TAG Heuer F1紀念表重返榮耀

TAG Heuer Monaco雙追針計時腕錶F1®限量版。圖／泰格豪雅提供

對TAG Heuer而言，2025是個重要年份，不僅是因為與F1 一級方程式賽車 合作、成為大會官方時計，今年品牌並推出紀念的Formula 1 Solargraph腕表、紀念品牌第四代傳人Jack Heuer的Carrera計時碼表，更有前衛的Monaco計時碼表F1特別版，展現與賽車與計時、少有人及的前衛風格。

2025年的日內瓦鐘表與奇蹟現場，泰格豪雅（TAG Heuer）今年新品首先聚焦在建立近代賽車表款經典的Carrera系列，發表了新款41毫米的Carrera Day-Date腕表，3D立體面盤中包含大量打磨修飾細節，同時較窄的表圈則提升了閱讀的辨識度；全新Carrera表帶並設計成可針對每一節表帶進行微調，並可自行DIY拆解，動力來源則使用全新TAG Heuer自產的TH 3102機芯，並具80小時動力儲存與五年保固。

第二款新品則復刻了一只1986年的Formula表款，正因為2025年TAG Heuer正式「重返」F1賽道，成為F1官方計時。全新Formula 1 Solargraph腕表具38毫米，除致敬F1的懷舊魅力也加入了新材質，像是橡膠表帶具有立體的TAG Heuer Logo，凹凸顯面的表圈與當時並無二致。相較於第一代的面盤印刷細節，新款的時標都是立體鑲貼，因此辨識度更佳，同時表殼的弧度、表耳的角度都加之調整。

最為話題的表款則屬一只Monaco雙追針計時腕錶F1®限量版。整體設計以賽車、賽道為靈感；白色的陶瓷表殼費時130小時加工並搭配藍寶石水晶玻璃，有別於傳統使用機械切削，本次表款則是以手工操作工具進行打磨；表冠側邊盾牌Logo使用了紅、綠雙色，半透紅色與白色的開放式面盤，更讓整體呈現猶如賽道的熱情。方形面盤裡、計時碼表的Sub-dial黑色模仿F1賽道上的瀝青，同時ㄇ字凹槽則還原了賽車起跑線的格線，蓄勢待發。