TASAK優雅之光 點亮最耀眼冬日

TASAKI chants 阿古屋珍珠18K櫻花金手鏈。圖／TASAKI提供

日本 頂級珠寶品牌TASAKI不久前於銀座本店及全日本多家精品店，以「TASAKI Holiday Collection」節慶系列迎接閃耀佳節，並於日本橋三越、伊勢丹新宿與阪急梅田百貨陸續開設快閃店，展出完整節慶系列，以品牌最負盛名的珍珠光澤與鑽石火彩，點亮最美的冬日街景。

華麗優雅的TASAKI節慶系列，環繞品牌兩大經典chants與balance系列，以柔美優雅的綻放和別具個性的俐落線條，融合出和諧對應的風格，為佳節妝點出一抹溫潤光彩。

勾勒靈動花朵 展現雋永浪漫

設計師Thakoon Panichgul精心打造的chants系列，以花朵的輪廓為靈感，有機靈動的金屬線條勾勒出花卉柔美的輪廓，與珍珠的柔光組成令人心神悸動的詠唱節奏，發出雋永的浪漫情懷，是品牌設計中最富女人味的設計。

全新的設計採用珍貴的18K黃金、白金、與品牌獨門的溫潤櫻花金，配上光澤粉嫩的優雅阿古屋珍珠，化為嶄新的項鍊吊墜與手鍊，彷彿晨光中悄然綻放的花朵，散發柔和且不造作的魅力。不僅能將深刻的心意常伴左右，還能輕鬆融入當代女性的日常穿搭。

戒指全新設計 珍珠彷彿懸浮

而全新登場的balance light戒指，脫胎自Thakoon Panichgul於2010年首次為TASAKI打造的經典設計balance。

這位紐約出身的設計師，以牛頓擺球為靈感，將珍珠精準排列於俐落金屬結構之上，營造出如懸浮般效果呈現出極簡而現代的設計語言，為當代珠寶美學揭開新的篇章。