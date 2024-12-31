FENDI首爾新店開幕 IVE安俞真展現冬日俏麗

FENDI品牌形象大使IVE安俞真出席首爾新時代百貨時代廣場店開幕。

FENDI在首爾新世界百貨時代廣場（Shinsegae Time Square）開設全新專賣店，全新店鋪位於精品品牌雲集的新時代百貨公司一樓，占地超過115平方米，店面外牆採用令人想到古羅馬紀念碑的石灰華大理石材質製作，並裝飾品牌標誌的FF LOGO圖案。品牌形象大使、韓流女團IVE隊長安俞真特地出席開幕活動。

安俞真身穿FENDI 2024冬季假日系列的米色羊毛外套和裙裝，搭配滑雪短靴，手拎香檳金色亮片Baguette Mini包和搭配金色So Sweet Charm的Nano Baguette包，完美捕捉節日氣氛。

該系列運用與蘇格蘭Prickly Thistle合作製作具有品牌代表色的FENDI Tartan格子呢布料，以及來自速食主題、十分俏皮的Fendilicious系列。

新開幕的FENDI精品店，位於新世界百貨時代廣場分店豪華精品翼樓的一樓，販售全系列男女時裝、包款、鞋履及配飾。

石灰華材質地磚鋪滿整個室內，搭配香檳色金屬展示架與飾有FENDI標誌圖案的手工立體灰泥擺設。羅紋石灰華牆面裝飾立體F字樣圖案，搭配讓人想到噴泉水流的波浪形玻璃。店內擺放FENDI Casa家具、象牙白與FENDI黃色地毯，營造溫馨愜意的氛圍。