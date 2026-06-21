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CHANEL度假系列 重返比亞里茲

記者孫曼／專題報導
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話題十足的「鞋跟護套」帶來了彷彿赤腳般的輕盈感受。圖／香奈兒提供
話題十足的「鞋跟護套」帶來了彷彿赤腳般的輕盈感受。圖／香奈兒提供

妮可基嫚、蒂妲史雲頓、9m88、曾敬驊等眾星齊聚 海濱氣息自由奔放

「唯有身體自由，美才得以存在。」嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）的這句話，精準地體現在香奈兒（CHANEL）2026/27 Cruise度假系列上。大秀日前於法國西南部的巴斯克海濱沿岸的比亞里茲（Biarritz）舉辦，1915年嘉柏麗香奈兒正是在此創立她的首間高級訂製服工作坊，當今藝術總監Matthieu Blazy則是於充滿裝飾藝術風格的比亞里茲市立賭場（Le Casino Municipal）呈獻為品牌掌舵後的首個度假系列。

品牌大使、影后妮可基嫚（Nicole Kidman）、蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）、日本女星小松菜奈、音樂創作者竇靖童、9m88、台灣男演員曾敬驊，以及拎著粉紅色口蓋包現身的饒舌巨星A$AP Rocky，都齊聚在這座海濱城市出席大秀。

沙龍與沙灘共生

重塑自由精神

比亞里茲對嘉柏麗香奈兒而言，無疑是她實踐先鋒理念的起點。當時她在鄰近海灘與賭場的拉拉爾德別墅（Villa de Larralde）設立精品店、工作坊與私人寓所，其精緻的空間布局與裝飾，預告了日後巴黎康朋街31號的傳奇樣貌。比亞里茲這座城市遠離當時歐洲宮廷與巴黎社交圈的繁瑣禮節，其豐沛的藝術能量曾吸引畢卡索、史特拉汶斯基等大師駐足，也正是這種自由的海洋氣息，啟發嘉柏麗香奈兒將原本用於內衣的針織面料（Jersey）運用於女裝、解放女性的身體束縛，也奠定品牌以簡約美學賦予女性著裝自由的靈魂基礎。

本次大秀以一件向1926年經典設計致敬的黑色洋裝開場，Matthieu Blazy重新檢視了典藏檔案中嘉柏麗香奈兒的經典黑色小洋裝原始草圖，這件曾被譽為時尚界「福特」（Ford，原型之意）的洋裝，可說是將當時女僕、店員等勞動女性的工作服轉化為優雅象徵的起點，因此被Blazy稱為「最初的復仇洋裝」—透過穿著呈現突破階級框架的力量。Matthieu Blazy將原本洋裝草圖上背部的大型蝴蝶結還原，巧妙轉化為現代感十足的手拿晚宴包。

在Matthieu Blazy分享的大秀筆記中，他以「沙龍之下，即是沙灘」（Sous le salon la plage）為主軸展開，透過精準的服裝語彙，打破場域的框架，讓「沙龍」與「沙灘」共生，重塑品牌創辦人的自由精神。系列中大量揉合了經典藍色工裝這樣的法式工作服、水手制服與華麗正裝，讓巴黎沙龍的嚴謹與海灘生活的悠閒完美並行。代表巴斯克活力的藍白條紋（Basque stripe）貫穿於針織衫、海灘包與高級禮服之間，打破以往高端時尚與日常生活的壁壘，呈現自在、隨興的流動感。

鞋跟護套成亮點

豐富海洋意象

隨著大秀進行，從寫實的海星、海馬與珊瑚礁刺繡、彷彿漁網的編織，到在光線下閃爍粼粼波光的魚鱗亮片，海洋意象益發豐富。除了貝殼耳飾，還有形似魚鰭的針織頭飾，有的模特兒頂著宛如剛從海中浮現的濕髮，讓人想起大秀預告中曾出現的美人魚，在不知不覺間從寫實跨越到如夢似幻的想像中。

擅長巧玩面料素材的Matthieu Blazy，延續品牌在比亞里茲首創的輕盈針織，並加入柔軟彈性的斜紋軟呢，具有份量感的草裙由拉菲草編織而成、經典套裝則是以水洗棉質帆布製作，還有一系列如報紙的文字印花，出現在不同硬挺度與垂墜度的裙裝與禮服上。自1930年代開始出現的雙C標誌不再僅是品牌印記，而是被融入服裝結構中，成為支撐輪廓的蜿蜒線條。

本季引發話題的焦點無疑是沒有鞋底的「鞋跟護套」，營造出宛如赤腳在沙灘漫步的輕盈感；包款則從迷你手提箱到巨型條紋海灘編織包應有盡有，甚至出現板式網球拍袋。

珠寶設計則呼應比亞里茲的裝飾藝術建築與水生生態，將貝殼、珍珠、海葵妝點在耳畔、手腕間、頭髮上，甚至眼睛都點綴了超現實感的羽飾。

Matthieu Blazy選擇以嘉柏麗香奈兒1926年的黑色洋裝作為開場。圖／...
Matthieu Blazy選擇以嘉柏麗香奈兒1926年的黑色洋裝作為開場。圖／香奈兒提供

雙C標誌跳脫單純的品牌識別元素，凝鍊為服裝中的結構核心。圖／香奈兒提供
雙C標誌跳脫單純的品牌識別元素，凝鍊為服裝中的結構核心。圖／香奈兒提供

沙沙作響的編織拉菲草裙極具份量感。圖／香奈兒提供
沙沙作響的編織拉菲草裙極具份量感。圖／香奈兒提供

珊瑚編織鏤空洋裝搭配貝殼造型手拿包與海葵耳環。圖／香奈兒提供
珊瑚編織鏤空洋裝搭配貝殼造型手拿包與海葵耳環。圖／香奈兒提供

報紙圖案的及膝長裙外罩彷彿漁網的菱格網，搭配小立領鏤空襯衫。圖／香奈兒提供
報紙圖案的及膝長裙外罩彷彿漁網的菱格網，搭配小立領鏤空襯衫。圖／香奈兒提供

香奈兒於法國比亞里茲舉辦2026/27 Cruise度假系列大秀。圖／香奈兒提供
香奈兒於法國比亞里茲舉辦2026/27 Cruise度假系列大秀。圖／香奈兒提供

9m88（右）與曾敬驊於香奈兒2026/27 Cruise度假系列大秀合影。圖／...
9m88（右）與曾敬驊於香奈兒2026/27 Cruise度假系列大秀合影。圖／香奈兒提供

品牌大使蒂妲史雲頓（左）與妮可基嫚於香奈兒2026/27 Cruise度假系列大...
品牌大使蒂妲史雲頓（左）與妮可基嫚於香奈兒2026/27 Cruise度假系列大秀合影。圖／香奈兒提供

泳裝是關鍵單品之一，共同形塑這一季的設計基調。圖／香奈兒提供
泳裝是關鍵單品之一，共同形塑這一季的設計基調。圖／香奈兒提供

精華 FAQ

  • 比亞里茲是嘉柏麗香奈兒1915年創立首間高級訂製服工作坊之地，也象徵她將海濱自由氣息轉化為設計靈感的起點，因此成為本季回望品牌根源的最佳舞台。

  • 他以「沙龍之下，即是沙灘」為主軸，讓正式與休閒、巴黎與海濱並存，藉由工裝、水手服、華麗正裝與針織面料，重新詮釋香奈兒的自由身體觀。

  • 亮點包括致敬經典黑色小洋裝的開場造型、海星珊瑚刺繡與巴斯克條紋，以及沒有鞋底的鞋跟護套、巨型海灘編織包和貝殼珍珠珠寶等吸睛配件。

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