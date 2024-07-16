全球運動盛事 SWATCH推巴黎奧運紀念表

Swatch BLUE HEELFLIP腕表。(圖／Swatch提供)

2024巴黎奧運 即將到來，Swatch再次推出一系列時尚運動風格的腕表，慶賀人類史上最富有創新精神、最激勵人心的運動盛事。三款腕表分別是象徵三項不同運動項目的BLUE HEELFLIP、GREEN BACKSIDE WAVE和PURPLE ROLLSHOT，將代表OLYMPIC GAMES PARIS 2024，自即日起於全球官網和法國指定實體門市發售。

當中，代表滑板運動的是BLUE HEELFLIP腕表，以具備計時功能的42毫米NEW CHRONO腕表為藍本，以藍色調搭配粉色時針、分針和金色秒針；GREEN BACKSIDE WAVE腕表則選擇尺寸恰好可以收至潛水衣內41毫米NEW GENT BIOSOURCED腕表為基礎，霧面墨綠色調與表帶背面的粉色呈現鮮明對比，表環上並印有2024巴黎奧運的衝浪賽事專屬標誌。

淡紫色和粉紅色的PURPLE ROLLSHOT腕表，以沙灘排球和室內排球為主題，選用雋永的GENT BIOSOURCED為基礎，表環上印有這2項運動的標誌，凸顯時尚魅力與運動精神。