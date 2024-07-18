石川祐希192公分 職業排球長人與TOD'S合作

身高192公分、清澈眼神和微捲短髮，成為石川祐希的個人風格特色。(翻攝自Instagram @yuki_ishikawa_official)

隨著全世界經濟成長的變化，獨立市場的日本 再度受到時尚精品喜愛。TOD'S近日宣布邀請現為義大利 排球聯賽一級佩魯賈俱樂部（Sir Safety Perugia）一員的日本職業排球選手石川祐希（Yuki Ishikawa）正式成為品牌之友，這將是TOD'S的第三位日本名人，同時也是活躍於現今職業領域的排球選手，讓TOD'S的觸及領域、時尚再展開！

由於長年住在義大利，這讓雖是日本選手的石川祐希卻更能領略義式的生活風格和品味。在談到成為品牌之友時，石川祐希表示TOD'S對工藝的承諾，以及他努力成為世界上最好的排球選手的理念相穩合，「TOD'S不僅在時尚產業內、還為義大利社會做出貢獻，這讓我深受感動，我希望能向更多人傳遞TOD'S的義式生活方式。」

身高192公分的石川祐希，無論是半商務、運動風格，都能輕鬆駕馭。(翻攝自Instagram @yuki_ishikawa_official)

日本職業排球選手石川祐希（Yuki Ishikawa）正式成為TOD'S品牌之友。(TOD'S提供)

從社群數據觀察，義大利排球聯賽一級佩魯賈俱樂部（Sir Safety Perugia）的官方Ig帳號（sirsafetyperugia）追蹤人數約為24.4萬人次，然光石川祐希個人的官方Ig帳號（yuki_ishikawa_official）便有約164.4萬，可見石川祐希的明星光環。不僅如此，雖然石川祐希其官方IG上多為運動穿著，但身高192公分的石川祐希根本就是伸展台超模的衣架子身形，其私服品味也在簡單中呈現自信、活力，無論穿上連帽戶外休閒外套，或卡其色成套西裝搭樂福鞋，完全發揮192長人的黃金時尚比例。

球場上的石川祐希，曾是日本排球隊國手，並於2024年加盟義大利排球聯賽一級佩魯賈俱樂部（Sir Safety Perugia）。(翻攝自Instagram @yuki_ishikawa_official)

日本職業排球選手石川祐希（Yuki Ishikawa）正式成為TOD'S品牌之友。(TOD'S提供)

微捲短髮、日系男孩的大眼睛和單眼皮，悠閒的姿態和服裝品味，只能說TOD'S的選擇似乎相當正確，與正裝、運動、休閒多重風格遊走的石川祐希一拍即合。在首波形象視覺發表後，下一回石川祐希相當有望在米蘭時裝周與町田啓太、榮倉奈奈三人合體，所有的粉絲們，是不是現在就可以開始期待了呢？

TOD'S的2024秋冬男裝，以飛行夾克、毛料、柔軟長靴，帶出對真實世界的探索。(TOD'S提供)