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CHANE秋季限量彩妝 占星學為靈感 揮灑魅惑色彩

記者孫曼／專題報導 圖／香奈兒提供
2024香奈兒秋季限量彩妝系列演繹占卜與命理的神秘力量。
2024香奈兒秋季限量彩妝系列演繹占卜與命理的神秘力量。

2024香奈兒秋季限量彩妝系列，由香奈兒全球彩妝創意夥伴Cometes Collective的成員Cécile Paravina調製專屬色選，以數字命理學、占星學及占卜為靈感，演繹色彩中明暗交錯的世界，呈現於飽和顯色的紫調、驚艷出采的亮綠及如夢似幻的橙色中。

「我著迷於塔羅牌、色彩與魅力間的連結。就像塔羅牌洗牌時，各式顏色揉合在一起，其中一定會有一種色彩從中脫穎而出。」Cécile Paravina解說這系列的靈感發想，「我不單連結這些玄妙的符碼，我也欣然相信香奈兒女士可以預言未來。

在風格、時尚、造型與色彩方面，都能預測而且創造未來潮流。作為彩妝藝術家，這讓我深受啟發。」

全系列共包括全新15色的「香奈兒超炫耀柔霧唇露、兩款腮紅盤、兩款四色眼影、三款唇線筆、兩款時尚釉光指甲油、以及一款超炫耀4D修護睫毛膏。

全新15款大膽的「香奈兒超炫耀柔霧唇露」以沉穩色調顯現飽和色彩，包括「#222愉悅」、「#216陶醉」、「#228迷人」，每款色選命名都有人們心生嚮往的特質，色彩光譜從「#234謎樣」充滿驚喜感的棕色、「#236驚嘆」神秘的藍紫調，到「#212精彩」賦予雙唇自然襯膚的磚橘。

限量的「香奈兒塔羅腮紅盤」2款色選，盤面壓印一副點綴數字「5」的占卜卡牌；絲絨質地的「甜橙橘」讓臉龐煥發好氣色，「薰衣草」則為搶眼無畏的紫調。

2款「香奈兒四色眼影」全新限量色選中，「#392初心」包含氣質粉調與百搭棕色，適合日常妝容；「#394預言」是更為高調的眼影色系，包含抹茶綠、不同深淺的紫色系，以及駝色。

全新限量「香奈兒超炫耀4D修護睫毛膏」，「#27紫水晶」散發前衛格調。「香奈兒時尚釉光指甲油」2款全新限量色選演繹超現實風格，「#189奇幻」在紫調中閃耀綠色金屬光澤，「#187沉靜」飽和色調如豐饒大地。

2款「香奈兒四色眼影」全新限量色選包括「#392初心」和「#394預言」。
2款「香奈兒四色眼影」全新限量色選包括「#392初心」和「#394預言」。
「香奈兒時尚釉光指甲油」2款全新限量色選演繹超現實風格。
「香奈兒時尚釉光指甲油」2款全新限量色選演繹超現實風格。
全新15款大膽的「香奈兒超炫耀柔霧唇露」以沉穩色調顯現飽和色彩。
全新15款大膽的「香奈兒超炫耀柔霧唇露」以沉穩色調顯現飽和色彩。
「香奈兒塔羅腮紅盤」2款色選，盤面壓印一副點綴數字「5」的占卜卡牌。
「香奈兒塔羅腮紅盤」2款色選，盤面壓印一副點綴數字「5」的占卜卡牌。

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