超級聯賽計時碼表」的42毫米表殼選用極輕且耐磨的5級鈦金屬打造，厚度僅11.90毫米。亮眼的碳纖維表圈呈現黑至煙灰的漸層質感，同時內嵌橙色玻璃纖維，並由6枚H形鈦金屬螺絲固定。這種撞色設計不僅充滿動能，更在專業機械感中帶入感性，精準重塑了足球賽事的高速與視覺震撼。
一旦近距觀賞表款，其面盤中3點鐘位置和背面均鐫刻以歐足總歐洲聯賽獎盃圖案，並搭載了HUB1153自動上鍊機芯，可在透明的後底蓋欣賞，表殼背面並有著Classic Fusion字樣與限量編號。
品牌發表第三次聯名的「經典融合系列歐足超級聯賽計時碼表」，全球限量50只，主打橙黑雙色設計，並結合賽事榮耀元素，成為近期受矚目的運動風格新作。 腕錶採42毫米5級鈦金屬錶殼，厚度僅11.90毫米，搭配黑至煙灰漸層碳纖維錶圈，內嵌橙色玻璃纖維，並以6枚H形鈦金屬螺絲固定，呈現強烈動感。 面盤3點鐘位置與背面都鐫刻歐足總歐洲聯賽獎盃圖案，內部搭載HUB1153自動上鍊機芯，可透過透明後底蓋欣賞，錶背還刻有Classic Fusion字樣與限量編號。
精華 FAQ
品牌發表第三次聯名的「經典融合系列歐足超級聯賽計時碼表」，全球限量50只，主打橙黑雙色設計，並結合賽事榮耀元素，成為近期受矚目的運動風格新作。
腕錶採42毫米5級鈦金屬錶殼，厚度僅11.90毫米，搭配黑至煙灰漸層碳纖維錶圈，內嵌橙色玻璃纖維，並以6枚H形鈦金屬螺絲固定，呈現強烈動感。
面盤3點鐘位置與背面都鐫刻歐足總歐洲聯賽獎盃圖案，內部搭載HUB1153自動上鍊機芯，可透過透明後底蓋欣賞，錶背還刻有Classic Fusion字樣與限量編號。
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