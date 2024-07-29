可愛動物甜甜鬧七夕 LOEWE小刺蝟摘星 KENZO虎象成心
動物的可愛讓滿心戀愛的情人融化。LOEWE歡慶象徵愛與重逢的七夕，推出一系列以刺蝟為主題的Puzzle Fold托特及肩背包、配件和吊飾。限量包款渲染上勃根地紅、芥末黃到草地綠等如夢似幻的色彩，並綴上一對金屬色小巧可愛的刺蝟別針，分離、追逐再重逢，上演一場浪漫逐愛故事；迷霧紫色的Flamenco Purse同樣有一對刺蝟戀人們在編織手把上互相纏繞，另有單獨販售的金屬刺蝟骰子和柔軟毛氈吊飾，為七夕系列注入溫馨暖心感。
LOEWE更推出一部應景的動畫短片《摘星記》，由曾獲得英國電影和電視藝術學院獎的導演Nina Gantz執導、並請來知名主持人林棟甫擔任旁白，片中的剪紙花朵和螢火蟲等元素突顯手工動畫的技術工藝，向中國古典藝術致敬。以此為靈感的一系列廣告形象更將當中的榴槤和蓮花轉化為超現實裝置，展現不同藝術面向的美學內涵。
由藝術總監Nigo操刀的KENZO七夕限定系列JUNGLE HEART系列，則從品牌創始人高田賢三先生所創立的「JUNGLE 叢林」時尚中汲取靈感，以品牌DNA裡的經典老虎圖騰與創始人最喜愛的動物大象相結合，彼此相擁成心形，並將「KENZO Paris」logo 融入圖案線條，營造出富有七夕情人節特色的愛意表達。除了可以情侶同款的男女裝，還有背後印有這個獨特圖案的星夜藍針織開襟外套及寬版的白色和深藍色短袖T恤，另外有兩款七夕友誼手鍊，以金色JUNGLE HEART墜飾搭配細緻的繩藝手鍊，象徵與珍愛對象之間真摯的情感連結。
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