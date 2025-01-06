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Hearts On Fire鑽石加持 Katy Perry亮時尚自信

記者孫曼／報導 圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire BARRE Floating白K金鑽石戒指，鑽石總重約0.45克拉。
Hearts On Fire BARRE Floating白K金鑽石戒指，鑽石總重約0.45克拉。

美國流行音樂天后凱蒂佩芮（Katy Perry），日前出席Baby2Baby慈善晚宴，身穿白色Versace金屬網紗鑲嵌細節的雙層絲緞禮服，配襯美國鑽石品牌Hearts On Fire最具代表性的經典作品—VELA系列耳環與BARRE系列戒指，以全世界車工最完美的鑽石，展現時尚自信能量。

為了能完美展現VELA系列不對稱耳環華麗如羽毛飛揚的璀璨光芒，凱蒂佩芮換上彩度較低的黑色長髮，並特意後梳單邊秀髮，展現耳際亮點。該款式也是為Hearts On Fire近期發布的「Love，Unleashed」形象廣告中最亮眼奪目的全新作品。形象主題揭曉愛的各樣形式，將愛延伸於情侶之外，拓展至家庭、友誼、自我寵愛等多樣面向，恰與Baby2Baby慈善晚宴愛護孩童的理念不謀而合，是凱蒂佩芮亮相慈善活動時，為整體造型賦予的一大巧思。

凱蒂佩芮更混搭了一只BARRE Floating白K金鑽石戒指，展現了珠寶配戴亦能發揮服裝的Mix and Match技法，讓珠寶穿搭顯得更為新潮摩登，亦詮釋了出席慈善活動不過為隆重的時尚穿搭。

美國巨星凱蒂佩芮配戴Hearts On Fire新作，以時尚自信能量支持慈善晚宴...
美國巨星凱蒂佩芮配戴Hearts On Fire新作，以時尚自信能量支持慈善晚宴。

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