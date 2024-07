Hermès秋冬配件盛宴 輝映巴黎福寶總店

HERMÈS ÉTRIER手拿包,可肩背手拿,也能如秀上模特兒掛在腰上。圖/愛馬仕提供

愛馬仕(Hermès)發表2024秋冬配件,除了男女包款鞋履,還有秋冬季的絲巾、珠寶腕表、化妝品、傢飾品、以及3C配件等,涵蓋生活所有面向所需;多款設計緊扣品牌年度主題「源於福寶的愛馬仕精神」,總店許多設計元素如欄杆窗花、建築結構、煙火騎士等經典元素,也都透過嶄新的手法呈現在這一季的新作上。

融入馬術工藝 包款背法多變

本季多款女性新包款,都是能肩背、手拿、並變化出更多使用方式的設計,以自由不拘的精神貼近現代人多樣貌的生活方式。形似方長旅行包的Faubourg Express,擁有旅行包般的方長輪廓,彷彿將源自1970年代的Plume包款與Quirus公事包,加上具有裝飾性又富功能的扣鎖;造型如馬鐙的Hermès Étrier手拿包,採用皮革包覆工藝製作,除了可手拿、跨肩斜背、還能當作腰包、或像項鍊一樣掛在頸間。曲線圓弧的Collier d'Attelage肩背包則以馬軛為靈感,也是巴黎福寶總店門口所掛飾的馬具,配上可調背帶,也是用法多元。

男士包款除了大型包款選擇更豐富,設計也都融入多功能巧思,並採用馬具相關工藝製作。折疊結構的Fourre-Tout Étrivière肩背包,圓弧形的提把以皮革包覆工藝製作,內襯採用輕量的Micro H帆布,大而輕盈適合旅行。猶如柏金包前身的Haut À Courroies Hac En Selle提包,原本為馬鞍袋,表面以皮革拼接工藝裝飾出馬鞍的各式元素,詢問度相當高;喜歡更輕盈則可考慮包身以網版印刷裝飾馬具照片的Garden Party Voyage提包。可折疊展開的Harnacheur托特包,圓邊提把重現了原用於馬術的皮革磨邊工藝;造型讓人想起復古鐘包的Hermès Équipier肩背包除了便利的外置口袋,還能固定於自行車車架上使用。

藝術家款絲巾 詮釋品牌故事

本季絲巾主題則由不同的藝術家透過各自的角度,詮釋他們的愛馬仕故事與品牌收藏。擁有建築專業的愛爾蘭設計師Nigel Peake,將福寶大道24號的歷史建築化作奇幻迷宮;在巴黎舉辦的氣球 遊行鮮活地將各種氣球在天空擦撞出一隻奔騰的駿馬;裝載藝術家夢想的行李箱,將他和他的繪畫工具從委內瑞拉帶到巴黎來;插畫家Robert Dallet捕捉獵豹奔跑的優美姿態。經典的Brides de gala圖案則以刺繡工藝重新詮釋在羊絨真絲混紡的絲巾上,更具休閒感。方巾、菱形巾、圍巾和長版Twilly絲巾,都有以愛馬仕典藏檔案為靈感的全新馬車圖紋。

家飾織品的圖案除了馬術世界主題,也有一系列以蘇格蘭格紋的英倫風格作品,還有一款藝術家創作的圖案,以幾何童趣的手法,在毛毯上呈現龍年的生肖主角。Tressages équestres系列餐瓷由法國藝術家Virginie Jamin創作,靈感源自馬具製作使用的金銀線鑲邊和編織工藝,其中包括更能裝盛的全新深盤,貼近不同文化生活需求。

鞋履輕盈復古 珠寶巧玩混搭

復古感的瑪莉珍則是本季不可或缺的女性鞋履,提供從平底到低跟、皮革到絲絨等豐富款式,鞋帶扣飾上精巧裝飾著H字樣。復古風的休閒運動鞋,側邊裝飾全新h字樣,則是以科技布料製作。登山雪靴內部加上羊毛保暖,搭配超輕EVA鞋底,實際穿上比運動鞋更輕盈。