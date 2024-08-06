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Cartier品牌大使 Deepika Padukone專訪

記者錢欽青／專題報導 圖／卡地亞提供
Deepika Padukone配戴Nature Sauvage頂級珠寶系列—Amphista項鍊。
Deepika Padukone配戴Nature Sauvage頂級珠寶系列—Amphista項鍊。

在丹麥哥本哈根出生的Deepika Padukone，是印度寶萊塢當紅女星、超級名模，38歲的她享譽國際的程度堪比張曼玉、范冰冰。她2022年成為卡地亞品牌大使，卡地亞年度頂級珠寶Nature Sauvage系列也是由她擔任形象詮釋。

請談談您開啟演員生涯的契機。 

我2006年出道，2007年以電影《如果．愛在寶萊塢》（Om Shanti Om）獲得首座印度電影觀眾獎（Filmfare Award）最佳新人獎。

這部電影讓我成功起步，第一次演出就能參與知名導演與卡司堅強的大製作，是新人夢寐以求的機會。我從沒想過這部電影會改變我的一生。我想背後有很多因素，才華、付出、犧牲，以及天時地利人和。

可以分享目前進行中的工作嗎？

我剛結束《Project K》的拍攝，這是一部科幻動作片。除了演戲之外，我也積極參與印度心理健康倡議組織Live Love Laugh基金會的工作。

請談談Nature Sauvage系列打動您的地方。

這個系列運用珍貴動物的巡遊，營造戲劇效果的幻象。各種動物彷彿演員一般，在高級珠寶系列的想像世界裡，盡情翻玩「幾何」與「錯視」效果。

您對Nature Sauvage系列作品的第一印象是？

Nature Sauvage系列令我驚嘆不已，和以前見過的高級珠寶系列很不一樣。裡面有各式各樣曾出現在卡地亞過往作品中的動物，我很驚訝竟然有斑馬、火烈鳥、鱷魚。

而且你有發現其中一款Mochelys項鍊的墜飾可以變成烏龜造型的胸針嗎？這個系列趣味盎然，結合超乎想像的工藝與寶石打造。真的太精彩了！

您最喜歡Nature Sauvage系列哪一件珠寶？

我最喜歡以斑馬為靈感的Koaga項鍊。線條設計讓斑馬栩栩如生，黑白色澤與梨形紅碧璽形成鮮明對比。

此系列對您的意義？

我一直對卡地亞頂級珠寶系列所展現的豐富工藝由衷佩服。這個系列對我這個熱愛動物的人來說格外有意義。

為什麼決定接下Nature Sauvage系列的形象廣告拍攝？可以分享拍攝當天的細節嗎？

能夠擔任詮釋卡地亞年度高級珠寶系列的形象，我感到無比榮幸。這次的形象廣告拍攝過程十分好玩。我很幸運能配戴多款獨一無二的作品，每款作品深受自然啟發，但最令我驚豔的是設計非常「現代」而「雋永」。我覺得無論搭配任何造型和服飾都很完美。

請談談與卡地亞的關係，您對珠寶的看法是否因此改變？

我和卡地亞已合作多年，在2022年10月正式成為品牌大使。能與一間以永恆價值與經典設計聞名的品牌合作，我深感榮幸。在還沒合作之前我就擁有卡地亞的珠寶作品，所以2022年加入品牌的時候感覺是一切水到渠成。

珠寶對您來說是什麼樣的存在？高級珠寶對您的意義是？

我認為女性，尤其印度女性與珠寶的連結特別深，珠寶與我們的文化和傳統密不可分。我想也是因為印度有各式各樣的珠寶，印度女性從小就耳濡目染。大家應該都有看著媽媽與祖母配戴珠寶的記憶。而傳統上珠寶也很重要，蘊藏文化意涵。我們會將珠寶代代相傳，例如結婚的時候。重要的不是珠寶的價值，而是當中承載的情感。

您對珠寶最早的回憶是什麼？

對珠寶最早的回憶是祖母戴在頸間和手腕的小珠寶，還有媽媽參加婚禮配戴的首飾。小女孩們都有印象媽媽和祖母為了重要活動盛裝打扮。珠寶大小不是最重要的，情感的意義才是。

您有一生珍藏、意義非凡的珠寶嗎？

我有幾件家族傳承的小珠寶、媽媽在婚禮上送給我的首飾。印度人會送小嬰兒金手鐲或項鍊，我也有留下來。對我來說特別珍貴且意義深刻。

您最喜歡哪一款出席紅毯或活動時配戴過的卡地亞珠寶？ 

我最喜歡2023年在奧斯卡頒獎典禮上配戴的藍寶石。我記得典禮前一個月在逛街時，進到卡地亞店上，被一款極為簡約而精緻的藍寶石珠寶吸引，當時我還特別記了下來。沒想到幾天後就接到奧斯卡頒獎嘉賓的邀請，接到電話當下，我想像自己站在台上，身上戴的就是那款項鍊，一切就這樣自然發生了。

卡地亞品牌大使Deepika Padukone配戴Nature Sauvage頂...
卡地亞品牌大使Deepika Padukone配戴Nature Sauvage頂級珠寶系列—Celestun項鍊。
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Deepika Padukone配戴Nature Sauvage頂級珠寶系列—Koaga項鍊。
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Deepika Padukone配戴Nature Sauvage頂級珠寶系列—美洲豹Panthère Jaillissante手環 戒指。
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Deepika Padukone配戴Nature Sauvage頂級珠寶系列—Mochelys項鍊 胸針。
Nature Sauvage頂級珠寶系列—Koaga項鍊。
Nature Sauvage頂級珠寶系列—Koaga項鍊。
Deepika Padukone配戴Tatsu祥龍項鍊。
Deepika Padukone配戴Tatsu祥龍項鍊。

印度 奧斯卡 張曼玉

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