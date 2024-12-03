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HUBLOT因應世界12強賽 左冠計時表燃起棒球魂

記者釋俊哲／綜合報導 圖／HUBLOT提供
表款具備精密的飛返計時碼表機芯，便利於各種精確的快速計算、運籌帷幄。
表款具備精密的飛返計時碼表機芯，便利於各種精確的快速計算、運籌帷幄。

在所有運動賽事中，籃球、棒球向來都在台灣觀眾心中占有重要位置，隨著2024年「世界12強棒球賽」的舉行，瑞士高級鐘表品牌宇舶表（HUBLOT）也在近日推出新款搭配紅白配色、棒球縫線表帶的Big Bang Unico左冠陶瓷計時碼表，提前燃起心中的「野球」熱情。

搭載專為運動設計、自製UNICO飛返計時機芯的Big Bang Unico左冠陶瓷計時碼表，除了展現HUBLOT在彩色陶瓷的嫻熟運用，飛返計時碼表更可在無須暫停的前提下、直接進行第二段計時操作，加上機芯特殊的H型緩震系統、專利震盪秒針離合與滾珠軸承系統，因此帶來良好的抗震性、降低耗能、走時更精確等特色。

其左冠形式亦是一大賣點，讓表款無分性別、左右手配戴都能操作便利，全球限量35只。

為了「世界12強棒球賽」，宇舶（HUBLOT）並推出棒球縫線表帶版本。

由於HUBLOT表款原就具獨家「One Click」單鍵快拆裝置，配戴者可在運動休閒、商務正裝間自由切換；同時宇舶再為世界12強棒球賽的台灣區預賽、提供了呼應左冠表設計的全新「造型投手計時器」。

不僅讓所有手表藏家、棒球愛好者緊緊跟隨比賽緊張節奏，也一同見證激烈賽事中的高光一瞬、精準留念。

HUBLOT提供「投手計時器」於捕手後方和外野，並以紅色的分秒指示和倒數計時功能...
HUBLOT提供「投手計時器」於捕手後方和外野，並以紅色的分秒指示和倒數計時功能，捕捉賽事的重要一瞬。
特殊的One Click快拆系統，讓表款擁有者可自由替換、快速轉換風格。
特殊的One Click快拆系統，讓表款擁有者可自由替換、快速轉換風格。

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