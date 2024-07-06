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巴黎世家「機車包」復刻 妮可基嫚、凱特摩絲都背「Le City」

記者釋俊哲／即時報導
能讓妮可基嫚（右）、凱特摩絲兩人歐美人氣偶像同框，足證Balenciaga Le City包款的經典魅力。（圖／Balenciaga提供；合成圖）
能讓妮可基嫚（右）、凱特摩絲兩人歐美人氣偶像同框，足證Balenciaga Le City包款的經典魅力。（圖／Balenciaga提供；合成圖）

經典之所以迷人，正因為穿越了時光、依然受人喜愛。2000年時暢銷的巴黎世家（Balenciaga）的「機車包」今年適逢20周年，上半年4月時曾「重開機」、改名推出為Le City包款，品牌近日再度推出全新形象廣告、乘勝追擊。

Le City小型綠色款。（圖／Balenciaga提供）
Le City小型綠色款。（圖／Balenciaga提供）

全新形象廣告是由攝影師Mario Sorrenti掌鏡，20年前掀起機車包風潮的超模凱特摩絲 （Kate Moss）、品牌形象大使妮可基嫚（Nicole Kidman），以及名模Amelia Gray與Kit Butler皆一同入鏡演出；其中妮可基嫚是以一身黑色連帽皮外套搭配手提的Le City包款，凱特摩絲則一身亮面漆皮、豹紋長外套並以手持方式執取包款，英氣率性；曾獲選為年度模特兒（Model of the Year）的男模Kit Butler則是一身黑色格紋襯衫、長褲輕巧半坐，以手勾上了Le City包款，也讓人發現原來這只「機車包」除了跨越了時光的限制、更衝破性別的藩籬，讓男士亦能輕鬆造型。

超模凱特摩絲（Kate Moss）。（圖／Balenciaga提供）
超模凱特摩絲（Kate Moss）。（圖／Balenciaga提供）

妮可基嫚以一身黑色、華麗金髮搭配黑色款Balenciaga Le City包款。...
妮可基嫚以一身黑色、華麗金髮搭配黑色款Balenciaga Le City包款。（圖／Balenciaga提供）

從四張形象視覺中也讓人發現，2001年首次亮相的包款，在2024年新版Le City則選用了Arena皮革並搭配Palladium Vibrato的金屬飾件。包款膾炙人口的設計細節像是頂針狀飾釘、皮繩拉鍊頭、編織手柄皆完整保留，同時無論手提、肩背各有風采，也展現無分性別、跨越時代的巴黎世家獨特「潮味」，雋永如昔。

Le City中型金屬銀色光澤款。（圖／Balenciaga提供）
Le City中型金屬銀色光澤款。（圖／Balenciaga提供）

名模Amelia Gray。（圖／Balenciaga提供）
名模Amelia Gray。（圖／Balenciaga提供）

名模Kit Butler為Balenciaga拍攝了Le City包款最新形象廣...
名模Kit Butler為Balenciaga拍攝了Le City包款最新形象廣告。（圖／Balenciaga提供）

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