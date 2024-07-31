Hermès秋冬配件盛宴 輝映巴黎福寶總店

HERMÈS ÉTRIER手拿包，可肩背手拿，也能如秀上模特兒掛在腰上。圖／愛馬仕提供

愛馬仕（Hermès）發表2024秋冬配件，除了男女包款鞋履，還有秋冬季的絲巾、珠寶腕表、化妝品、傢飾品、以及3C配件等，涵蓋生活所有面向所需；多款設計緊扣品牌年度主題「源於福寶的愛馬仕精神」，總店許多設計元素如欄杆窗花、建築結構、煙火騎士等經典元素，也都透過嶄新的手法呈現在這一季的新作上。

融入馬術工藝 包款背法多變

本季多款女性新包款，都是能肩背、手拿、並變化出更多使用方式的設計，以自由不拘的精神貼近現代人多樣貌的生活方式。形似方長旅行包的Faubourg Express，擁有旅行包般的方長輪廓，彷彿將源自1970年代的Plume包款與Quirus公事包，加上具有裝飾性又富功能的扣鎖；造型如馬鐙的Hermès Étrier手拿包，採用皮革包覆工藝製作，除了可手拿、跨肩斜背、還能當作腰包、或像項鍊一樣掛在頸間。曲線圓弧的Collier d'Attelage肩背包則以馬軛為靈感，也是巴黎福寶總店門口所掛飾的馬具，配上可調背帶，也是用法多元。

男士包款除了大型包款選擇更豐富，設計也都融入多功能巧思，並採用馬具相關工藝製作。折疊結構的Fourre-Tout Étrivière肩背包，圓弧形的提把以皮革包覆工藝製作，內襯採用輕量的Micro H帆布，大而輕盈適合旅行。猶如柏金包前身的Haut À Courroies Hac En Selle提包，原本為馬鞍袋，表面以皮革拼接工藝裝飾出馬鞍的各式元素，詢問度相當高；喜歡更輕盈則可考慮包身以網版印刷裝飾馬具照片的Garden Party Voyage提包。可折疊展開的Harnacheur托特包，圓邊提把重現了原用於馬術的皮革磨邊工藝；造型讓人想起復古鐘包的Hermès Équipier肩背包除了便利的外置口袋，還能固定於自行車車架上使用。

藝術家款絲巾 詮釋品牌故事

本季絲巾主題則由不同的藝術家透過各自的角度，詮釋他們的愛馬仕故事與品牌收藏。擁有建築專業的愛爾蘭設計師Nigel Peake，將福寶大道24號的歷史建築化作奇幻迷宮；在巴黎舉辦的氣球 遊行鮮活地將各種氣球在天空擦撞出一隻奔騰的駿馬；裝載藝術家夢想的行李箱，將他和他的繪畫工具從委內瑞拉帶到巴黎來；插畫家Robert Dallet捕捉獵豹奔跑的優美姿態。經典的Brides de gala圖案則以刺繡工藝重新詮釋在羊絨真絲混紡的絲巾上，更具休閒感。方巾、菱形巾、圍巾和長版Twilly絲巾，都有以愛馬仕典藏檔案為靈感的全新馬車圖紋。

家飾織品的圖案除了馬術世界主題，也有一系列以蘇格蘭格紋的英倫風格作品，還有一款藝術家創作的圖案，以幾何童趣的手法，在毛毯上呈現龍年的生肖主角。Tressages équestres系列餐瓷由法國藝術家Virginie Jamin創作，靈感源自馬具製作使用的金銀線鑲邊和編織工藝，其中包括更能裝盛的全新深盤，貼近不同文化生活需求。

鞋履輕盈復古 珠寶巧玩混搭

復古感的瑪莉珍則是本季不可或缺的女性鞋履，提供從平底到低跟、皮革到絲絨等豐富款式，鞋帶扣飾上精巧裝飾著H字樣。復古風的休閒運動鞋，側邊裝飾全新h字樣，則是以科技布料製作。登山雪靴內部加上羊毛保暖，搭配超輕EVA鞋底，實際穿上比運動鞋更輕盈。