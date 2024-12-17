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RED CLUB x Cartier 2024青年領袖得獎者 用科技做永續

記者孫曼／專題報導 圖／卡地亞提供
RED CLUB x Cartier於新加坡盛大舉辦2024年青年領袖頒獎典禮，入圍決選的包括Enrico Di Oto、Didi Gan、Aasawari Kane、Suraj Nandakumar。
RED CLUB x Cartier於新加坡盛大舉辦2024年青年領袖頒獎典禮，入圍決選的包括Enrico Di Oto、Didi Gan、Aasawari Kane、Suraj Nandakumar。

創立於2019年的RED CLUB x Cartier是一個由跨文化企業家組成的國際會員社群，並於2021年開始舉辦青年領袖獎（Young Leader Award, YLA），用以表揚並支持20至40歲的年輕社會企業家。2024年度的青年領袖獎頒獎典禮日前於新加坡國家美術館舉辦，主題訂為「科技賦能永續未來」（Tech for a Sustainable Future），聚焦技術導向的新興解決方案，以應對重大環境與社會挑戰。

今年的獎項吸引了來自66個國家的申請者，兩名獲獎者均為運用創新解決方案推動世界轉型的傑出年輕社會企業家。來自新加坡的N&E Innovations創辦人顏明荃（Didi Gan），研發自升級再造廢食提取製成的食用性抗微生物劑。該項革新的技術能取代傳統消毒劑，作為更永續環保的替代品，不僅大幅減少碳排量，更能同時投入企業對企業及企業對消費者應用。另一位得獎人則是印度Recity Network共同創辦人暨執行長Suraj Nandakumar，Recity Network為一間循環塑膠資產管理公司，透過道德採購、可追溯來源的消費後塑膠回收物，創造環境與經濟價值。

兩位得獎者除獲頒5萬歐元獎金，更能獲得國際交流與媒體曝光機會，還能參加本屆合作學術單位新加坡國立大學和雪梨大學商學院特別規畫的輔導課程。另外兩名入圍最後決選的候選人為義大利OACP創辦人暨執行長Enrico di Oto，以及印度PadCare Labs創辦成員暨成長主管Aasawari Kane，將分別獲頒10,000歐元獎金。OACP聚焦於透過先進化學與生物科技解決方案進行快速癌症診斷，而PadCare Labs則研發了一項創新技術，將使用過的衛生棉回收製成具有價值的材料，推動經期衛生管理。

下屆青年領袖獎訂於2026年舉辦，預計於2025年秋季開放申請。

RED CLUB x Cartier於新加坡盛大舉辦2024年青年領袖頒獎典禮。
RED CLUB x Cartier於新加坡盛大舉辦2024年青年領袖頒獎典禮。

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