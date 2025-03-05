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FENDI Peekaboo新包 小巧柔軟 輕盈百搭

記者孫曼／台北報導 圖／FENDI提供
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Peekaboo Soft Small包款可側背、斜背、手提。
Peekaboo Soft Small包款可側背、斜背、手提。

FENDI經典的Peekaboo包款系列推出更為小巧迷你的Peekaboo Soft Small。這款於2025春夏女裝時裝秀登場的最新包款，擁有柔軟的包身和隨性百搭的風格，也豐富Peekaboo系列的陣容。由新任品牌形象大使、南韓人氣女團TWICE成員Mina詮釋，展現甜美青春氣息。

全新登場的Peekaboo Soft Small，以經典Peekaboo Soft為藍本，新設計忠於原版的獨特個性，保留中號及大號包款鬆垮柔軟的結構，選用優質小牛皮縫製，特別輕巧，質感極致柔軟。更為小巧的Peekaboo Soft Small除了原設計的手持方式外，也可調整背帶長度，將包款化身成斜背袋和肩袋，能以單肩背、斜背和手挽的方式來配襯不同場合和個人風格，能更加靈活實用的襯托白天到晚上的穿著，是款實用性高的日常包款。

Peekaboo Soft Small包款備有多種皮革顏色可供選擇，從鴿灰色和黑色這些散發雋永光彩的中性色，到充滿春天氣息的抹茶綠色。這款包另有飾有468條流蘇的季節限定款式，呼應FENDI 2025春夏女裝系列隨著身體動作的流暢動感。另有FENDI以珍稀的漸層色鱷魚皮革製成極為奢華的Peekaboo Soft Small包款，則是品牌皮革工藝的精髓之作。

南韓人氣女子團體TWICE成員Mina為新任FENDI日本形象大使。
南韓人氣女子團體TWICE成員Mina為新任FENDI日本形象大使。

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