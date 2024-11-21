球拍、球衣變手表？喬科維奇限量表 內容成分獻奇想

BIG BANG UNICO喬科維奇計時碼表將同時附上天然棉、藍色彈性聚酯纖維、藍色高科技Velcro、白色橡膠四種表帶，一表切換四種不同風格場合。（圖／HUBLOT提供）

身外之物常被用以形容排序相對次要的事情，但身外之物也可以因為主體、一個人的特別產生意義。目前世界職業男子網球選手中、「三巨頭」（Big 3）中仍在球場上活躍的Novak Djokovic，與代言的HUBLOT腕表推出一只BIG BANG UNICO喬科維奇限量計時碼表，除了用上斯文藍色，複合碳纖維表殼竟然還加入Novak Djokovic所使用的球拍、球衣，今日正式推出、話題十足。

在費德勒（Roger Federer）、納達爾 （Rafael Nadel）相繼退休 後，現年37歲、來自塞爾維亞的球王諾瓦克喬科維奇（Novak Djokovic）儼然是現役職業網球選手的中流砥柱。Novak Djokovic職業的輝煌紀錄無數，並曾獲10座澳洲網球公開賽 冠軍與總計24座大滿貫冠軍。

本次雙方聯名的BIG BANG UNICO喬科維奇限量計時碼表，將Novak Djokovic曾在2023年賽事中穿著的球衣與球拍為原料加入表殼，透過高壓高溫製程，形塑出最後人們看到的藍色迷彩複合碳纖維，同時表殼的側框、表圈、表冠與按鈕則使用了鋁合金，除了增強結構強度，也讓表款重量成功下探至49.5公克，較一枚網球的標準56公克還要輕盈。