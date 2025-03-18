HUBLOT新款蜂巢陀飛輪 再度聯名英設計師
藝術與高級腕表之間頗有相似之處：不斷追求技術、材質與美學的更高可能性。宇舶表（HUBLOT）曾在2020年邀請知名設計師Samuel Ross成為品牌大使，並於2022年推出首款聯名之作，近日HUBLOT再度宣布：推出新款Big Bang Samuel Ross碳纖維陀飛輪限量腕表，也展現雙方共同的藝術視野。
1991出生、年僅33歲的英國設計師Samuel Ross過去曾與運動、烈酒、數位巨頭合作，在2024年甫獲頒大英帝國勳章（MBE）；其負責的設計工作室SR_A並在今年9月發表服裝系列「Season 1」、正式踏入時尚設計領域，模特兒形象照中，隱約也可得見戴上HUBLOT表款，低調展示了雙方的合作情誼。
本次新款Big Bang Samuel Ross碳纖維陀飛輪腕表是以鉛灰色的鈦金屬搭配碳纖維材質，輕盈兼具強悍特色，面盤下、HUBLOT自製的HUB6035陀飛輪機芯結構中的蜂巢網眼結構並經過拋光、磨砂、錘擊與穿孔等多道工序，減輕重量外同時強化了抗衝擊性。
同時機芯結構中的桶形橋、自動橋與陀飛輪框架橋板則皆使用藍寶石水晶表橋，因此大幅提升了視覺的穿透感與通透。44毫米的Big Bang Samuel Ross碳纖維陀飛輪限量腕表將具備陀飛輪、22K白金微型自動盤以及72小時動力儲存，全球限量50只。
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