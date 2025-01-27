誕生石TASAKI 打造最美幸運符

TASAKI petit balance class charm系列。圖／TASAKI提供

日本 珠寶品牌TASAKI以春意蓬勃的大自然為靈感，創作出chants系列，為新春帶來迷人的浪漫魅力。象徵幸運的誕生石珠寶"petit" balance class charm系列，針對不同月分生日的壽星打造專屬的誕生石吊墜，獻上新春的最美幸運符。

TASAKI的chants系列以大自然為靈感，捕捉春日暖陽中綻放的花朵，以珍貴的18K櫻花金或鑲嵌璀璨鑽石的18K白金勾勒花瓣的有機線條，搭配溫潤的阿古屋珍珠，細緻勾勒出春天的柔美景象。輕盈優雅的輪廓，無論在日常配戴或特別場合中，散發出清新脫俗的柔美姿態與浪漫光彩，是春季珠寶的首選。

TASAKI "petit" balance class charm誕生石珠寶，系列吊墜巧妙融合了經典的balance系列設計與品牌獨門的18K櫻花金，以月分專屬誕生石搭配阿古屋珍珠，亦可選擇加購單獨販售的18K玫瑰金材質手鍊，將項鍊輕鬆轉換為手鍊，隨著場合的變換，靈活調整配戴方式，為珠寶的搭配增添更多層次與風格。

每個月份的誕生石都擁有象徵意義。

一月的石榴石代表友誼與忠誠；二月的紫水晶象徵智慧與誠實；三月的海藍寶則代表勇氣與冒險精神；四月的鑽石是永恆的愛與堅毅的象徵；五月的祖母綠寓意著幸福與繁榮；六月的珍珠象徵優雅與智慧。