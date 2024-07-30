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LOUIS VUITTON 以太陽視角 將世界搬上舞台

記者孫曼／專題報導
由Damier和迷彩圖案拼接而成的全新經典Damoflage圖案。(圖／LV提供)
由Damier和迷彩圖案拼接而成的全新經典Damoflage圖案。(圖／LV提供)

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於巴黎男裝周期間，在聯合國教科文組織之家（La Maison de l'UNESCO）的屋頂上舉辦大秀，在男裝創意總監「菲董」菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）創作的《Triumphus Cosmos》旋律配襯下中，發表他所創作的路易威登2025春夏男裝系列：LE MONDE EST À VOUS，以人類共同居住的地球為主題，從太陽的視角描繪人類多元的共存。包括台灣男星劉以豪、好萊塢銀色夫妻檔麥可法斯賓達（Michael Fassbender）與艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）、韓星孔劉、BAMBAM、NCT 127成員悠太等人都出席看秀。

透過路易威登的旅行基因出發，從旅行所擴展的眼界看到人類多元共存的文化同異之處。大秀由創意團體Air Afrique執導的前導片拉開序幕，品牌還與還與這支團體設計標識和花樣圖案。整體輪廓勾勒出旅行者的各種樣貌，精緻的結構和剪裁的運動服和工裝均以休閒舒適為目的。因為從太陽的視角去想像人類，結構和表面裝飾的比例與對比創造出感官衝擊，配色則從地球上所有人類膚色的細微差異出發，Monogram圖案融入肌皮膚般的特質，由Damier和迷彩圖案拼接而成的Damoflage則蛻變出全新的蟒蛇紋Snake-o-Flage圖案、並與世界地圖融合變成Map-o-flage圖案，繽紛多彩的LVERS Damier圖案打破了整個系列的色調，服裝上更點綴小型的世界地圖、飛機裝飾、珍珠和水晶。

本季男裝系列也首次推出由Alma、Christopher和 Neverfull等包款組成的Soft Leather Goods系列，採用極為柔軟的皮革製作，飾有做舊的VVN飾邊，包身上印有古色古香、尺寸略有放大的棕色Monogram圖案。Soft Leather Goods系列重新推出多瑙河、尼羅河、亞馬遜河和巴士底監獄等具有象徵意義的經典造型。

Speedy P9經重新演繹，全新放大版的LVERS Damier圖案繽紛多彩。皮革Packaging系列以手提袋為基礎，採用新色和受品牌鞋盒啟發的Messenger郵差包造型。由知名工業設計師馬克紐森（Marc Newson）設計之Horizon系列行李箱首次推出在設計和功能上均採用最先進工程技術的Horizon Aluminium手提箱。鞋履色調呼應服裝主題，並巧玩視覺比例。

太陽眼鏡汲取航空元素。(圖／LV提供)
太陽眼鏡汲取航空元素。(圖／LV提供)
男裝創意總監「菲董」菲瑞威廉斯 (Pharrell Williams)出席謝幕。...
男裝創意總監「菲董」菲瑞威廉斯 (Pharrell Williams)出席謝幕。(圖／LV提供)
Horizon系列首次推出在設計和功能上均採用最先進工程技術的Horizon A...
Horizon系列首次推出在設計和功能上均採用最先進工程技術的Horizon Aluminium手提箱。(圖／LV提供)
地球上所有人類膚色的細微差異為出發點，啟發出這個系列的配色。(圖／LV提供)
地球上所有人類膚色的細微差異為出發點，啟發出這個系列的配色。(圖／LV提供)
劉以豪出席路易威登2025春夏男裝系列大秀。(圖／LV提供)
劉以豪出席路易威登2025春夏男裝系列大秀。(圖／LV提供)
以足球為形象設計的服裝，向世界上最凝聚人心的運動致敬。(圖／LV提供)
以足球為形象設計的服裝，向世界上最凝聚人心的運動致敬。(圖／LV提供)
韓星孔劉出席路易威登2025春夏男裝系列大秀。(圖／LV提供)
韓星孔劉出席路易威登2025春夏男裝系列大秀。(圖／LV提供)
足球造型提包。(圖／LV提供)
足球造型提包。(圖／LV提供)

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