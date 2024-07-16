我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨全代會啟動高級別維安 特勤州警警察全投入

醫建議 旅行返家後不要立刻開行李箱收拾

全球運動盛事 SWATCH推巴黎奧運紀念表

記者孫曼／綜合報導
Swatch BLUE HEELFLIP腕表。(圖／Swatch提供)
Swatch BLUE HEELFLIP腕表。(圖／Swatch提供)

2024巴黎奧運即將到來，Swatch再次推出一系列時尚運動風格的腕表，慶賀人類史上最富有創新精神、最激勵人心的運動盛事。三款腕表分別是象徵三項不同運動項目的BLUE HEELFLIP、GREEN BACKSIDE WAVE和PURPLE ROLLSHOT，將代表OLYMPIC GAMES PARIS 2024，自即日起於全球官網和法國指定實體門市發售。

當中，代表滑板運動的是BLUE HEELFLIP腕表，以具備計時功能的42毫米NEW CHRONO腕表為藍本，以藍色調搭配粉色時針、分針和金色秒針；GREEN BACKSIDE WAVE腕表則選擇尺寸恰好可以收至潛水衣內41毫米NEW GENT BIOSOURCED腕表為基礎，霧面墨綠色調與表帶背面的粉色呈現鮮明對比，表環上並印有2024巴黎奧運的衝浪賽事專屬標誌。

淡紫色和粉紅色的PURPLE ROLLSHOT腕表，以沙灘排球和室內排球為主題，選用雋永的GENT BIOSOURCED為基礎，表環上印有這2項運動的標誌，凸顯時尚魅力與運動精神。

Swatch GREEN BACKSIDE WAVE腕表。(圖／Swatch提供...
Swatch GREEN BACKSIDE WAVE腕表。(圖／Swatch提供)
Swatch PURPLE ROLLSHOT腕表。(圖／Swatch提供)
Swatch PURPLE ROLLSHOT腕表。(圖／Swatch提供)

巴黎奧運

上一則

川普槍案後首公開現身 耳朵貼著紗布…網P圖像知名畫家

下一則

蘋果iOS 18首個公測版釋出 未包含個人智慧系統

延伸閱讀

奧運籃球／戴維斯轟雙十 美國男籃熱身賽勝加拿大

奧運籃球／戴維斯轟雙十 美國男籃熱身賽勝加拿大
為運動員而生 三星打造Galaxy Z Flip6奧運特別版

為運動員而生 三星打造Galaxy Z Flip6奧運特別版
巴黎奧運／拜爾絲、詹姆斯…最值得關注12選手 中國只有她上榜

巴黎奧運／拜爾絲、詹姆斯…最值得關注12選手 中國只有她上榜
巴黎奧運場館 霹靂舞在百年歷史的協和廣場Battle

巴黎奧運場館 霹靂舞在百年歷史的協和廣場Battle

熱門新聞

胡凱欣(左)這次和Alan來台，接受本報訪問聊這段愛情故事。(記者葉君遠／攝影)

星級評論／16歲一見鍾情 女星梅開3度嫁給初戀情人

2024-07-11 01:10
日本大金空調說明冷氣開整天不間斷可能造成的影響。（取材自pexels.com＠Max Vakhtbovycn）

冷氣可以整天開著嗎？ 家電大廠：不會故障但有一疑慮

2024-07-09 23:20
心理學者指出，人如果發現工作出現五種跡象，就應該辭去那個工作，不然損害生活。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ketut Subiyanto）

工作如果出現五跡象 你該立即辭職

2024-07-09 22:00
透過血型分析，瞭解每個星座的記仇程度。（取材自unsplash.com＠Andre Hunter）

四血型「最愛記仇」排行 惹到這血型過再久「都像昨天一樣清楚」

2024-07-10 03:00
每個生肖下半年的運勢各不相同。（取材自unsplash.com＠Brooke Cagle）

12生肖下半年運勢 龍寶寶繼續旺、這生肖拚「未來的幸福」

2024-07-10 23:30
四生肖夏天事業運好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jopwell）

4生肖夏天事業運旺 屬龍完成不可能的任務、他們再攀高峰

2024-07-15 00:35

超人氣

更多 >
3星座是說謊大師 摩羯騙人超理性、他們最難看穿

3星座是說謊大師 摩羯騙人超理性、他們最難看穿
終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔
價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？

價錢貴50% 搭機買豪華經濟艙位值得嗎？
右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了

右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了
他靠5招 雖賺普通薪水也成百萬富翁

他靠5招 雖賺普通薪水也成百萬富翁